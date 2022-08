Rocky Kwaterner - La invasión de los cabezas verdes

(Música de cabecera)

¡Vaya, los efectos especiales son una locura!

¿Has visto, Rocky? Parece de verdad.

Ah... Sí, sí.

Atención, es la última escena da la invasión alienígena.

Ya verás, no te defraudará.

¡Nunca tomaréis la Tierra!

¡Superpuños!

¡Ay!

Me has derrotado, terrícola, pero volveré.

¡Oh! ¿Está bien, Theo?

¡Me encanta! Estoy deseando que salga ya la secuela.

¿Quieres decir que aún no se ha acabado

y que esos cabezas-verdes van a volver?

Pues sí, está planeado.

Oye, Theo, ¿cuándo sacan la segunda parte?

Muy pronto, creo. Por cierto, Rocky, ¿te ha gustado la peli?

¡No! ¿Qué estás haciendo?

¡Me preparo para la invasión de los cabezas-verdes!

Creo que tenemos que explicarle algunas cosas.

Pequeño cavernícola,

pronto descubrirás el significado de francotirador.

Chicos, se me fue el gatillo.

Pronto serás mío, Rocky Kwaterner.

Señoras y señores,

den una cálida bienvenida

al maravilloso profesor Edgar Torpedo,

quien descubrió a un chico prehistórico,

cien por cien hombre de las cavernas.

Por favor, acepta esta medalla por tu increíble descubrimiento.

-¡Torpedo! ¡Torpedo! ¡Torpedo!

Muy bien. No hay tiempo que perder.

¡Oh! ¡Qué patoso!

¡Ay!

¿Estás bien, Rocky?

¡Por todos los cuarzos!

¿Cómo puedo estar bien si los cabezas-verdes van a volver?

Pero no dejaré que se salgan con la suya.

Espera, Rocky.

La invasión alienígena es una película, no es real.

No hay que preocuparse.

¿Que no me preocupe?

Pero Theo, Luna, la caja de imágenes lo ha mostrado todo claramente.

Tenemos que proteger las casa cueva y nuestra tribu.

Rocky, tranquilízate. Rocky, tranquilízate.

Por suerte sé lo que hay que hacer.

Los cabezas-verde de las caja de imágenes

son derrotados cuando se enfrentan al auténtico guerrero.

Y así era en mi antigua tribu.

Una gran tarde nuestro chamán nos dijo

que un día la tribu fue atacada

por un oso tan grande como una montaña.

Pero nuestro mejor cazador defendió a la tribu.

Se enfrentó a la bestia

en la mayor batalla de todos los tiempos

y lo aplastó.

Lo que el chamán os contó en realidad es una leyenda.

Theo tiene razón.

Es una historia inventada

por los miembros de tu antigua tribu.

Como las que nos cuentan hoy a través de la tele o en el cine.

La prueba es que seguro que tú nunca viste

a ese oso tan grande como una montaña.

Pues claro que no, el gran guerrero lo aplastó.

Rocky, los alienígenas son como el gran oso de tu historia.

Ellos no existen.

Perdona, Luna, pero algunas personas

hablan de encuentros con formas de vida

que venían de otros sitios.

De hecho, los filósofos griegos... ¿Lo ves?

Gracias, Theo.

Pensé que sería interesante.

Hay que prepararse

para la invasión de los cabezas-verdes.

Para ello necesitamos un auténtico guerrero.

Y ese guerrero soy yo.

Rocky, la invasión de los cabezas-verdes

no es real, es una invención, como muchas cosas.

Por supuesto que existe, lo he visto en la caja de imágenes.

Vale, te daré algunos ejemplos.

Verás,

tengo muchos cómics y pelis de ciencia ficción.

Son historias inventadas.

Está esta peli en la que los alienígenas

son alérgicos al agua.

Y en esta, donde se visten como humanos,

pero odian los sonidos agudos.

Y en esta peli en la que los alienígenas...

Gracias, Theo, ya lo entiendo mejor.

Quieres decir que también se puede luchar contra los cabezas-verdes

con agua y ruido. ¡Ajá!

¡Por los bigotes de mi tigre Diente de Sable!

¡Os cogeré, cabezas-verdes!

Bueno, como no va a encontrarse con ningún alienígena,

no hay riesgo de que se meta en problemas.

(Golpes)

¡Oh, pero que ruido tan insoportable!

¡Ajá!

¡Eh, creo que he encontrado a un cabeza-verde,

disfrazado de la señora Gamara!

¡Rápido, necesito agua!

Esto se nos van de las manos.

Vamos, tenemos que pararle.

¡Para, Rocky!

Pero es un cabeza-verde disfrazado.

No lo es. Es la señora Gambara.

Si miras de cerca, verás que su cara no está muy bien.

Jovencito, eres un maleducado.

Perdone, señora Gambara.

Tiene una cara genial, ¿sabe? Que tenga un buen día.

Rocky, no puedes ir molestando a la gente así.

Sí, si son cabezas-verdes. Muy bien, Rocky.

Lo que quiero decir es que los cabezas-verdes no existen.

No te crees lo que ves en los dibujos, ¿verdad?

¿Eh? Oh, no, no, esto no es posible.

¡Allí, un platillo volante!

Muy buena, Theo, me destornillo.

Te lo prometo. Había una nave espacial alienígena.

Es alucinante. Tengo que conocerlos.

Y convertirlos en pulpa de cabezas-verdes.

¡Por todos los mamuts!

Qué cantidad de chorradas. ¿A qué juegas, Theo?

No, lo prometo.

He visto un platillo volante y se fue por allí.

Te lo pienso demostrar.

Es la oportunidad perfecta para congelarte rápido y bien.

Asegúrate de no moverte, cavernícola mío.

¿No te preocupa hacerle un lío a Rocky con tanta chorrada?

Puedes seguir hablando si quieres,

pero me voy a cazar a esos cabezas verdes.

¡No!

¡Ay, ay, ay, ay!

Muy bien, ahora depende de ti el tranquilizar a Rocky.

Es verdad, lo prometo. No me lo invento.

Yo te creo. Recuerda que los cabezas-verdes

son tan traidores como hienas cavernarias.

Un minuto están ahí y ¡puf! desaparecen.

Y luego reaparecen.

Pero cuenta conmigo,

defenderé el pueblo como el héroe de la caja de imágenes.

La tele, las imágenes.

Eso es. Tenía que haberlo pensado antes.

Theo, tenemos que enseñarle a Rocky a hacer una peli,

para que entienda que todo es mentira.

Tengo que encontrar ese platillo a toda costa.

Oh, vaya, cuando se lo enseñe a Jaimie no se lo va a creer.

Escúchame. Esta es la solución para que Rocky por fin comprenda.

Tenemos que grabar algo con la tablet delante de Rocky

y añadir efectos especiales.

Así Rocky entenderá que es mentira.

Espera, tengo que grabar el platillo volante.

¿Ves? Aquí estamos grabando lo que es real.

Después creamos una ilusión usando efectos especiales.

Y ¡buh!, ahí lo tienes.

¡Bramidos de uro! ¡Cabezas-verdes!

¿Qué pasa?

¡Espera, Rocky, no!

Qué contento estoy. Por fin voy a poder...

¡Por todos los cuarzos!

¿También eres un cabeza verde?

¡Esa entrada es mía, no te la daré!

Rocky... Por fin, ahí estás.

Theo, Luna.

¡Jaimie, vuelve aquí!

¡Tú y tu cabeza verde también!

¡Espera, Rocky, solo es Jaimie!

Una gran solución para ayudar a Rocky a distinguir

la ficción de la realidad.

¿A qué estamos esperando para seguirle?

¡Uf!

¡Ese jovencito me ha asustado con su porra!

¿Dónde puede estar?

¿No crees que el comportamiento de Jaimie ha sido muy raro?

Es verdad, parecía que escondía algo.

Pero soy su mejor amigo, ¿por qué esconderme algo?

¡Ah! Ha estado cerca.

Habría sido incómodo si Theo se da cuenta

de que no tengo entrada para él.

¡Ataque!

¿Qué pasa? ¡Nunca te lo daré!

¡Ah!

Pero si ni siquiera le he tocado.

Por fin, ahí estás. ¿Sabes, Rocky? Tendríamos que ir a casa.

Persigues cabezas-verdes que no existen.

Ya, pero el platillo que he visto volando sí que existe.

No sigas con eso, Theo.

¡Hay un alienígena en el centro del pueblo!

¡Me va a abducir! ¿Ves?

Te lo he dicho, sí que existe.

Y no tienes ni idea del impacto

que esto tendrá en nuestro futuro, Luna.

¿Luna? Madre mía.

No puedo creer lo que veo.

No hay tiempo para discutir con tus ojos.

¡Hay que seguir a ese platillo!

Avanza.

Muy bien, puedes pasar.

Vaya, no solo hay un platillo volante, también hay...

un alienígena.

Esto parece algo peligroso, ¿no creéis?

Es hora de ser fuertes y defender a la tribu.

Vamos, todos conmigo.

No vas a escaparte de mí esta vez, Rocky Kwaterner.

Escuchad. Creo que, al igual que en la película,

los alienígenas usan su platillo para hipnotizar a la gente.

Si queremos salvar al pueblo

tendremos que destruir sus naves espaciales.

Nosotros les distraeremos y mientras tú cuélate dentro.

Sí.

Recordad lo que dijo el héroe de la caja de imágenes:

"Ellos nunca... tomarán la tierra".

¡Eh, cabezota! ¡Sí, ven a por nosotros!

¿Qué pasa? ¡Estamos aquí! ¡Eh!

¡Ay!

¡Eh, mi platillo volante!

¡No tan deprisa!

¡Ajá!

¡Bravo, Rocky! ¡Bravo, Rocky!

¿Qué mosca os ha picado?

¡Pero no eres un alienígena!

Bueno, un alienígena disfrazado.

Me contrataron para promocionar "Invasión Alienígena II".

La película saldrá pronto y tenemos una premier sorpresa.

La gente hace cola para conseguir invitaciones para verla.

Creo que nuestros prisioneros hipnotizados

son solo gente haciendo cola.

Me has dado un buen susto cuando viniste corriendo hacia mí.

El platillo mola, ¿verdad?

Oh, sí, perdone y por el platillo también.

Sin problema.

Seguro que aún funciona.

Ahora te toca brillar.

¡Vaya, este modelo es perfecto!

Se parece mucho al del capitán. ¡Suelta eso ahora mismo, niño!

¡Ay!

El falso alienígena ha sido muy amable

al darnos entradas.

Bueno, ya lo he entendido.

No puedes creerte todo lo que ves en la caja de imágenes.

Así es. Y no solo eso, ya has visto que Theo

ha confundido un juguete con una nave espacial.

Si te lo has creído tanto como yo.

Mira la cara que pusiste

cuando viste el platillo en el parque.

Parecías un alienígena.

Hola, amigos. ¿Puedo sentarme con vosotros en la peli?

¿Jaimie?

Claro que soy yo. ¿Quién más podría ser?

(Música)