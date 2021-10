Rocky Kwaterner - Servido en bandeja

(Música cabecera)

¡Theo! ¡Luna!

¡A ver quien llega antes a desayunar!

¡Sí! ¡Gran idea, Rocky! ¡Quita de en medio, Theo!

¡El primero en llegar, el primero en zampar!

¡Segunda!

Este juego vuestro es para tramposos.

¡Por todos los mamuts! ¡Qué rico está!

¡Hola, niños! ¿Os he dicho que, finalmente,

mamá a vendrá a casa mañana? Unas 52 veces, papá.

Y, por cierto, es nuestra última noche,

¿vas a llevarnos al cine? "¡Kaukárate!".

¡La última película de Jack Caskait! ¡Va a ser alucinante!

¿Cine?

Ya sabes, la gran sala con imágenes que se mueven en la pared.

¡Oh! ¿Eso significa que vamos a comer "pop pops"?

¡Sí! Palomitas, Rocky. Os prometí que sí, así que iremos,

pero tengo un largo día de trabajo.

(AMBOS) ¡Vale, papá!

¡Ah!

(GRITANDO) ¡Ah!

¡Duele mucho!

¿Estás bien? ¡No te muevas!

¡Deja que te vea el tobillo!

Oh, bueno está muy hinchado.

¡Ay!

Sin duda alguna, tienes que tener un esguince.

¡Ah! Hazme un favor, Theo. No me toques el tobillo otra vez.

¡Ay, ay!

No te muevas, papá. Estoy terminado de vendarte.

Bueno, niños, puede que ya no podamos ir al cine esta noche.

Con el tobillo así... No...

¡Trompas de mamuts! ¿Y qué hay de las "pop pops"?

Además, tengo un montón de compromisos.

Pues cancélalos, ¿no?

No puedo. Mis pacientes necesitan que me ocupe de sus dientes.

Lo prometiste.

No te preocupes, te he preparado un "comedolor".

¿Un comedolor? ¿Qué es eso?

Un día, Granoso Torcido, el mejor cazador de mi tribu,

fue atropellado por una manada de uros,

pero, por suerte, nuestro chamán le preparó un "comedolor"

que le puso sobre la herida.

Después, fue tan ágil como una gacela de las llanuras.

Con este "comedolor" estarás mejor en un periquete.

Pero está infectado.

(Timbre)

¡Oh, salvado por la campana!

Perdón, chicos, pero debo contestar. ¡Ay! Ay, ay...

¡Oh!

Doctor, ¿va todo bien?

¡Sí! ¡Sí, sí!

Vamos a tener que ayudar a papá si queremos ir al cine.

¿Podemos usar el "comedolor"? Pensaremos otra cosa.

Con mi gato de comando, estás frito, Rocky Kwaterner.

Y pronto estaré en el más exclusivo club de genios

que han hecho historia.

(Aplausos)

¡Gracias! ¡Gracias!

¡Siempre supe que mi nombre está destinado a la grandeza!

(RÍE)

Cuento contigo, Marramiau.

¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Para! ¡No!

Vaya... La agenda de papá está bastante llena.

A las diez: Cita con la señora Doubire.

A las diez y media: Lavar las dentaduras.

A las once: Revisar el equipo recibido.

A las doce: Ajustar la bomba de agua.

Doce y media: Sacar el pastel del horno.

Por la tarde... Uf, un montón de cosas.

Sobre todo... ¡A las seis y media!

(AMBOS) ¡Cine y encuentro con Jack Caskait!

¡Y las "pop pops"!

Si ayudamos mucho a papá, podemos conseguirlo.

Perfecto. No se mueva.

Oh, perdón, señora Doubire.

Tengo que ir a por un poco de algodón.

¡Ah!

Te ayudaremos, papá.

¡Rocky!

¡Hay que revisar los paquetes que han llegado, por favor!

Oficina del dentista Tikka. Hola.

Está bien, papa. Yo me ocupo. Muy bien.

¡Por todos los cuarzos! ¡Un clac clac!

¡Oh! Tengo que tenerte cerca.

Ajá. De acuerdo, de acuerdo. Va, muy bien.

Vale, estupendo. Hasta luego.

¿Quién era?

Eh... un hombre.

Ya no recuerdo su nombre,

pero bueno, su cita es para mañana por la mañana.

Bueno. Creo.

Muy bien, niños. No necesito que me ayudéis.

Sí lo necesitas, así podremos ir al cine... todos juntos.

O podemos ir en otro momento.

Pero es la Premier...

Y queremos conocer a Jack Caskait.

Vale.

Adiós, doctor.

Niños, si queréis que vayamos al cine,

vais a tener que dejarme solo ahora.

Está bien. No tienes ninguna cita programada para ahora.

Puedes descansar un poco y recuperar fuerzas.

No hay nada mejor que un baño de barro para curar los esguinces.

(Música relajante)

¿Y si le unto un poco de "comedolor"?

No, Rocky. No creo que sea una buena idea.

¡Rocky! ¡Luna! ¡Tenemos una emergencia!

¿Os acordáis del hombre que ha llamado

para programar una cita? Bueno, es ahora mismo.

Está aquí.

(SUSPIRA) Un pequeño descanso sienta bien.

Bueno, doctor, ¿va a tratarme usted o qué?

Sí, ya viene.

Señor Pinardo, cierre los ojos, le dolerá menos así.

Y abra la boca, eso siempre ayuda.

Espera, ¿puedo ver?

Oh... Es horrible.

Bien. Voy a ponerle algo de producto ahí.

Vale. ¿Cuál escojo? ¿El azul?

¿El verde?

Un momento, Rocky, aún no me he decidido.

No hace falta, tengo mi "comedolor".

Rocky...

¿Qué estás haciendo? Pues tratándole.

Vale. Muy bien. Voy a enjuagar todo esto.

¿Cómo se vacía?

Aquí tienes, Luna.

Cuchi, cuchi, cuchi, cuchi.

Oh.

Qué técnica tan alucinante.

Mi dolor de muelas ha desaparecido por completo.

¡Gracias, doctor! ¡Es increíble! ¡Adiós!

¡Adiós! ¡Adiós!

(RONCA)

Eh, papá.

Déjame hacerlo.

¿Eh? ¿Qué?

¡Papá, es hora de comer!

¿Qué decías, Rocky? ¡Comer!

¿Pero qué hora es? ¿La una? ¡El pastel!

¡Yo me ocupo!

Oh... Creo que ese ha quemado.

¡Pero tengo una idea!

¡Tachan!

El sándwich de mantequilla de cacahuete,

mermelada, patatas fritas y un toque de chocolate!

¿Y los pepinillos? ¿Le has puesto pepinillos?

(Vibración)

¡Mary!

"¿Cómo estás, querida?".

Las excavaciones no han dado fruto. Estoy desanimada.

¿Qué tal vosotros?

Oh, todo va bien por aquí. Los niños están en forma,

aunque echan de menos a su mamá.

¡Te echamos de menos! ¡Te queremos!

¡Vuelve ya! Os echo de menos, cielitos.

Voy a ir a casa esta misma noche.

Estaré en el aeropuerto a las seis en punto.

¡Oh, qué contento estoy, querida! -¡Os veo luego!

¡Adiós!

¡Qué buenas noticias!

¿Y qué hay de la peli? ¿Y Jack Caskait?

¿Y las "pop pops"?

Vamos, no os enfurruñéis, niños.

¡Eh, mirad!

¿Qué tal si vamos todos a por mamá a las seis

y después nos acercamos juntos al cine?

(NIÑOS) ¡Sí! -¡Duele mucho mi tobillo!

¡Cómo duele! (NIÑOS) ¡Jack Caskait!

Aquí la lista de cosas que nos quedan por hacer hoy.

(LOS TRES) ¿Todo eso?

Pero, niños, sabed que cuando nos juntamos, todo es posible.

Entra, vamos, mi pequeño y educado gatito.

Venga, cuélate y congela a Rocky Kwaterner.

(Ladrido)

¡Oh, no! ¡Déjanos en paz, tú, fuera!

(Ladridos)

¡Ay!

¡Quita!

¡Ah, don Jonás! Su dentadura ha llegado.

Sígame, por favor.

(NIÑOS) ¡Hemos terminado, papá!

Hasta hemos limpiado la bandeja del horno.

Bien hecho, niños. Dejad que termine con don Jonás

y luego estaremos listos.

Esta no es...

Esta otra tampoco. ¿Alguien ha visto una cajita?

La dentadura de don Jonás ha desaparecido.

No te preocupes, creo que he visto más cajas en el salón.

¿Dónde está la maldita dentadura? ¡Ah!

¿Quiere un vaso de agua, don Jonás?

Mientras espera. Iré a cogerlo.

Gracias.

No pasa nada si tu padre se ha olvidado de mí. Volveré.

¿Sabes? Siempre me han dado miedo los dentistas.

Lo siento, don Jonás, pero no... (GRITANDO) ¡Ay!

Están pasando raras por aquí. Me pasaré otra vez, eh.

¡Ah! ¡Ay! ¡Aléjate de mi "comedolor"!

¡Ajá! ¡Te pillé!

¡Rocky! ¿Qué demonios haces con la dentadura de don Jonás?

Esto no es una dentadura, es un clac clac.

Vamos a hacer que se relaje, don Jonás.

Sus hijos son geniales. Me han tranquilizado.

Normalmente, odio venir aquí, ¿sabe?

Me asusta el dolor.

¡Y ya está!

No he sentido nada.

Gracias, doctor Tikka.

Ya son casi las seis.

Eh, don Jonás.

¿Sí?

¿Me haría un pequeño favor?

Tenemos que ir al aeropuerto

y con la pierna así no puedo conducir.

Pues claro.

(LOS TRES) ¡Vamos, don Jonás! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Venga!

Venga...

He visto babosas más rápidas que él.

Vamos, Marramiau, apunta al cavernícola.

Bien. Me tengo que poner el cinturón.

Muy bien. ¿Estáis listos? (LOS TRES) ¡Sí!

(RÍE MALVADAMENTE)

¡Ay!

(Claxon)

¡Querida! (NIÑOS) ¡Mamá!

¡Llegamos tarde! ¡Rápido! ¿Pero qué demonios está pasando?

Vamos a ver a Jack Caskait. Y a comer "pop pops".

Papá tiene un esguince. Oh, cielo, ¿estás bien?

Mucho mejor ahora que has llegado. -Oh... ¡Oh!

Oh, oh. Creo que tenemos una avería.

No estamos muy lejos, podemos seguir a pie.

Os voy a retrasar con el tobillo así.

Id sin mí, yo iré a casa con don Jonás.

¡No! ¡Esperad!

¡No os preocupéis por mí! ¡Llamaré a un mecánico!

¡Cinco entradas para Jack Caskait, por favor!

¡Y unas "pop pops"!

Deprisa, está a punto de empezar.

Ha sido una gran idea venir al cine.

No sé vosotros, pero no he parado en todo el día.

Sienta bien relajar... -(RONCAN)

¿Eh?