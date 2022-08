Rocky Kwaterner - Los ancestros

(Música cabecera)

(Música)

Vaya, Rocky, tu prehistotrampa es genial.

¿A que sí?

Ahora solo hay que atraer a un mamut, y será nuestro.

(IMITA MAMUT)

Rocky, Theo, sabéis que los mamuts se han extinguido, ¿verdad?

Pues claro, los mamuts son los ancestros de los elefantes.

¡No, no, no, no, un ancestro!

Sí. Es muy triste, ¿verdad? pobres pequeños mamuts.

¡Espera! ¡Rocky!

¡Ay, ay!

(GRITAN)

¡Rocky, vuelve! ¡No!

A veces no le entiendo.

Inconvenientes de tener un hermano prehistórico.

(Risa)

(AMBOS) ¿Ah?

-Chicos, ¿os echo una mano?

(ASUSTADOS) Hola, don Jonás.

-No os mováis, iré a por la escalera.

Pronto serás mío, Rocky Kwaterner.

Será una gran exposición gracias a mi pistola congeladora.

"Den una cálida acogida al profesor Torpedo,

por su descubrimiento único en el hielo ártico:

un auténtico chico prehistórico de 35 000 años sin precedente".

Oh.

¿Mmm?

¡Congélate!

(RÍE)

¿Mmm?

(GRITA)

Gracias por su ayuda, don Jonás. Claro, sin problema, zagal.

Rocky, deja de lamentarte porque ya no haya mamuts.

Seguro que tu trampa también funcionará con elefantes.

¿Sabes lo que es un elefante? Es un pequeño mamut sin pelo.

Y si tienes miedo, Theo y yo te protegeremos.

¡Dejad de decir que tengo miedo,

soy un cazador de las llanuras, no me asusta nada!

(TARAREA)

Hola. ¡Oh, no!

(GIME ASUSTADO)

Entonces, ¿por qué te escondes?

(Música)

No me escondo,

juego al tula,

y tú la llevas.

Cuidado, Rocky. Tu madre y yo nos vamos a una concentración.

-El Ayuntamiento quiere cortar el gran roble centenario del parque,

la tía abuela Luci vendrá a cuidaros.

Por favor, la tía Luci no, prefiero que venga el señor Luis,

nos hace creps a la hora de la merienda.

O Morticia, la hija de la vecina,

hasta Rocky la adora, le recuerda a un murciélago gigante.

Ninguno estaba disponible.

Además, es la oportunidad perfecta

para que Rocky conozca a su tía abuela Luci.

¡Por todos los mamuts, voy a tener a una tía abuela en mi tribu!

¿Por qué estás contento? Ni sabes lo que es una tía abuela.

Te pellizcan los mofletes. Revuelven el pelo.

No, peor, te obligan a jugar a cosas de críos como el parchís.

Por no hablar de las bromitas sobre su dentadura.

Sí, eso es lo peor. Theo, Luna, ya es suficiente,

la tía abuela se merece respeto.

No les hagas caso, Rocky.

Ya verás, la tía abuela Luci es muy agradable,

seguro que te encanta.

-Muy bien, chicos, como hoy estamos ocupados,

el próximo fin de semana os llevaremos al circuito elevado.

¡Sí, al circuito, qué guay! ¡Circuito elevado, allá vamos!

(GRITAN)

-Aseguraos de no ir a jugar al parque,

con la concentración, no es lugar para niños hoy.

Aquí está la tía Luci, hasta luego, niños.

Bien, vale, Rocky, con la tía abuela es fácil, la sonríes.

Eres amable. Y le dices que sí a todo.

¿Lo pillas? (ASIENTE)

(Timbre)

Voy yo, voy yo. Es la tía abuela Luci.

¿Tú eres Rocky? Hola, tía abuela Luci.

Hola. Hola, niños.

¿Saludas a la tía abuela Luci? ¡Oh, pero qué mono!

Podría comérmelo enterito. (ASUSTADO) Uh, un, un ancestro.

(Maullido)

Pero, ¿qué pasa? Vuelve, es la tía Luci.

(Timbre)

Genial. Vale, déjame a mí a la tía abuela

Luci y tú te encargas de Rocky. "Perdona, tía abuela Luci.

Debió haber sido la corriente".

(Música)

¿Estás bien, Rocky? Theo, agarra esto.

Es una trampa. Con esto la pillaremos.

Deja de decir chorradas, Rocky. Baja a verla o le dirá a papá

que nos portamos mal. Me da igual. No me gusta.

Además, ha dicho que me comería enterito.

No era en serio. Y ¿por qué no te gusta?

No la conoces. No, pero conozco a los ancestros

y da mala suerte tenerlos cerca.

"En mi antigua tribu, cuando la piel se arrugaba

como la corteza de los árboles, debías cruzar el lago

del gran retiro y viajar al territorio de los ancestros.

Pero cuenta la historia que un día un ancestro no pudo cruzar el lago

debido al gran tronco devora hombres.

El ancestro se dio la vuelta. El gran tronco lo persiguió

hasta su antigua tribu y todos fueron azotados

con la mala suerte".

Por eso los ancestros traen mala suerte y debes espantarlos.

Rocky, la tía abuela no trae mala suerte.

Solo es una señora mayor. No hay riesgo, lo prometo.

No, no quiero que me toque ni que me hable

ni que me mire. Quiero que se vaya.

(SORPRENDIDO) ¿Ah?

Si supierais lo feliz que estoy por tener que cuidaros...

Sí, nosotros también. Tía abuela, perdona por lo de Rocky.

Aún se asalvaja un poco con la gente que no conoce.

¡Oh! Es tímido. Bueno, entonces ya nos conoceremos.

Tía abuela, no, está echando una siesta.

¿Y si jugamos al parchís? Voy a buscar el tablero.

(SUSURRA) Luna, tenemos que hablar. También podemos ver

algunas de mis fotos.

(Ruidos)

Ah, sé de alguien que no está durmiendo.

Iré a darle una sorpresita rápida. ¿Por qué quieres jugar al parchís?

Ese juego es lo peor. Lo hago adrede.

Quiero evitar que la tía abuela vea a Rocky.

(CONTENTO) Oh, sabía que te había puesto aquí.

¿Por qué quieres evitar que vea a Rocky?

No pasa nada, no se lo va a comer. Justo por eso.

Rocky piensa que se lo quiere comer enterito.

Yuju. Rocky, soy la tía abuela Luci. No te preocupes, no muerdo.

¿Quieres ver un truco de magia? Mira bien. Ñam, ñam, ñam.

(GRITA) ¡Ah! (AMBOS) Mmm.

(Alarmas de coches)

¿Tía abuela, Rocky? Theo, vaya desastre.

La tía le ha hecho el truco de la dentadura.

(PREOCUPADO) ¡Oh, no! ¡Qué pesadilla!

Veo a Rocky. Pero ¿por qué ha huido con la alfombra?

(GRITA) ¡Oh! ¡Oh!

Qué mal, ha enrollado a la tía abuela en la alfombra.

¿Por qué ha hecho eso? La tía abuela es mayor.

Rocky dice que en su época se deshacían de ellos porque traían

mala suerte. y ¿a qué estamos esperando?

Vamos.

(Música)

(SORPRENDIDO) ¿Ah? Es ahora o nunca.

Tú y yo, Rocky. ¡Ah!

Gracias por las ruedas, rey de las hojas.

(DOLORIDO) ¡Ay!

(TODOS) No, no, no. El árbol no talar.

¿Cómo sabes que Rocky se ha dirigido hacia el lago?

Por la historia sobre la gente mayor que tenía que cruzar el lago

para... No sé para qué. Deprisa, Luna.

¡Uh! (PREOCUPADO) ¡Oh, no, mamá y papá!

Estamos atrapados. Luna, ¿qué hacemos?

Toma, coge esto. ¿No crees que está un poco apretado?

-Pero el color te sienta bien. -Duele justo aquí.

-Oh, oh. (CONTENTA) Sí.

(RÍE) Oh. (AMBOS) Rocky, para.

(CON ESFUERZO) -Mm, mm. ¿Por qué traéis

al ancestro de nuevo? Va a traer al cocodrilo

del gran tronco y todos seremos engullidos como la historia

de mi antigua tribu. ¿Estás bien, tía abuela?

Toma, tu dentadura. Perdón por lo de Rocky.

No sabíamos que él... Madre mía, Rocky, vaya una aventura.

Este jueguecito tuyo me ha recordado a mi juventud cuando fui la primera

mujer bala o cuando descubrí mi primera pirámide Inca.

O, y aquel precioso gatito con el que fui de viaje.

(SORPRENDIDA) No nos habías contado nada de eso.

(RÍE) No lo sabéis todo. ¿De verdad tu tigre está vivo?

Ven aquí, querido mío, para que tu tía abuela

pueda darte las gracias con un besito.

(ASUSTADO) Ay, ay, ay. ¡No! (GRITA) ¡Ven aquí!

La verdad es que a Rocky le asusta la tía abuela.

¿Tú crees? Sí.

Y cuando algo te da miedo debes enfrentarte a ello.

Luna, Rocky tiene que entender que su historia sobre los ancestros

que traen mala suerte es una chorrada.

Hasta que no se convenza de eso las cosas solo irán a peor con ella.

Conoces a Rocky, es un cabezota. A ti no te escuchará,

pero a mí sí porque tengo una idea. ¿Estás segura?

Rocky. Rocky, baja a ver a la tía.

No, trae mala suerte. ¿No será que te da miedo?

No es verdad, soy un gran cazador de las llanuras, no tengo miedo.

Muy bien, pues voy a por ella. (GRITA) ¡No!

Para, le pones nervioso. Hay que tranquilizarle.

Rocky, esa historia sobre los ancestros que traen mala suerte

es mentira. No.

Sí, así que baja. Espera, Luna.

Rocky, ¿no ves que no ha pasado nada malo con la tía Luci?

Ha intentado morderme con esos dientes. Ñam, ñam, ñam.

¿El chiste de la dentadura? Eso es solo una broma de la tía.

Si se acerca, la dejaré sin sentido. Niños, ¿habéis visto a Rocky?

(ASUSTADO) No, la mala suerte caerá sobre... ¡Ah!

Vamos, la mala suerte no caerá sobre ti.

Estoy aquí. ¿Tú acabas de salvarme?

Quizás no traigas mala suerte.

Qué suave. Tu piel es divertida.

Parece corteza, pero en realidad es muy suave.

Joven, vieja. Joven, vieja. Joven, vieja. Joven, vieja.

Ah, cuidado. La abuelita tiene mejillas frágiles.

Dime, querido, no me has dicho de dónde vienes.

(AMBOS) Chis. Yo vengo de tiempos prehistóricos.

Mamá Mary me encontró en un gran cubo de hielo.

¡Madre mía, qué imaginación tienes! Sí, vaya imaginación.

Sí, qué gracioso. ¿Qué edad tienes?

Tengo 10, pero en realidad tengo 35 000 años.

(SUSURRA) No se lo digas a nadie, es un secreto.

Oh, mi pequeño, qué bromista estás hecho.

Y tú eres mi propio ancestro. Ahí lo tienes.

A Rocky ya no le asustan los ancestros.

Tenía razón, necesitaba enfrentarse a sus miedos.

Y también conocer a la tía. (TODOS) El árbol no talar.

Sí, sí, sí. Por 100 años más. -Mirad, niños, vuestros padres.

Yuju, Peter. Abuela, espera, no.

Mamá y papá no pueden vernos en el parque

porque está la concentración. Sí, mamá dijo que no era para niños.

Mm, entiendo. Será mejor que volvamos

y juguemos al parchís. O podemos sacar unas fotos

para mi álbum.

(Música)

Oh, el gran libro de las memorias es muy guay, tía Luci.

Oh, mirad la cara de la tía en esta.

(RÍE) La tía abuela Luci es superguay.

Ah, aquí están vuestros padres. -Eh, hola, chicos.

Cuidado, mi trampa para mamuts. Gracias por cuidarlos, tía Luci.

Gracias a ti hemos podido salvar al viejo roble centenario.

Espero que se hayan comportado. -Por supuesto. Son adorables.

Solo hemos jugado al parchís, ¿verdad que sí, niños?

-¿De verdad? Estoy impresionado. Muy bien, el próximo fin de semana

os llevaremos al circuito elevado. (TODOS) No. Solo iremos si

la tía Luci viene también. (CONTENTO) ¡Oh, sí!

Te enseñaré a trepar arboles si aún no sabes hacerlo.

(AMBOS) Oh, sí, tía abuela. Ven con nosotros, porfa, porfa,

porfa, por favor. (RÍE) -Bien, niños.

(NIÑOS) ¡Sí! Tú primero, tía abuela Luci.

Mm. ¿Qué pasa?

Hay que respetar a los ancestros.

(Música)

Y ahora se acabó, Rocky. A congelarse.

¿Eh? ¡Ay!

(PENSATIVO) Mm. (TODOS) "¿Vienes, Rocky?

Vamos a jugar una partida al parchís".