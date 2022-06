Rocky Kwaterner - Rocky, rey de las pistas

(Música cabecera)

(Música)

Genial, la predicción del tiempo es perfecta para nuestra salida

de esquí de fondo, mirad.

¡Qué bien! Llevo esperando todo el día.

¿Dónde habré puesto mi gorro?

-Ay, ¿y si empiezas mirando en tu cabeza?

(RÍEN)

Rocky, ¿estás seguro de que no quieres venir?

El esquí de fondo es genial. No, no, no, no,

no pienso salir al gran Brrrr...

35 000 años en una trampa de hielo ha sido suficiente.

¿Sabes? Es muy agradable oír a los pájaros cantar

y el resto de sonidos del bosque.

Lo que a mí me gusta es deslizarme por la nieve entre los árboles.

Perdón, pero prefiero mantener mi traserillo firme y calentito.

Yo le entiendo, si Rocky tiene miedo,

será mejor que se quede aquí.

¿Cómo que miedo? No tengo miedo. Pues ponte las orejeras

y tu traje de esquí y ven con nosotros.

(Música)

El cavernícola está listo.

¡Oh, no, la piel de oveja, no! Huele a granja de caballos.

Sí, la piel de oveja me mantiene calentito,

es mi condición para ir con vosotros.

Bien, que así sea.

Venga, vamos, niños.

(Música)

¡Oh, vaya, el glub, está aquí!

(A LA VEZ) ¿El qué?

¡El glub!

(Música)

¿Qué haces exactamente?

La danza del valor para hacer que el glub de la garganta se vaya.

En mi antigua tribu siempre la hacíamos

antes de las batallas. Dos pasos a un lado,

luego, menea tu traserillo, y después, por último,

bate las palmas. Y funciona muy bien,

mi glub se ha ido. ¡Venga, vamos!

(Música)

¡Por todos los cuarzos! El glub en la garganta

me está volviendo. Rápido, la danza del valor.

(Música)

Siempre funciona, ya no tengo ese glub.

Eh, niños, mientras mamá y yo alquilamos los esquís,

ayudad a vuestro hermano a recoger.

Oye, Rocky, ¿no hay otra forma de que ese glub se vaya?

Porque saltar de un lado a otro en la nieve así

puede ser peligroso.

Yo, cuando estoy asustado antes de un examen de mates,

mastico chicle, hago la pompa hasta que explota

y se me pega en la nariz. Mi técnica es mucho mejor,

hago el baile Haka, como hacen en rugby, mira.

Te lo enseñaré. ¡Makate makate ma! ¡Uh! ¡Uahh!

¡Sí, por todos los cuarzos, eso es superbestial!

(RÍE) Esta vez, Rocky Kwaterner, gracias a este barril

lanzachorros congelantes te congelaré de nuevo.

"Señor Edgar Torpedo,

es un gran honor entregarle este trofeo".

Bueno, vale, es un gran honor aceptarlo.

No eres más que un perro muy, muy malo.

¡Ay, ay, ay, ay!

Muy bien, niños, ¿tenéis los esquís, nos vamos?

(Música)

¡Por todos los cuarzos!

¿Cómo se supone que hay que llevar todo esto?

Espera, Rocky, te ayudaré. Así.

Y ya está.

Te pones todo esto en el hombro. ¿Ves? Así de fácil.

¡Cuidado, Rocky! Venga, vámonos.

¡Ah! ¡Por todos los cuarzos!

¡Oh, oh, oh!

¿Estás bien, Alfred?

-Sí, estoy bien, Alma.

- Oye, ¿sabes qué? Los esquís no son jabalinas,

no se lanzan, te los pones en los pies.

Perdón.

¿Y de qué va la manta? Huele a oveja.

(TITUBEA) ¡Ah!

(Música)

¡Theo, Luna, esperadme!

(Música)

Muy bien, lo primero, te pones los esquís.

(Música)

¡Trompas de mamut, me resbalo!

Mirad bien, Rocky.

Te deslizas en la pista y te empujas con los bastones.

¡Ay, ay!

¡Por todos los cuarzos!

No estoy seguro de haberlo entendido.

¡Puedes hacerlo, solo déjate deslizar!

¡Buen trabajo, Rocky, sigue así!

¡Vamos, chico, síguenos!

(Música)

¡Buah, qué pasada!

Luna tiene razón. ¡Por todos los cuarzos!

Esto es totalmente genial.

(Música)

Este es el momento perfecto para capturarte, Rocky.

(RÍE MALICIOSAMENTE)

(LADRA)

Un perro grande...

¡Ay, ay, ay!

(GRITAN)

¡Ay!

He tragado nieve, ¡puaj!

¡Madre mía, un perro de rescate!

Justo a tiempo, me dirigía a una misión,

venga, chico, vamos.

Venga, vamos. ¡Ay!

Me preguntó qué hará.

(GRITA)

¡El gran brr, trompas de mamut!

Mis "quis", mis bastones, ¿dónde han ido?

(TIRITA)

Rápido, tengo que convocar a mi tribu.

(Barrito)

Para, Alfred.

(Barrito)

¿Oyes ese extraño ruido? Parece que viene de allí.

-Iré a ver, enseguida vuelvo.

(Música)

(TIRITA) ¡Qué frío!

No te muevas, jovencito, voy a ayudarte.

Toma, cógete de mi bastón.

(Música)

Vaya, si ese chico de la piel de oveja otra vez.

(TIRITA) Sí, soy yo, gracias por salvarme,

soy Rocky, ¿y tú? Alma. Estás temblando, tienes frío.

Sí, mucho.

Toma, te daré un chocolate calentito, eso te calentará.

Lo ha preparado Alfred. ¡Oh!

¡Por mis ancestros! El chocolate funciona

como la magia contra el gran Brr.

Dinos, Rocky, ¿estás solo y cómo has acabado atrapado ahí?

Estaba esquiando con mi tribu cuando un extraño perro

hizo que me deslizara directo hacia el bosque.

¡Por todos los mamuts!

¿Cómo voy a encontrar a mi tribu ahora?

La mejor forma de encontrar a tu familia

es bajando a la estación, seguro que estarán allí.

-Sí, ¿pero cómo lo harás? Ya no tienes esquís.

Bueno, tú tampoco, Alma.

No, pero tengo mi trineo, mira.

(Música)

-¡Despacio, Alma!

(Continúa la música)

¡Por todos los mamut lanudos! Eres alucinante.

¿Y si hago lo mismo que tú?

¿Ten cuidado, quieres?

(GRITA)

Rocky, ¿estás bien?

Sí, pero creo que tengo el glub. ¿El qué?

El glub en la garganta,

mi garganta se tensa cuando me deslizo muy rápido.

Ah, quieres decir que estás asustado.

Es normal estarlo un poco, pero no dejes que te impida

aprovechar lo que la nieve tiene de alucinante.

¿Como el qué? Las guerras de bolas,

dejar de caer sobre el polvo de nieve,

rodar al final de las pendientes, deslizarte en un trineo...

Tienes que sentirte libre de hacer lo que quieras.

-Vamos, Rocky, inténtalo otra vez, habías empezado bien.

(Música)

(RÍE)

¿Estás bien, Rocky?

Oh...

¡Deslizarte por la nieve es brutal!

¿Pero dónde demonios está?

Pobre Rocky, debe estar asustado.

No os preocupéis, niños, debe haber vuelto a bajar al pueblo.

-Y Rocky es listo, y no olvidemos que es un cazador de las llanuras

que siempre encuentra el camino de vuelta. Vamos, niños.

(Música)

Última pendiente antes de llegar a la estación.

¿Una carrera, Alma?

Bueno, es que cuando llevo mi trineo sola no voy rápido.

-Venga, Alma, eres capaz de hacerlo, no hay nada que temer,

la pendiente es fácil para ti.

Por todos los tigres dientes de sable,

ahora eres tú la que tiene el glub.

Supongo que tienes razón.

Tengo varios trucos para hacer que se vaya,

pero mi hermana Luna dice que hacer el Haka

es lo mejor, mira, haz como yo.

¡Yuka, yuka, ya! ¡Yuka, yuka, ya!

¡Aua yuyu gaga! ¡Aua yuyu gaga!

(RÍEN)

Ese truco tuyo funciona, me siento mucho mejor.

-Os doy la salida, niños. Ajá.

Preparados, listos...

¡Adelante!

(GRITAN)

(Música)

(A LA VEZ) ¡Empate!

-Bien hecho, niños, qué gran carrera.

(Música)

Rocky, estábamos preocupados.

Te he visto bajar, has estado genial.

Cuerno de uro, teníais razón, la nieve es alucinante.

-Bien hecho, hijo. Oye, ¿dónde están tus esquís y tus bastones?

Te lo cuento en un momento, mientras tanto,

me gustaría echarle otra carrera a Alma.

Rocky, estoy aquí.

¿Qué es ese curioso rueda rueda?

Alma no puede andar, esta silla y el trineo especial

le permiten moverse con mayor facilidad.

Vaya, incluso sin poder andar,

en las pistas eres realmente la reina.

(RÍE) Gracias, Rocky. Aquí también se te da bien.

Es cierto, Rocky, tú eres el rey de las pistas.

(A LA VEZ) ¡Por el rey y reina de las pistas, hip hip Tikka!

(RÍEN)