Rocky Kwaterner - Cromañón, qué perro tan bonito

(Música cabecera)

Gran idea la de venir al cerezo para el tentempié.

Las cerezas están deliciosas.

Hola, niños.

(A LA VEZ) Hola, señor.

Aseguraos de no subir más alto para coger cerezas.

Tened cuidado. ¡Ay!

(Silbato)

¡Baja de ahí ahora mismo!

Sí, señor.

Gúrgulug, guarda del árbol.

Eh, cabeza hueca,

¿y si rompes la rama y te caes de cabeza, eh?

Oh, no, no se preocupe,

soy el mejor recolector de cerezas de las llanuras. Mire.

Ni se te ocurra lanzar ese palo o lo confiscaré.

No es un palo, es mi porra.

Te he dicho que no lo lances.

Deje que la coja. Te digo que es muy peligroso.

¡Por todos los cuarzos! Mi porra.

Gracias, perro. Serías muy bueno cazando gacelas.

(LADRA)

Si quieres jugar, coge esto.

(Maullido)

(A LA VEZ) Rocky, espéranos.

Vaya, vaya, Rocky Kwaterner, te gustan los perros, ¿eh?

Entonces, justo tengo algo para ti:

un perrito congelador.

Gracias a esto, mía será la gloria.

Y toda la familia podrá pasear por el parque a lomos de mamuts

y visitar la cueva reconstruida de Rocky Kwaterner,

el chico prehistórico descubierto y capturado

por el gran invencible Edgar Torpedo.

Así que, echen un vistazo al parque Torpedo.

(Aplausos)

(Ladridos)

¡Ay!

Perdone, ancestro.

(GRITA)

Bien hecho, perro.

Oh, estamos enfrente de mi casa-cueva.

¿Quieres visitarla?

(LADRA)

Espera, Rocky,

el dueño de ese perro lo estará buscando en el parque.

Eh, no tiene collar. ¿Y qué?

Si no tiene collar, puede que no tenga dueño.

Y tampoco casa.

Es un tipo de hueso bastante extraño.

Es una gran oportunidad de estudiarlo.

Eso es genial, cielo.

(A LA VEZ) Papá, mamá.

Tenemos una pregunta.

¿Os parecería bien que tuviéramos una mascota en la familia?

Un perro.

Niños, los perros son compañeros maravillosos,

pero requieren muchos cuidados

y papá y yo estamos muy ocupados para cuidar de uno.

Pero ¿de dónde sale este perro?

Lo encontramos en el parque. No tiene collar.

Debe estar perdido. ¿Podemos quedárnoslo?

No tiene casa-cueva.

Yo tampoco tenía casa-cueva cuando me encontrasteis

y me dejasteis quedarme.

Bueno, hasta que encontremos a sus dueños.

(A LA VEZ) ¡Sí!

Eso no. Esto no es un hueso para perros.

Niños, tenéis que cuidarlo.

Tengo un informe que terminar para el museo de historia natural.

Sí, mamá, prometemos cuidar de él.

Ya sé cómo te llamaremos: Laika,

como el primer perro que enviaron a orbitar la Tierra.

¿Qué tal penalti?

¡Por los cuernos del gran uro!

Obviamente a un perro le llamas Perro.

Vamos, Perro, te enseñaré el jardín.

Este es el columpio, ahí está la casa del árbol,

esta es la esquina donde hago pis cuando nadie me ve.

(Gruñido)

Vamos, suelta la bolsa de basura.

¡Ay!

Bien, niños, si este perro se va a quedar con nosotros,

necesita aprender lo que está permitido y lo que no.

(A LA VEZ) No te preocupes, papá, le enseñaremos.

Vale, perrito, puedes jugar con esto,

pero con la zapatilla de papá, no.

Juguetito, bien. Zapatilla, mal.

He dicho: "No", devuélvemela.

Luna, deja que me ocupe.

Para que Perro nos entienda, hay que hablar su mismo idioma.

Encontré una app que traduce todo lo que decimos a ladridos.

Escuchad: "Suelta la zapatilla. Suelta".

(Ladridos)

¡Ay!

(AÚLLA)

Niños, si el proceso de aprendizaje tiene que incluir ladridos,

preferiría que lo hicierais fuera.

Además, estamos a punto de comer, así que, id a lavaros las manos.

Sí, papá Peter. Muy bien, vamos, Perro. Perdón, papá.

(GRITA) Cuidado.

Ah, mira, una zapatilla. Solo falta la otra.

Rocky, hora de comer.

Ya estoy.

Rocky, vamos. Los perros no comen en la mesa.

Pero en mi antigua tribu,

lo hacíamos todo con nuestros amigos animales.

Lavarnos, cazar y, por supuesto, compartir ñam-ñams.

Rocky, hoy en día, el plato de los perros se pone en el suelo.

¡Vale!

Pero los humanos comemos en la mesa.

Todo es tan complicado en el presente...

(Maullido)

(LADRA)

¿Qué has oído, Perro?

Eh, Rocky, ¿qué estás haciendo con Perro?

Tiene que haber un depredador cerca.

(GRUÑE)

Te vas a dormir fuera.

Muy bien, vamos.

Tienes que dejarnos dormir.

¡Por todos los mamuts!

Esto es injusto. No puedo dejarte solo.

(LLORA)

(SISEA)

Rocky, ¿qué haces aquí abajo?

¿Perro? ¿Dónde está?

(RÍE)

Has averiguado cómo abrir las puertas.

¿Eres un chico listo? Sí lo eres.

Rocky, a Perro no se le permite dormir en el sofá

y tampoco se le permite abrir puertas.

No comer en la mesa, no hacer ruido, no dormir con nosotros...

No puedes hacer nada.

Las cosas eran mucho más simples en mi antigua tribu.

¿Hola? Sí, señor director. Claro, le mandaré mi informe

sobre el hueso de velociraptor muy pronto.

Por supuesto. Sí, hasta pronto.

¡Ah! Mi hueso de velocirraptor. Estaba aquí en la mesa anoche.

Oh, no. Esto es un desastre.

Seguro que ese perro tiene algo que ver con esto.

Vamos, Perro, nos vamos a dar una vuelta.

Voy a ponerte en modo supermono.

Rocky no se podrá resistir.

¡Rocky!

(RÍE) Hala, ve.

Ya verás. Ahora, seguro que no se nos permite

ir a dar una vuelta.

(GRITA)

Perro ha cogido un hueso de velociraptor muy raro

en el que trabajaba. Esto es algo muy serio.

Pero ¿por qué iba a coger un hueso de "velotractor"

cuando ni siquiera sabemos lo que es?

Un velociraptor es un dinosaurio, un animal del pasado.

Sus huesos son muy raros y difíciles de encontrar.

Sería un auténtico fastidio si se perdiera o le pasara algo.

Este es un comportamiento muy malo.

Este perro no puede quedarse, tiene que irse.

He tomado una decisión.

Espera, si Perro ha cogido tu hueso de dinosaurio,

entonces, es el único que puede encontrarlo.

Tiene que quedarse, por lo menos hasta que lo encontremos.

¿Sabrías cómo decirle eso a él?

Sí, tengo una app genial para ello. Mira, mamá.

Busca el hueso de velociraptor.

(Ladridos)

(Ladridos)

(Puerta abriéndose)

He buscado por toda la casa y no he encontrado nada.

Mirad, está excavando donde ya había un agujero.

Tiene que ser el hueso, seguro.

Encontramos tu otra zapatilla, papá. Algo ha funcionado.

No hay más montones de tierra.

Perro no habrá escondido el hueso en el jardín.

Perro estuvo fuera anoche,

pudo haber ido a otro sitio a enterrarlo.

A cualquier sitio, en realidad.

Esto es un desastre. El museo esperaba el hueso

para completar el esqueleto de un velociraptor.

Ahora, tengo que admitir que lo he perdido.

Entonces, es fácil.

Perro necesita olfatear ese esqueleto

y entenderá que buscamos un hueso que huele igual.

Una idea algo loca, pero...

Bueno, tendremos que ser superdiscretos.

No se permiten los animales en el museo.

¿Ah, no? Pero ese "velotractor" entró de alguna forma.

Perro, si encuentras ese hueso,

estoy seguro de que podrás quedarte en la casa-cueva para siempre.

(LADRA)

Busca. Busca, Perro.

¡Eh, oye!

¿Por qué estás olisqueando de esa forma, eh?

(RÍE NERVIOSA) Madre mía...

Cielo, ese resfriado tuyo es realmente serio, ¿no?

(RÍE NERVIOSA)

Qué sonido tan curioso.

(SUSPIRAN)

Perro es un auténtico cazador de las llanuras, ¡lo sabía!

Esperadme.

¡Eh, taxi!

Oye, cuidado. Estos no son huesos para perros.

Hola, señor director. Perdónenos, está algo juguetón.

Hola, Mary. Oye, mira, aquí hay más huesos de velociraptor.

-En realidad... -Tengo que irme,

pero no dudes en llamarme para hablar de ello.

Adiós, Mary.

Ibas tras una buena pista, Perro,

pero ese no era el hueso que buscábamos.

Gracias por vuestra ayuda, niños,

pero voy a tener que decirle al director

que el hueso se ha perdido.

Lo siento, profesor, sobre mi informe,

el del hueso del velociraptor... No, la cosa es que...

Vamos, Perro.

(Ladridos)

Un momento, le volveré a llamar.

Lo ha encontrado. Aquí es donde tenemos que excavar.

Aquí, lo noto. He encontrado un hueso.

(TODOS) Yo también.

Luna, tú tienes una tibia,

Theo, un omoplato, Rocky tres vértebras,

Perro, una costilla y yo, una quijada.

Hemos descubierto el esqueleto entero

de un dilofosaurio que estaba justo bajo nuestros pies. ¡Yupi!

Este es un descubrimiento realmente increíble.

¡Sí! ¡Fantástico!

No es el hueso que buscábamos,

pero creo que a mamá Mary le gusta este mucho más.

Eres el mejor cazador de huesos del siglo XXI.

(RÍE)

Pero ¿qué hace este enorme agujero en mitad de mi parque?

(Foto)

"La paleontóloga Mary Tikka

ha descubierto un esqueleto entero de dinosaurio en nuestro parque.

'Ha sido gracias a nuestros hijos y su perro',

a quien recientemente han adoptado' dice.

Ha donado generosamente su descubrimiento al museo".

Qué bien que lo dejamos excavar, ¿eh?

A veces, haces cosas que no se te permiten,

pero no siempre está mal.

Hola, perdonad que os moleste.

Soy el dueño de Flip.

(Ladridos)

Se escapó hace tres días. Lo he reconocido en el periódico.

Gracias por acogerlo en vuestra casa.

¿Vas a llevarlo de vuelta a tu cueva?

¿Mi cueva? No, a mi casa.

Vivo justo en la esquina. Podéis venir a verle si queréis.

Así que, Flip.

Es perfecto para un perro que salta de un lado a otro.

Espero que se portara bien.

Ha sido perfecto.

Ven aquí para que pueda decirte adiós.

Muy bien, qué paséis un buen día.

Te he encontrado un amiguito, Flip.

(GRUÑE)

No lo toques. Ese amiguito es mío.

(GRUÑE)

¡Ay!

(RÍE) Y listo.

¡Por todos los cuarzos! El hueso de "velotractor".

Perro caradura, lo escondiste aquí.