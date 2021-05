Rocky Kwaterner - A porrazos

(Música cabecera)

(Música)

¿Qué está haciendo Theo?

(ENFADADA) Venga, Rocky, no bebas de la fuente. ¡Oh!

¡Mirad qué he comprado!

¡Oh!

¡Un nuevo sobre de Mitos!

¿Eh? ¿Y qué es eso?

(RESIGNADA) ¿Más cartas de Mitos?

¿No las tienes ya todas? No.

Y, además, me ha tocado una que es...

¡superrara!

¡La Constelación Escorpedo! ¡Sí!

(ABURRIDA) ¡Genial!

¡Ja!

¡Perfecta para decorar mi cueva!

¿Bromeas?

Son cartas muy valiosas. Y algunas son rarísimas.

Como esta, mira. El Ooderoso Draco de Cien Llamas.

Ah... ¿Sí?

Pero ¿tus Draco esos son resistentes a un buen golpe de porra?

Bueno... No. ¿Y tú, Rocky?

¿Resistirás a mi especial porra glacial?

¡Claro que no!

Acabarás congelado y yo seré idolatrado.

Yo, el brillantísimo Edgar Torpedo.

(RÍE)

¡Gracias! ¡Gracias! (VITOREAN)

¡Hola, mamá!

¡Ah! ¿Veis esta carta? No la tenía.

Tengo todas las cartas de fuego, hielo y las nocturnas.

(ABURRIDA) Vaya, eso es genial, pero no muy interesante.

¿Qué? Tú no lo entiendes.

(Música)

¡Ah!

¡Rocky, el agua de la fuente está sucia!

Bueno. ¿Y, entonces, para qué está?

(RÍE)

Es mi turno para...

¡Oh! ¡Largo, animal asqueroso!

¡Y no vuelvas jamás!

(RÍE)

¡Qué estúpido! ¡Oh! ¡Uh!

Y esta es la carta del poder necroluxiano.

Te permite devolverle la vida a Dragmos.

Tuve que cambiarla por tres... ¿Eh?

¡Gracias, pringado!

¡Me encantan las cartas de Mitos!

¡Zurullos de mamut!

(JADEA)

¿Eh? ¡Detente ahora mismo!

¡Rocky, no! ¡No hagas eso!

Pero ¿por qué? ¿Quieres que le deje marchar así como así?

¿Y qué hay de tus cartas mitologísticas?

Eh... Perdone. ¿Puedo?

Rocky, ¿qué intentas hacer exactamente?

Pues quiero darle un buen porrazo, Theo.

No puedes. ¿Por qué?

Porque eso no se hace.

En mi antigua tribu era más simple.

"Así te deshacías de los brutos".

(RÍE)

"¡Ah!".

Rocky, así no funcionan las cosas en el siglo XXI.

¡Pero funciona! Un golpe de porra y... ¡pam!,

recuperamos tus cartas.

Problema resuelto.

Si hago eso, Karl esperará a que esté solo para quitármelas de nuevo.

¡Uhm! Es cierto.

Tienes que aprender a recuperarlas tú solo.

Es una gran idea.

¡Genial! ¡Vamos a buscar una porra!

(Música)

Muy grande.

Muy pequeña.

Muy plana.

Muy ruidosa.

¡Esto no sirve!

Sigo pensando que no es una buena idea.

Lo sé. No puedo golpear a Karl.

No hay que golpearle, sino impresionarle.

¡Ahí lo tienes! ¡Encontré una!

(AMBOS) ¿Uhm?

(Música)

Te enseñaré a usarla. Es una cuestión de técnica.

En mi tribu, todos podían hacerlo. Observa. ¡Ah!

(AMBOS) ¡Oh! Una vez más... ¡Ah!

¡Oh! ¡Oh!

¿Está bien, señora?

Sí. No os preocupéis, chicos.

Imagina. Hay un luchador de otra tribu,

un tío malo llamado Karl.

Le dices: "¡Devuélveme mis mitologísticas o si no...!".

Y así se asusta y te devuelven tus cartas.

Te toca. ¡Oh!

Eh... Karl, esas cartas de Mitos...

Eh... Bueno, tú... Tú... Tú... Tú...

Será mejor que me las devuelvas porque si no... ¡Ah! ¡Uh!

¡Uf! Esto se me da fatal.

¡Oh! ¡Vamos, Theo, puedes hacerlo!

¡Mira! ¡Ahí está Karl!

(RÍE) ¡Que guay, esta es brillante!

-¡Sin tocar! Yo las encontré.

Es el momento, Theo. Levanta.

(JADEA) ¡Es tu turno!

¿Estás loco o qué?

Piensa en tus cartas. (GRUÑE)

(Música)

¡Hala! ¡Lo está haciendo!

¡Ah!

¡Vaya! Mirad quién está aquí,

el chico que pierde sus cartas de Mitos.

(RÍE)

¿Te importaría devolvérmelas?

Apártate, pringado. ¡Ah!

¡Uh!

¿Estás bien, Theo?

(TRISTE) ¡Se acabó!

Jamás recuperaré mis cartas así.

Muy bien. Iré yo mismo y ya está.

¡No, Rocky!

En el siglo XXI, la violencia no soluciona nada.

Lo haremos a mi manera. Ah, ¿sí?

¿Y cuál es tu manera?

(Música)

¡Arriba, abajo! ¡Vamos, rodillas arriba!

¡Ah! ¡Ya entiendo! Tu plan es salir corriendo.

Pero un gran cazador de las llanuras como yo nunca huye.

No vamos a correr, sino a driblar.

Y así podrás conservar tus cartas cuando las recuperes.

Imagina que esta pelota son las cartas de Theo.

¡Intenta cogerlas!

¡Ah!

(RÍE) Y, bueno, gran cazador de las llanuras,

¿no puedes?

(GRITA)

¡Uh!

¡Te toca, Theo!

¡Ah! ¡Uh!

¡Ah!

¡Ah! ¡Ja!

¡Ah! ¡Ah!

(GRITA)

¡Sí!

(JADEA) ¡Vaya! ¡Luna!

En mi antigua tribu habrías sido la más rápida de los exploradores.

Vale, Theo, aquí tienes la pelota.

¡Vale! ¡Te pillé!

¿Estás bien, Theo? Sí, sí.

Perdona, pero tenía que coger la pelota.

(GRUÑE) Rocky, ya te tengo.

(RÍE MALVADO)

¡Venga ya!

¡Esto no me puede estar pasando!

¡Oh! ¡Pare!

Venga, Theo, ¿lo intentamos otra vez?

Yo seré la que intente quitártela. No, gracias.

No se me da bien la porra ni tampoco el regateo.

Así no voy a recuperar mis cartas.

¿Entonces cómo?

Veamos. ¿A ti qué se te da bien?

¿Además de las mates y los videojuegos?

Y los concursos de eructos.

Ya, pero eso no ayuda.

Eres bueno en Mitos, pero no tienes cartas.

Sí que tengo. Me quedan en casa.

Puedo jugar contra Karl y recuperar las que me ha robado.

Oh, sí. Genial. Organizaremos un duelo.

¡Qué gran idea!

Luna, elige un sitio. Rocky, que lo sepan todos.

Serán testigos de la paliza que le voy a dar a Karl.

Yo iré a casa a por el resto de las cartas.

¿Eso te ha dicho? -Sí. No me lo puedo creer.

¡Mi hermano Theo va a darle una paliza a Karl!

¡Seguidme!

¡Pare! ¡Mami!

¿Dónde está el pringado de tu hermano?

Tengo gente a la que molestar, ¿sabes?

¡Aquí estoy, Karl! ¡Oh!

(RÍE)

¡Vaya! -¡Toma ya!

(Música)

(TODOS) ¡Oh!

(RÍE)

¿Listo para una paliza?

Haremos esto sin hacer trampas.

Me pregunto si no estará exagerando un poco.

Si la cosa sale mal... tengo la solución a mano.

Nada de peleas.

Dejaré que empieces.

Saca esa, Karl. -No, deja que yo me ocupe.

-¡El Macho Cabrío de Angora!

Pan comido.

Convoco a la Quimera del Olvido.

¡Oh, la Quimera del Olvido! ¿Qué es eso?

Una carta muy poderosa. Acaba de cancelar su magia.

(RÍE) Chúpate esa.

Basta de jueguecitos, pringado. Voy a por todas.

-¡Tiene la Constelación Escorpedo! -¿El qué?

Oh, eso no te lo esperabas, ¿eh? -No, Karl va a ganar...

Oh... ¿Me encargo yo?

No, gracias, Rocky.

Buena jugada, Karl, para un aficionado.

¡Y ahora El Duende Dorado, El Dragón de Fuego del Acantilado,

con un combo del nivel 17 de brujería!

¡El Duende Dorado! ¡El Dragón de Fuego del Acantilado!

¡Con un combo de nivel 17 de brujería!

Demasiado para mí...

¡Yuju! ¡Yuju!

Se acabó, Karl. ¡He perdido!

Sí. Por supuesto. Porque soy el mejor a las cartas.

(CANTURREA)

¡Eh!

Gracias, Theo. Eres todo un pringado, pero tus cartas son guay.

Me las quedo. ¡Ah!

(RÍE MALVADO) (GRUÑE)

Zurullos de mamut... Vuelve aquí, sucio ladrón.

Ha sido una gran partida.

Lo siento, Theo, supongo que mi idea no ha sido tan buena.

Bueno, tenías razón. Realmente se me da bien ese juego...

Pero ya no podré jugar más porque no tengo cartas.

¿Entonces puedes darme tu riñonera de Mitos?

Creo que tú ya no la necesitas. Tienes razón, Jaimie.

Ya no la necesito. ¡Es el mejor día de mi vida!

(JADEA) Lo siento. Corre más rápido que cualquiera de los exploradores.

Pues estamos donde empezamos. Bueno, mucho mucho peor.

Nunca podremos resolver esto nosotros solos.

¿Y si pedimos ayuda? Oh, no, no.

Un cazador de la llanura debe resolver sus propios problemas.

Es lo que haría alguien valiente.

Creo que lo valiente de verdad es pedir ayuda cuando la necesitas,

porque, como Luna ha dicho, no resolveremos esto solos.

¡Señorita! ¡Señorita, espere! ¿Sí, Theo?

¿Podría pedirle un pequeño favor?

(Música)

Esto es indigno para alguien como tú. Vamos, dame las cartas ya.

(GRUÑE)

Has hecho bien contándomelo. Problema resuelto.

Me ha salvado, señorita, no sabía cómo solucionarlo yo solo.

Muchas gracias. No ha sido nada.

Muy bien. Que tengáis buen día, niños.

Que tenga buen día. Mis queridas cartas...

¿Ves? Tenía razón, Rocky.

En el siglo XXI las porras no resuelven tus problemas.

Y tampoco ser tan rápido como un explorador.

Lo cierto es que gracias a vosotros

he aprendido que lo mejor es pedir ayuda a un adulto.

(Música)

Venga, ya está. Es la hora. Ya te tengo, Rocky.

¡Mi porra! ¡Karl, ese bate tuyo es muy raro!

-Sin tocar. Lo encontré yo. -Déjame ver.

¡Devuélveme eso ahora mismo, ladrón! ¡Devuélvemelo!

Karl, ¿es que no has aprendido la lección?

-Perdón. No lo volveré a hacer. Oh, gracias.