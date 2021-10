Rocky Kwaterner - El día del cacareo

(Música cabecera)

# El mamut mueve las patas # y entre arbustos se escapa.

# Su trasero brinca y rasca. #

Hola, Rocky. ¿Ensayas para alguna actuación?

No, hago música con mis colmillos.

Vale. Oye, ¿no habrás visto a Carlos Valerio, mi gato?

Se ha escapado.

Es un maine coon, lleva una bandana roja en el cuello

y mide un metro de la cabeza a la cola.

¿Eh? No puede ser tan grande.

No te estarás cacareando, ¿verdad?

¿Cacareando? ¿Qué es eso?

En mi antigua tribu, cada luna de sangre

nos cacareábamos los unos de los otros

y era para partirse de risa.

(Rugido de oso)

Y el jefe de la tribu era el mejor dándonos sorpresas.

Vale, así que cacarearse es como una broma,

algo que la gente hace el día de los Inocentes.

Pues no, no es una broma.

Mi gato es realmente grande y lo he perdido.

¡Por todos los cuarzos! Omar, te ayudaré a capturarlo.

¿Sabes? Carlos Valerio es muy asustadizo

para dejar que lo coja nadie más, pero gracias.

¡Carlos Valerio! ¡Carlos Valerio, tengo tu pienso favorito!

Mi pequeño Rocky,

solo porque no me guste que la gente me tome el pelo,

no significa que no te haya preparado a ti

una escarchada sorpresa. Una que recordarás por mucho tiempo.

(RÍE)

Mis más estimados colegas,

lo habéis estado esperando y ya está aquí.

La caja vacía más grande del mundo.

Está como una regadera.

Estoy bromeando. No es una caja vacía,

es un joven cavernícola.

(Aplausos)

Ahí está. Operación Día de los Inocentes puede empezar.

(RÍEN)

Oh, Rocky, te estábamos esperando.

Vamos a hacer que un volcán entre en erupción en la habitación.

Espero que no nos pase nada.

¿Os han dado un porrazo en la cabeza o qué?

No hay nada gracioso en la furia de una montaña

que escupe fuego. ¿Estáis bien?

(RÍE)

(MAÚLLA)

Sí, sí, ya verás. Es superguay. Te encantará.

(GRITAN)

(GRITA)

Theo, Luna, ¿estáis bien?

Gúrgulug. Llevas una extraña piel de animal.

¿Cuál es tu tribu?

No es un gruñe-gruñe.

Los gruñe-gruñes huelen muchísimo peor.

¡Por todos los cuarzos! Ya lo pillo. Es por esa magia vuestra.

Os habéis convertido en cavernícolas como yo.

No soy una cavernícola,

soy Luna Jurásica, de la tribu de los urogublas.

Gúrgulug, Theo y Luna,

me llamo Rocky y soy vuestro hermano.

Estamos en el siglo XXI dentro de vuestra cueva-casa

y nuestra tribu es la tribu Tikka.

Tengo sed, voy a buscar un bebedero.

¿No te acuerdas de nada?

Mamá me encontró en una trampa de hielo.

No te entiendo nada.

Y estas extrañas pieles de animal me pican.

¡Trompas de mamut! Lo sé,

pero en el siglo XXI, siempre escondéis vuestra piel,

incluso en los períodos de sequía.

¡Zurullos de uro! Este agujero es muy pequeño.

No puedo beber de aquí.

Oh, magia. ¡Magia! Rocky, gran chamán.

¡Por todos los mamuts! No puedes beber de ahí.

¿El agua está envenenada?

No, ¿no te acuerdas?

Tú fuiste el que me dijiste cuando llegué

que solo se usa para apoyar tu traserillo.

¿Te atreves a reírte de Theo Cretácico?

¡Lucha, estúpida cara de cuarzo!

¡Cógelo, Luna Jurásica!

(RÍEN)

(Teléfono)

¿Qué es esa criatura?

Me está volviendo loca con tanto grito.

Voy a... No toques la caja de hablar.

Es frágil. Hola, ¿quién es?

Mamá Mary, soy Rocky.

Vaya, Rocky, ¿por fin te atreves a usar el teléfono?

¡Qué bien! Papá y yo vamos de camino.

¡Trompas de mamut!

El chamán Rocky hace que los espíritus hablen.

Mala casa-cueva. ¿Qué son esos gritos?

¿Qué estáis haciendo, niños?

Todo va bien, mamá Mary. Besos.

¡Cuernos de uro! Esto es un desastre.

No has colgado, Rocky. He oído todo lo que has dicho.

¿Qué quieres decir con "desastre"?

Un uro.

Luna, Theo, ¡volved!

Tenemos que cazar al uro.

¡Trompas de mamut! ¿Adónde han ido?

Gúrgulug, Jaimie, ¿has visto a Luna y Theo?

Sí, por suerte, ellos a mí no. Ha estado cerca.

¡Por todos los cuarzos! ¿También piensas que están raros?

Es que a tus hermanos les encanta las bromas del día de los Inocentes.

Todos los años me gastan a mí una y siempre me la como.

¿Qué? ¿Cada año te obligan a comerte a un inocente?

(RÍE) Qué gracioso, Rocky.

Comerme un inocente... Muy ingenioso.

Bueno, es el día de los Inocentes, o sea, el día de las bromas.

¿De las bromas?

¡Por todos los mamuts! ¿Significa que se están cacareando de mí?

He creído que se habían convertido en cavernícolas.

No te sigo, Rocky.

No te preocupes, lo que importa es que ahora tengo muchas ganas

de gastarles alguna bromita yo a ellos.

¿Me ayudarías?

Oh, sin duda. Es nuestro turno de pillarles.

¿Tienes alguna idea?

¡Carlos Valerio! ¡Carlos Valerio!

Oh, sí, Jaimie. Vamos a cacarearnos tanto de ellos

que el jefe de mi tribu se pondría pálido.

Rocky, me estás preocupando.

(RÍE)

Esa ha sido la mejor broma del día de los Inocentes

que hemos gastado jamás.

(RÍE) Sí, ha estado genial.

Hasta ha sido más divertido que con Jamie.

Theo Cretácico, Luna Jurásica, rápido, seguidme.

Y aún no ha terminado. Sigue creyendo que es verdad.

Cuando Rocky muerde el anzuelo, no hay quien consiga quitárselo.

(RÍEN)

Mirad lo que he encontrado mientras os buscaba.

¡Por todos los cuarzos! ¿Qué es eso?

Es un tigre Diente de Sable.

(A LA VEZ) ¿Un qué?

Y no creo que sea uno cualquiera. Ahí, ¡mirad!

La criatura tiene una garra rota en la pata derecha,

como mi Gruñidos.

Un momento, esto se está poniendo ridículo.

He encontrado a mi mejor amigo.

(TARTAMUDEA) ¿Cómo es posible?

Bueno, cuando me congelé hace 35 000 años,

Gruñidos debió seguirme.

Espera, ¿dices que quedó atrapado en el hielo también y que ha vuelto?

¿Lo dices en serio?

Sí, y ahora que sois auténticos cavernícolas,

tenemos más oportunidades de seguir su pista y encontrarle.

(NERVIOSA) Espera, Rocky, quizá debamos decirte algo.

Glismo, ¿dónde estás, querido?

¿Un chico de la era cuaternaria y un tigre Diente de Sable?

Este es tu día de suerte, Edgar Torpedo.

Las huellas continúan por allí. No es momento de ser lentas babosas.

Vamos, Theo Cretácico y Luna Jurásica.

(JADEA) Van demasiado rápido para mí. ¡Ay!

(GRUÑE)

Qué perrito tan bonito...

(GRITA) Suéltame. Suéltame.

(GRITA)

¿Glismo?

(Ladrido)

(GRITA) Aquí estás, querido.

(GRITA)

¿Estás bien, Theo Cretácico?

Pues claro, soy un cazador de las llanuras.

Vaya prueba...

Eh, ¿qué es eso?

Parecen huellas de un gran gato salvaje.

¿Y si es un tigre o una pantera

que se ha escapado del zoo o de un circo?

(Maullido)

-Allí está entre los arbustos. (GRITA) -Ayuda.

(MAÚLLA)

¿Ha oído lo de ese gato salvaje que merodea por el parque?

Oh, sí. Es terrible.

Me pregunto en qué andaban los niños antes.

Hola, Morticia, ¿qué está pasando aquí?

Hola, señora Tikka.

Parece que se ha escapado un peligroso gato salvaje.

Voy a ver si los niños están en casa.

Es realmente preocupante.

Oh, no, Carlos Valerio...

Se lo van a zampar como a pienso de gambas.

¡Carlos Valerio!

Los niños no están aquí.

Hay que encontrarlos rápido y ponerlos a salvo.

El gato salvaje podría estar en cualquier sitio.

Tienes razón.

Podría estar observándonos ahora mismo.

(GRITA)

El rastro acaba aquí.

Se pondrá muy contento de ver a otros cavernícolas aparte de mí.

Gruñidos, soy yo, Rocky.

No te asustes, te mando a mis amigos Luna Jurásica y Theo Cretácico.

(RUGE)

(GRITAN)

(RUGE)

Por cierto, Rocky, hemos intentado decirte...

Vamos, se pondrá muy contento de veros.

(Rugido fingido)

(RUGE)

(MAÚLLA)

(GRITA) Un tigre enorme.

(A LA VEZ) ¿Jaimie?

¡Por todos los cuarzos! Has salido muy pronto

y tu gruñido sonaba como el de un pequeño gatito,

no como el de un tigre Diente de Sable.

Muy bien, lo pillo.

¿Todo esto de Gruñidos descongelado ha sido una broma?

Oh, no, a mí también me ha engañado.

Maldito Rocky, pagarás por esto.

Pues sí, como me habéis tomado el pelo,

quería cacarearme de vosotros también al estilo Kwaterner,

pero ha terminado muy pronto por Jaimie.

(LLORA) Os digo que de verdad hay un tigre enorme ahí.

(A LA VEZ) ¿Qué?

¡Que me parta un rayo! Tenemos que llamar a la policía.

No hay nada que temer.

Yo atrapé a Gruñidos hace 35 000 años,

puedo atrapar a este gato salvaje hoy también.

(Maullido)

Espera, Rocky.

¡Por todos los cuarzos! Venga, vamos a entrar.

Le rodearemos para que no pueda escapar.

¿Seguro que es buena idea, Rocky? No somos auténticos cavernícolas.

(ASUSTADO) Se mueve, se mueve. Protegedme.

(RÍE)

Eres mío, pequeño Rocky Kwater...

(MEGÁFONO) ¡Niños!

(GRITA)

(MEGÁFONO) Niños.

¡Por todos los Dientes de Sable!

(MEGÁFONO) ¡Niños!

Esto no es un tigre, Jaimie. No sabes nada de gatos salvajes.

Pero parecía muy, muy grande de cerca.

(RÍE)

Bueno, ¿eres tú el de la bromita del gato salvaje suelto?

Solo quería cacarearme porque hoy es el día de los cacareos.

Además, su broma ha sido tan buena que todos hemos picado.

Bien hecho, Rocky.

Bueno, después de todo, es el día de los Inocentes,

pero hay que encontrar al dueño de este gato.

¡Espera! Este es el gato de Omar.

Oh, gracias.

Tenía mucho miedo al pensar que un gato salvaje

quería tragárselo como a pienso de gambas.

Es cierto que no ha sido fácil.

He tenido que pelear con mis propias manos

para que escupiera a Carlos Valerio.

Y me ha usado de cebo para distraerlo.

¿En serio? Es increíble. Qué valor. Así es.

Gracias, amigos.

(A LA VEZ) Día de los cacareos, Omar.

Parece que tendremos una buena competición

el próximo día de los Inocentes.

(RÍEN)

(TIRITA DE FRÍO)