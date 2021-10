Rocky Kwaterner - ¡Cuidado, un T-Rex!

(Música de cabecera)

¡No me lo puedo creer, vamos a ver dinosaurios!

Mi favorito es el Tyrannosaurus rex.

¿Y el tuyo, Rocky?

¡Trompas de mamut!

¿Qué es un dinosaurio?

Eso es un dinosaurio.

Es un lagarto, pero mil veces más grande

y con dientes enormes.

Esas criaturitas te dan escalofríos, ¿verdad, Rocky?

No me asustan las criaturas.

Soy un cazador de las llanuras. No me asusta nada.

Sí, ya veremos qué pasa cuando cobren vida.

Oh, genial, ya está abierto.

¡Algodón de azúcar! ¡Venid a probar mi sabroso algodón de azúcar!

¡Vamos, Rocky! ¡Pero hay algodón de azúcar!

No te preocupes, Rocky.

Esperaré a que vuelvas para que pruebes mis dulces.

Así es, criatura asquerosa.

En cuanto te lo comes, te congelas.

Profesor Torpedo, es un honor para mí darle la mano.

Porque gracias a usted conocemos la existencia

de este chico prehistórico.

Esto es totalmente salvaje. Mira, Rocky.

Es un Tyrannosaurus rex.

Venga, vamos a ver. ¡Corred!

Yo entretendré a los lagartos gigantes

con mi mirada de cazador sin miedo.

¿Con tu qué? ¿Con tu qué?

Mi mirada de cazador sin miedo.

En mi antigua tribu cuando un cazador de las llanuras

se encontraba con un depredador feroz,

tenía que mirarlo sin pestañear para mantener la distancia.

La mirada del cazador sin miedo siempre funcionaba.

Así que marchaos,

no sé cuánto tiempo podré entretenerle.

Relájate, Rocky.

Es inofensivo,

aunque sea el último modelo autómata

y tenga reconocimiento y memoria facial.

Mira.

Hola, T-Rex.

Rocky, no te asustes, solo es un bonito y dócil robot.

¡Trompas de mamut!, a mí no me asusta nada.

Os enseñaré quién tiene miedo.

¡Oh!

Rocky, vuelve.

Ha sido una broma de Luna, que ha activado el robot.

Rocky...

Mira esto.

Se puede ver la cara de Rocky a través de los ojos del T-Rex

en esta pantalla.

¿Eh?

Vamos, solo bromeaba.

¡Por el gran mamut sagrado!

¡No me asustas, grande, estúpido y feo lagarto!

¡Te vas a enterar!

Rocky, para. Estás rompiendo los circuitos.

Vamos, para.

Rocky, para.

No está permitido golpear las atracciones del museo.

¡Suelta el hueso!

¡Suéltalo!

¡Eh! ¿Qué está pasando aquí?

¿Qué estás haciendo?

Ha empezado él.

Si queréis armar jaleo, podéis hacerlo fuera.

Calmaos.

Y podréis entrar cuando os hayáis calmado, niños.

Por lo menos hemos visto el T-Rex.

Sí, pero por tu bromita

no he podido ver el resto de la exhibición.

Bien hecho, Luna. Y, además, era el último día.

Lo siento, Theo. ¡No! ¡Ni hablar! ¡Sí!

Voy a volver.

No. ¡Sí!

Ni hablar. ¡Sí!

¿Algodón de azúcar?

¿Qué es eso?

(Golpes)

¡Un T... un T... un T-Rex!

(Música de tensión)

Theo, ¿es normal que el robot haya conseguido salir del museo?

No hay tiempo para explicaciones. Hay que salir de aquí.

¡Oh, no, Theo!

Rocky se ha quedado para luchar contra el T-Rex.

¡Tenemos que ir a ayudarle o si no le aplastará!

¡Rocky! ¡Rocky!

¡Ah! ¡Viene a por nosotros!

¡Trompas de mamut! ¡Soltadme!

Ya casi lo tenía con mi mirada del cazador sin miedo.

¡Para, para, para, para!

¡Que me soltéis!

¡Eh, tú, lagarto gigante! ¡Ven aquí!

¡A mí no me asustas!

¡Oh! Perdón.

¡Por aquí, rápido!

¡Te pillaré, bestia asquerosa!

¡Eh, dejadme en paz! ¡Rocky!

¡Vamos, Rocky, rápido!

¡Por todos los cuarzos! ¡Soltadme!

(Estruendo)

(Estruendo)

(Gritos)

¡Tengo un lagarto que cazar, en serio! ¡No tengo miedo!

(Música de tensión)

Lo encontré. ¿Por qué no funciona?

Mirad, intenta detener al T-Rex usando el control remoto.

No hay tiempo para charlas, Theo. Tenemos que escondernos.

Buen chico. Buen chico.

Vamos, ¿por qué no funciona esto?

No me lo creo, nos persigue.

¿Cómo es posible? Si solo es un autómata.

¿Bromeas?

Es una nueva generación de autómatas con inteligencia artificial.

Y si la vigilante no ha podido pararlo electrónicamente,

significa que se ha vuelto autónomo.

Y eso es un desastre.

¿Y por qué nosotros?

Los porrazos le habrán provocado un cortocircuito.

Y como su memoria ha grabado a Rocky golpeándole,

ahora debe pensar que es el enemigo.

Oh, no, Rocky.

No quiero que seas la próxima comida de ese dinosaurio.

No tengas miedo, Luna.

Un buen porrazo en su cabeza de T-Rex y ¡boom!,

hora de dormir. ¿Estás loco?

Si dañas sus circuitos aún más, puede ser peor.

Theo tiene razón. No se deja KO a un robot,

lo que hay que hacer es apagarlo.

Acercarse a él es muy peligroso.

Intentemos descifrar su frecuencia de emisión.

Es más prudente.

Veamos.

Puede que tenga algo que funcione aquí.

¿Es esto lo que buscas?

¡Eh, cuidado! O el T-Rex nos oirá.

(Música de tensión)

(Golpe)

¡Por todos los cuarzos!

¡No toques mi casa cueva!

¡Y tú no toques al T-Rex!

Sujétalo, Luna.

No quiero que te hagan pedazos.

¿Dónde he puesto ese maldito mando?

¡Suéltame, Luna!

¡Tengo que salvar nuestra casa cueva del lagarto gigante!

¡Theo!

¡Voy a tener que soltarle! ¡Ajá!

Ahí estás. Mi viejo mando del coche

a control remoto con modulador de frecuencia.

Theo, no es el momento de jugar con tus cochecitos.

No es para jugar, Luna.

Con esto podré capturar la radiofrecuencia del T-Rex

y controlarla.

Esto de aquí es el arma mortal que evitará que el T-Rex

aplaste nuestra casa cueva, Rocky.

Enséñame. Quiero verlo.

Cuidado, Rocky. Así no.

(Estruendo)

(Música de tensión)

Bien hecho, chicos. Ahora sabe dónde estamos.

¡Rápido, todos al garaje!

(Estruendo)

Muy bien. Estamos de acuerdo.

Hay que sacar a ese monstruo del jardín.

Puedo intentar controlarlo.

Pero si al final meto la pata, puede que aplaste la casa.

Tienes razón. Hay que atraerlo hacia algún sitio sin riesgo.

¡El parque! Buena idea.

¿Cómo lo atraemos hasta allí! Con un cebo.

Pues claro.

Rocky, como el monstruo te persigue a ti,

tú servirás de cebo.

¡Ni hablar! Yo soy un cazador, no una presa.

Necesitamos tus habilidades de cazador sin miedo

para atraerlo hasta el parque.

Estás acostumbrado a depredadores, nosotros no.

Solo porque sea más rápido que un Diente de Sable,

no significa que deba ser cebo. Rocky,

es el único modo de salvar

nuestra casa cueva de la destrucción.

Cuidado, T-Rex, el cazador cebo va para allá

y no está para jueguecitos.

¡Por aquí, gran lagarto!

¡Estoy aquí!

(Música de tensión)

Para poder controlar del todo al T-Rex

necesito estar lo más cerca posible.

Vale, pues a la caza del T-Rex entonces.

¡Aquí esto! ¡Vamos, ven a por mí!

¡Más rápido! ¡Más rápido!

Aún no recibo su señal. Seguimos estando muy lejos.

(RUGE)

¿Qué es eso?

¡Los Dards!

¡Corred!

Tengo un plan.

¡Zurullos de mamut! ¡Zurullos de mamut!

Bien, chicos, ya casi estoy.

Unos segundos más y tendré la señal.

No lo soltéis, ¿vale?

(Maullido)

(Música de percusión)

Aún soy joven para unirme a mis ancestros.

¡Atrás, gran lagarto!

¡Oh!

¡Oh, no! ¡No, no!

¡Rocky, salta al agua! ¡Rápido! ¡No puedo!

¡Yo no sé nadar!

No te preocupes, Rocky, ya voy.

Eso es, tengo al monstruo bajo control.

Funciona. ¿Quién es el mejor ahora?

¡Idriss, la red!

¡Zurullos de mamut!

No me lo creo. Me he quedado sin batería.

Ahora no, ahora no.

Oh, no. Detrás de mí, Theo.

Voy a ponerle mi mirada de cazador sin miedo.

¡Toma esto!

¡Salgamos de aquí!

¡Ese niño es mío, bestia asquerosa!

No me tocarás ni un solo pelo.

¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz!

¡Tengo que esconderme muy alto! ¡Rápido, rápido, rápido!

(Pitidos)

¿Eh?

¡Ay!