Rocky Kwaterner - La mascota del colegio

(Música cabecera)

Toma, Luna.

Este fin de semana os toca a ti y a tus hermanos

encargaros de la mascota de la clase.

¡Oh! Estaba deseando que llegara nuestro turno.

¡Hola, Zanahoria!

Ya verás cómo nos divertimos.

Cuidadla bien, ¿vale?

Prometido. Nos vemos el lunes.

¡Oh, qué guay!

¡Tendremos a Zanahoria el fin de semana enterito!

Apártate, quiero ver a la mascota de clase.

¡Por todos los cuarzos!

No sabía que Zanahoria era de oreja larga.

Estarás delicioso a la cazuela.

¡Ni se te ocurra, Rocky!

Luna tiene razón. No vas a comerte a la mascota.

Si iba compartirlo con el resto de la tribu.

(RÍE) Gracias a mi mano congeladora

pronto regresarás a tu cubito de hielo, Rocky,

y mía será la gloria.

Señoras y señores, den una cálida bienvenida

al maravilloso profesor Edgar Torpedo,

quien descubrió a un chico prehistórico

cien por cien hombre de las cavernas.

¡Y lo hice yo solito!

¡Idiota!

(RÍE) ¡Me chupa el dedo!

¡Qué no es!

No te lo vas a comer, ¿verdad, Zanahoria?

(ESTORNUDA)

Vaya, parece que te has resfriado.

¡Qué raro! No estaba resfriado antes.

Bien, ¿y si hacemos un horario para ver quien cuidará

de Zanahoria primero?

¡Trompas de mamut! ¡Yo primero!

Sé muy bien cómo cuidar de un orejas largas.

¡No, no, no! ¡No tienes cuidado, Rocky!

Tranquilo, Zanahoria,

te protegeré de Rocky, el cavernícola.

Oh, no. (ESTORNUDA)

No me lo puedo creer. (ESTORNUDA)

Deja de estornudar así, lo estás asustando.

No es... (ESTORNUDA)

Mi culpa. Creo que soy... (ESTORNUDA)

...alérgico al pelo. (ESTORNUDA)

DE Zanahoria. (ESTORNUDA)

¡Cuarzos sagrados!

si el orejas largas te está provocando esto,

será mejor que te vayas a dar una vuelta

lo más lejos de la cueva, Theo.

Prefecto. Entonces solo quedamos tú y yo.

Reescribiré el horario.

¡Para, Rocky! ¡No se coge un conejo de las orejas!

Si tú lo dices...

Este orejas largas no está muy gordo.

¡Pero huele muy bien a zanahorias!

No vas a comértelo, ¿no?

Pues sí, ¿por qué no?

Un orejas largas es delicioso a la cazuela.

¡De eso ni hablar!

¡No puedes comerte la mascota!

¡Por mis ancestros!

¿Y entonces para qué traéis un orejas largas a la tribu?

Bueno, para aprender a cuidar bien de una mascota.

Ah, vale.

En mi antigua tribu, yo también tenía una mascota.

Era Gruñidos. Mi pequeño tigre diente de sable.

Compartíamos todo.

El eructo de las cuatro en punto,

bebidas...

y la cueva para echar la siesta.

Eso me da una idea, Luna.

Como no podemos comernos al Orejas Largas,

voy a enseñarle a cazar su comida.

Puede ser mi nuevo compañero de caza.

Como Gruñidos. Pero mini.

No, no, no y no.

No vas convertir en Zanahoria en un depredador.

¡Come mascotas!

¿Pero qué... qué he dicho?

Ya no necesitamos horarios, pequeño Zanahoria.

Estamos solos los dos.

Un pequeño abrazo de la amistad para relajarnos.

¡Tienes hambre, eh!

¿Qué tal si bajamos a la cocina a prepararte un tentempié?

Por fin voy a poder cuidar de ti, Zanahoria.

Con mi traje antialergias podremos pasar mucho tiempo untos.

Vamos, ven aquí, Zanahoria.

No tengas miedo. ¿Eh? ¿Dónde está? No lo veo.

¿Qué estás haciendo, Zanahoria?

(RÍE)

¡Para, Zanahoria! ¡Hace cosquillas!

(RÍE) (ESTORNUDA)

¡Para, no tiene gracia!

(ESTORNUDA)

(ESTORNUDA)

¿Zanahoria?

¿Zanahoria? ¿Dónde se habrá metido?

Escucha, Zanahoria.

Igual que Gruñidos, tienes que aprender a cazar tu comida.

Y como decía el chamán de mi antigua tribu,

primero debes conocer a tu presa.

Mira esto, Zanahoria Orejas Largas.

Míralo bien.

Ya lo has observado de cerca. ¡Ahora cógelo!

(Cristales rotos)

¡Vanos Zanahoria! ¡Ve a cogerlo como un cazador de las llanuras!

¿Vacío?

¡Devuélveme a Zanahoria, ladrón de conejos!

No lo he robado, lo prometo. ¿Dónde está?

No sé dónde ha ido.

Estábamos jugando tranquilamente y ¡puf! desapareció.

Puede ser por eso que llevas puesto. Lo habrás asustado.

Bien hecho, Zanahoria. (AMBOS) ¡Rocky!

¡No! ¡Ni hablar!

¡No quiero que lo conviertas en un depredador!

Ni yo tampoco. Los conejos no cazan.

Yo lo cuidaré. Zanahoria, ven aquí.

¡Devuélveme a Orejas Largas!

¡No he terminado de enseñarte a cazar!

No le importa la caza, solo quiere que le dejen en paz.

¡Vamos, dámelo a mí, no sabéis cómo cuidarlo!

¡Mío! ¡Mío!

¡Orejas Largas es mío!

¡Oh! ¿Qué hemos hecho?

¡Zanahoria ha desparecido!

¡No, lo veo! ¡Está ahí!

(TODOS) ¡Zanahoria!

Huele a zanahoria.

¡Allí! ¡El Orejas Largas!

¡Ah! ¡Zanahoria, cuidado al cruzar!

¡Rápido! ¡Hay que darse prisa y cogerlo antes de que le pase algo!

Rocky... (RÍE) Te tengo.

¿Has visto el video del perro que hace "skate"?

¡Eh, mi tabla!

(TODOS) ¡Zanahoria! ¡Le van a atropellar!

¡Ha entrado en el parque!

¡Decidle a vuestro conejo que me devuelva la tabla!

Vamos, seguro que está por aquí.

¿Cómo vamos a encontrarle?

Esto es enorme.

¡Hola, chicos! ¡Qué sorpresa!

¿Qué tal va con Zanahoria?

Pues va, va muy bien, señorita Jolie.

¡Eh, mirad, el Orejas Largas...!

Sí, sí, Rocky, ya he visto la pelota meterse en el arbusto.

Bien. Os dejo jugando a la pelota.

Os veré el lunes y cuidad bien de nuestra mascota.

¡Nos vemos!

(THEO Y LUNA) ¡Adiós, profe, hasta el lunes!

¡Por todos los mamuts! ¡Ha vuelto a desaparecer!

Oh, vaya, ¿y ahora cómo encontramos la zanahoria?

¿Olvidas que tenemos al mejor cazador de las llanuras

de la Era Cuaternaria? ¡Así es!

¡Podéis contar conmigo!

¡Vamos!

¡Perdone, señora, buscamos un orejas largas!

A Zanahoria más bien.

Seguro que tiene su pista.

El Orejas Largas ha venido por aquí.

Mira, mordisqueó algo al pie del árbol.

Aquí se rascó la barbilla y se fue por allí.

Hay que seguir sus bolitas.

¡Rocky, lo has hecho!

¡Has encontrado su rastro! ¡Eres genial!

Te lo dije, Luna. Rocky es el mejor cazador de las llanuras.

(RÍE)

Seguidme, por aquí.

¡Perdón!

¡Te he dicho que no lo he hecho a propósito!

¡Qué calor con el casco puesto!

(ESTORNUDA)

No, ya me está volviendo... (ESTORNUDA)

Está estornudando. Debe ser por la alergia al conejo.

Eso significa que Zanahoria no andará lejos.

¡Zanahoria! ¡Zana...! (CHISTA)

El Orejas Largas está viniendo.

¡Zanahoria!

¡Eh! Perfecto, Theo.

Ha huido por tu culpa.

¿Por qué has corrido asó hacia él?

Lo siento, Luna.

Quería intentar atraparlo. ¿Y ahora qué hacemos?

Se ha metido en un agujero.

Quizá debamos contárselo todo a la señorita Jolie.

¡Por todo los cuarzos!

¡Es difícil atrapar a un orejas largas, pero no nos rendiremos!

Y nuestros amigos se sentirán decepcionados si no lo encontramos.

Y la profesora se enfadará por haberle mentido. (ESTORNUDA)

En mi antigua tribu,

para hacer que un animal saliera de su madriguera,

hacíamos fuego y soplábamos humo dentro del agujero.

No, Rocky, no podemos ahumar al pobre conejito.

(ESTORNUDA)

¿Y si le tentamos con una zanahoria? No es tan arriesgado.

¡Por todos los mamuts! ¿Hay algo mejor que una zanahoria?

¡Le pondremos todo un banquete!

¿Pero a qué te refieres?

Pues corteza, hierba fresca y raíces.

Lo que más le gusta a un orejas largas.

(ESTORNUDA)

¡Yo me ocupo de la hierba fresca! ¡Y yo de la corteza!

¡Raíces!

¡Parad! ¡Dejadme de hacerme cosquillas, hormiguitas!

Algo de hierba fresca.

¡No, no! ¡Dentro, no! ¡Sal de ahí!

¡Sal, sal! ¡Ayuda!

¡Hay una abeja en mi traje!

¡Trompas de mamuts!

¡Venid a ayudarme!

¡Vamos, todos a la vez!

(TODOS) ¡Sí!

¡Te pillé, Orejas Largas!

¡Bien hecho, Rocky!

¡Lo conseguimos! (ESTORNUDA)

Oh, eres tan mono, pequeño Zanahoria.

Como decía Rajajá, la chamana de mi antigua tribu,

una tribu unida es más fuerte que un cazador solitario.

(TODO) ¡Hola, profe!

Enhorabuena, niños.

Habéis cuidado muy bien de Zanahoria.

Bien, lo voy a soltar un poco,

debe estar cansado de estar apretado en esa pequeña jaula.

No sé si esta listo aún para brincar por ahí.

Después de su aventura de ayer en el parque,

apuesto a que solo quiere echarse una siesta.

(BOSTEZA) A mí no me importaría.

Es agotador cuidar de un conejo.

¡Por todos los cuarzos! Me lo he pasado muy bien con él.

Y pensar que quería hacer un guiso con ese Orejas Largas.

(RÍEN)