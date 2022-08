Rocky Kwaterner

(Música de cabecera)

¡Rocky! ¿Bajas a desayunar?

¡Voy!

Mira, el rugido significa "estoy supercontento esta mañana".

Rocky, ¿es verdad lo que dice Theo?

Sí, tengo la energía de un tigre Diente de Sable,

porque hoy es el Día de los Amigos.

(AMBOS) ¿Día de los Amigos?

En mi antigua tribu era un día superimportante.

Hacíamos un objeto usando solo las manos

y se la dábamos a alguien que te gustara.

Así la amistad duraría durante mucho tiempo.

¡Alucinante! ¿Y qué has planeado? ¿Y para quién?

Un regalito para Frida.

Nos vamos a ver luego

y le he hecho un saltarín con cuernos que está justo allí.

Pero, ¿dónde está?

¡Mi saltarín con cuernos!

¿Dices la figurilla del antílope prehistórico?

¡Bramidos de uro! Si estaba justo ahí.

Quizá la he dejado en mi cueva. ¡Por todos los cuarzos!

(GRUÑE)

Ese gruñido significa "las cosas no van nada bien".

Theo, para ya. Hay que ayudarle a encontrar su figurilla.

¡Por las trompas de todos los mamuts!

¿Dónde puede estar?

No la he visto en el despacho de papá.

Tampoco está en el de mamá.

¡Por todos los cuarzos! ¿Y qué le digo a Frida?

No te preocupes, la encontrarás.

No puede haber desaparecido por arte de magia.

¡Por los bigotes de mi tigre Diente de Sable!

Tienes razón, Theo. Es magia.

Es por el espíritu piérdelo-todo.

¿El qué?

¿Por qué no lo he pensado antes?

Es tan obvio como un mamut en mitad de una llanura vacía.

¿De qué hablas exactamente?

En mi antigua tribu cuando una porra desaparecía,

o cuando no encontrabas tu piel de animal,

todos sabían que era culpa del travieso espíritu piérdelo-todo.

Y para conseguir nuestras cosas teníamos que hacer que se fuera.

Tocábamos un bum bang más ruidoso que una manada de mamuts

y bailábamos como avestruces locas.

Pero había que tener cuidado

y bailar en una dirección específica,

si no, no funcionaba.

¿Y no te la habrás olvidado en algún otro sitio?

¡Chorradas, Luna!

Tenemos que librarnos del espíritu piérdelo-todo.

Es la única forma de recuperar el regalo de Frida.

¿Estás seguro, Rocky?

Por supuesto que sí. Vamos a armar un bum bang.

Cantidad de bum bang.

Hay que asegurarse de bailar de izquierda a derecha,

si queremos que funcione.

¡Agarrad las porras! ¡Seguidme!

(Maullido)

No es lo bastante ruidoso.

¿Y tenemos que bailar con todo esto?

Mientras giras de izquierda a derecha, sí.

Espera, Rocky, tiene que haber otra explicación.

Sí, tenemos que pensar de otra manera.

En mi opinión, podemos empezar preguntando

a todos los que te encontraste,

desde que acabaste la figurilla ayer, quiero decir.

Oh, no, ayer fue hace mucho tiempo.

Ya no me acuerdo. ¡Eh, amigos!

Es verdad, vi a Jaimie.

Bien. Empecemos por ahí.

¡Eh, Jaimie! ¿Tienes un minuto?

Por supuesto, amigo mío.

¿Recuerdas haber visto a Rocky con una figurilla ayer?

Eh... No...

Rocky Kwaterner, esta vez serás mío.

Gracias a mi "globohielitos" voy a recongelarte en un santiamén.

¡Edgar Torpedo!

El hombre cuyo descubrimiento cambió la faz de la tierra.

Soy yo, el mejor del mundo.

Esta vez es la buena, lo siento.

Por supuesto que no, no es una simple desaparición,

dado que es culpa del espíritu piérdelo-todo.

Es una explicación bastante rara.

¡Zurullos de mamut! Tenéis que creerme.

El espíritu piérdelo-todo ha atacado.

Muy bien. Imaginemos que ese es el caso.

Después de todo hay muchos fenómenos paranormales sin explicar.

¿Por qué no podría pasar algo así?

No he entendido nada, pero, por lo menos, me crees.

Eso es bueno. ¿Y ahora qué hacemos?

Para hacer que el espíritu se marche,

lo primero es averiguar dónde está.

Y para encontrarlo vamos a necesitar un detective.

Pero no uno cualquiera,

¡un detective extralúcido!

Bueno, si añadimos un detecta lo que sea a mi método,

pues ¡yuju! Luna, ¿me ayudas?

Tienes que golpear tan duro como puedas

mientras giras en el sitio.

Pero, cuidado, tienes que asegurarte de ir...

De izquierda a derecha, lo sé.

Tienes suerte de ser mi hermano. No haría esto por cualquiera.

Muy bien. Hagámoslo.

Por suerte la librería aún estaba abierta.

(Gritos tribales)

¡Eh, Rocky, Luna! ¿A qué viene ese jaleo?

Jaimie, qué feliz estoy de verte.

Bueno, no me fui hace tanto tiempo.

Es totalmente brutal. Vas a poder ayudarnos.

Bien, tú te pones ahí. Pondré la basura más cerca.

Coges esto y haces un poco de bum bang.

Bueno, es que puede que moleste a los vecinos.

Sigue el rollo, es importante para él.

Muy bien. Si piensas que es importante...

No he encontrado nada dentro.

Voy a intentarlo por aquí. Sí, adelante, Theo.

Enséñale a ese espíritu piérdelo-todo de lo que estás hecho.

Theo, ¿de verdad crees que lo que sea que estás haciendo

con esa cosa va a funcionar?

Sí, totalmente. Además, probar no nos hará daño.

Sí, claro, pero en vez de buscar al espíritu

quizá podríamos empezar por preguntar a Rocky, ¿no?

Intenta hacer una lista con todo lo que hiciste desde ayer.

No lo sé.

No tengo memoria de mamut, ¿sabes?

¡Memoria! Eso es.

Ya sé cómo puedo estimular tu memoria,

hipnotizándote.

¿Y no es mejor seguir con el bum bang?

Ya verás, esta es la mejor técnica

para hacer que una memoria difusa recuerde.

¿Durará mucho?

No encuentro nada en el jardín. Un segundo.

Quizá el espíritu piérdelo-todo

pierde cosas en las casas de otros.

Si lo averiguo, lograría seguir su rastro.

¿Dices que es para un proyecto del colegio?

Una investigación, sí.

Buscamos un objeto que ha desaparecido de nuestra casa.

Y para encontrar el rastro del culpable

queremos saber si han desaparecido otras cosas

de las casas de nuestros vecinos.

Bueno, perdí algunos kilos, pero no tardé en recuperarlos.

¿Desaparecido? -Pues no, nada.

Sí, mi gato ha desaparecido.

Ajá. Eso sí es interesante. (MAÚLLA)

No será este gato, ¿no? ¡Lo has encontrado!

Oh, perfecto.

Volvemos a la casilla de salida.

Concéntrate en ese movimiento lento y relájate.

Escucha mi voz. No te resistas.

Cierra los ojos y déjate llevar.

Eso.

Ahora te sientes relajado, completamente relajado.

Tengo que decir que me cuesta mucho relajarme,

porque sé que el espíritu piérdelo-todo está por ahí.

Céntrate en mi voz hasta que cuente hasta tres.

Muy bien. Allá vamos.

Se está levantando y debería irse de la casa.

¡Será una broma!

Además, no funciona.

¡Espera!

He preparado esta encantadora sorpresa helada

especialmente para ti, Rocky.

¿Estás bien, Jaimie? Lo haces genial.

¡Ah! ¡La sorpresa no era para mí!

¡Ay!

(Timbre)

Voy yo.

Dejad que adivine, uno de vosotros ha perdido algo.

No, todavía no, Theo,

pero hemos oído ruido y hemos venido a ver.

Vaya, esta fiestecita es deliciosa.

¿Qué celebramos?

Es para hacer que el espíritu piérdelo-todo se vaya.

Es una fiesta.

Es una ceremonia en honor al Día del Amigo.

No sabía nada del Día del Amigo, pero parece muy divertido.

¡Por todos los cuarzos! No, no lo es.

Es una ceremonia para... Será mejor que los vecinos

sepan lo menos posible tanto de la ceremonia,

como de tus orígenes.

Vamos, únanse.

Plas plas para ti.

Bang bang para ti.

Aquí está el cuerno que hace así...

(IMITA SONIDO)

Señor Louis. No, gracias, Rocky.

Siempre llevo conmigo mi gaita.

Honramos el Día del Amigo

bailando y haciendo un montón de bum bang.

Como una panda de mamuts contentos.

Sabía lo del baile de la gallina,

pero es la primera vez que oigo lo del baile de los mamuts.

Me encanta.

Que espectáculo tan divertido.

(CANTURREA)

Es la primera vez que celebro... ¿Qué hacemos?

Ninguno de nuestros métodos parece funcionar.

Cierto. Pero no hay que rendirse.

Tienes razón, Luna. Sigamos con la investigación.

Cierra los ojos y concéntrate.

Intenta recordar todo lo que hiciste ayer.

No lo sé.

Mis ideas están revueltas como el pelo de un mamut.

Pues túmbate.

Tranquilízate para que puedas concentrarte en lo que recuerdas.

Para que funcione tienes que relajarte de verdad.

Oye, ¿a dónde fuiste andando, Rocky?

Bueno, yo estaba en el jardín.

(Timbre)

¡Tikkas! ¡Soy yo, Frida! ¿Estáis allí?

¡Entra, Frida! ¡Está abierto!

Hola, chicos. ¿Está Rocky por ahí?

Pues sí, pero está ocupado en la cocina.

¿Quieres un poco de zumo?

Aquí tienes. Dime si necesitas algo más.

(GRITA CÁNTICOS TRIBALES)

Esta vez el espíritu debe haberse ido.

Nada por aquí, nada por allá.

Muy bien. Ya no tiene sentido. La estatua se ha perdido de verdad.

Y creo que perderé a Frida como amiga también.

Bien, Rocky.

¿Listo para ir a la colina blandita como sugeriste ayer?

Tengo ganas de que me enseñes tu sorpresa.

(AMBOS) ¿La colina blandita?

Sí, la pequeña colina del parque.

¡Oh, ahora me acuerdo!

Está allí. En realidad creo que solo he perdido la cabeza.

¡Vamos, Frida!

Aquí está mi estatua.

La dejé aquí para que se secara al sol.

Y luego fui a casa y entonces mamá Mary quería

que fuéramos a recolectar al supermercado

y entonces lo olvidé.

Aquí tienes, Frida. Es un regalo para que sigamos siendo amigos

mientras las estrellas sigan brillando.

Es muy bonito.

Gracias.

¿Y si volvemos y nos unimos a todos en la celebración?

Oh, sí, encantada. Oh, sí, encantado.

Vayamos a hacer un poco de bum bang en el bum bum.

Ahora que el espíritu piérdelo-todo se ha ido, podremos divertirnos.

¿El espíritu piérdelo-todo quién es?

Es una larga historia. Es uno de los amigos de Rocky,

que lo pierde todo.

Ahora nada debería interponerse entre nosotros, Rocky.

Vamos, acércate.

No hablaba contigo.

Vete, ¿quieres?