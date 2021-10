Rocky Kwaterner - Hipo

(Música cabecera)

Todo va a ir bien, señor Pinardo.

(Sonido fuerte)

¡Niños! ¿Estáis bien?

¡Sí, estamos bien! ¿Pero qué ha pasado?

¿Lo habéis oído?

Theo, ¿qué experimento hacías esta vez?

Pero si yo no he hecho nada. Yo solo...

(Sonido fuerte y timbre)

Oh, estáis sanos y salvos.

Pensé que os estaba atacando una bestia.

No se preocupe, no hay bestias salvajes en esta casa.

Por lo menos eso espero.

(Sonido fuerte)

Que tenga buen día, señor Lewis. -¡Gracias!

Por favor, niños, id arriba a ver qué está pasando.

¿Seguro que venía de aquí?

(Sonido fuerte)

¿Ro... Rocky?

¿Estás bien?

Rocky, ¿qué haces en tu cueva?

(Sonido fuerte)

No os acerquéis, algo no va bien.

(AMBOS) ¿Eh?

Nos preocupamos por vosotros. -Qué amables por preocuparse,

pero todo va bien. Gracias.

(Sonido fuerte)

¡Ups! ¡Discúlpeme! Oh, muy bien.

¿Está bien? Es Rocky. Tiene hipo.

Bueno, madre mía, es un tipo de hipo muy inusual.

¿Hi... qué? Hipo.

Por eso saltas de arriba a abajo así.

¿Nadie tenía hipo en tu época?

Sí, cuando se tragaban una rana viva.

O cuando habían sido hechizados.

Pero yo no.... me he tragado ninguna rana,

así que debo de estar hechizado.

Y solo hay una forma de romper un hechizo.

(Timbre)

Muy bien, niños, vigilad a vuestro hermano. Ahora volvemos.

¿Qué estás buscando? Voy a llamar a un chamán.

¿Pero por qué? En mi antigua tribu,

cuando alguien había sido hechizado, llamaba al chamán,

y mientras hacía sus conjuros todos bailaban alrededor

para invocar a los espíritus sanadores,

y entonces la persona quedaba liberada del hechizo.

(Hipo)

No te estreses.

No hay que romper ningún hechizo, es solo hipo.

Una contracción espasmódica de los músculos al inspirar

seguida de una opresión de la glotis

que causa que las cuerdas vocales vibren al nivel de la epiglotis.

Nada complicado.

Por todos los mamuts. No te entiendo.

(Hipo)

Para quitarte el hipo,

hay métodos científicamente probados que podemos usar.

Toma, bébete este vaso de agua.

(RÍE) Muy efectivo este método científico tuyo.

¿Y tú que sabrás? Toma, sécate.

(Hipo)

Intentemos algo más sencillo. Aguanta la respiración 30 segundos.

Tu enfoque científico no es muy efectivo que digamos

mientras que mi remedio casero ha quedado demostrado.

Quizá he hablado antes de tiempo.

Os estoy diciendo que tengo que llamar a un chamán

si quiero curarme.

Perdona, ahora vuelvo.

¿Qué es todo este jaleo, niños?

Rocky, ¿qué estás haciendo?

Estoy a llamando a un chamán.

¡Para, Rocky!

¡Parad ya con ese ruido! -¡Lo siento, señor!

Perdona, Rocky, preferimos el teléfono.

Es algo más discreto.

Oh, ven a mí, chamán.

(Hipo)

¡Vamos!

Nunca le había visto en este estado. Parece muy asustado.

¡Pues claro! ¡Eso es!

Para hacer que a alguien se le quite el hipo,

hay que pegarle un buen susto.

(RÍE)

Gracias a mi nuevo invento,

por fin podré congelar a ese enano prehistórico

como a un mísero palito de pescado.

Para celebrar el mayor descubrimiento científico de todos los tiempos,

necesitamos al más pequeño de los científicos.

El mayor científico de todos los tiempos soy yo, Edgar Torpedo.

El más majestuoso científico,

el único que ha descubierto a Rocky Kwaterner.

(RÍE)

¡Vamos, chamán!

(Hipo)

Oh, Cuarzus, ¿qué estás haciendo?

Rocky...

Estoy aquí...

Sígueme.

Esto debe ser señal del chamán.

Rápido, Luna, ponte la máscara.

¿Dónde está?

(AMBOS) ¡Ah!

(GRITAN)

¿Qué está pasando aquí?

Nada, mamá. ¿Sois vosotros?

Queríamos darle un susto a Rocky para quitarle el hipo.

¡Ah, solo era eso! Al final se irá solo.

Tú piensa en otra cosa.

¡Por el gran tigre cavernario! Te he contaminado.

Solo me falta encerrarme en una trampa de hielo

antes de que toda mi familia esté maldita.

No, venga, no te preocupes.

Mira, Rocky.

Es sencillo.

¿Ves? Lo dije. Mi método funciona.

Contigo sí, pero no conmigo,

lo cual demuestra que no tenemos la misma cosa.

Me han hechizado, os lo digo.

Ya solo me queda organizar mi propia ceremonia.

Ahora solo tengo que esperar a que ese maldito mocoso

se encuentre esto y será mío.

(RÍE) ¡Mío!

(CANTA EN OTRA LENGUA)

Muy entretenido este método suyo, pero no me convence.

(CANTA EN OTRA LENGUA)

¡Ah!

(AMBOS) Rocky, ¿estás bien?

No podemos dejarle así. Bueno, ¿y qué quieres hacer?

Estaba buscando un chamán, ¿no?

Le encontraremos uno. ¡Oh, sí!

¿Quién se hará pasar por uno?

(AMBOS) ¡Papá!

No me gusta cuando me miráis así.

¡Rocky, ven a ver!

(Hipo)

Mira quien está aquí. ¡Por todos los mamuts!

¡Ha llegado el gran chamán!

¿La máscara es obligatoria? -Pues sí. Rocky no debe reconocerte.

(Hipo)

Gracias por venir, oh, gran chamán.

Gurguluf, cazador de las llanuras. -¿Eh?

Gurguluf, cazador de las llanuras.

Necesito que rompa el hechizo, gran chamán.

(Hipo)

Eh... Sí, sí, no perdamos el tiempo, chico.

(Hipo)

Vale, ¿puede empezar la ceremonia.

(HABLA EN OTRA LENGUA)

¿Se va a acabar ya ese alboroto?

Demando que todo este jaleo se acabe inmediatamente.

Los bebés lloran, las alarmas de los coches se disparan

e incluso se corta la mahonesa.

Hay que admitir que está empezando a hacerse cansino.

¿Pero qué están haciendo?

¡Es magia negra! ¡Lo sé! ¡Lo he visto en la tele!

Tenemos que decirles la verdad. -¿Qué? ¿Que Rocky es un cavernícola?

No, Peter, que estamos haciendo un ritual chamánico de mentira.

Si hacemos eso, Rocky verá que le hemos engañado.

(Hipo)

No es nada, alcalde, solo un pequeño baile para divertirnos.

No se preocupe.

¡Lo que he dicho! ¡Magia negra!

¡Ya basta, Tikkas!

Nada de magia negra en nuestras calles.

¿Alguien ha dicho magia negra?

¿Per esto qué es? ¿Nos han traído a un brujo?

Si es solo una pseudoceremonias contra hechizos.

Os enseñaré magia negra de verdad.

¡Basta! ¡Nada de magia negra por aquí!

¿Qué hacemos?

(Hipo)

Viendo cómo están yendo las cosas...

¡Vamos todos juntos!

¡Pero qué diablos!

(RÍE)

¡Eh, yo no he pedido nada!

Seguid mi ritmo. -¡Oh!

(Alboroto)

(TODOS GRITAN ASUSTADOS)

¿Papá? Pero creí que eras el gran chamán.

Sí, bueno, no, lo que quiero decir es que...

Rocky, deja que te lo expliquemos. Me habéis mentido.

Ya que nadie me cree, voy a buscar al chamán auténtico.

¿Y qué se supone que hacemos ahora?

Rocky debe pensar que nos reíamos de él.

Vuestro padre y yo hablaremos con él. Todo irá bien.

Sí, sí, no os preocupéis, niños.

Tu y tu idea del chamán. ¿Qué?

¡Pero si fue idea tuya!

¿Eh? ¿Qué es eso?

¿Eh? ¿Un vecino?

Yo no he visto ese vecino nunca. ¡Rápido, escondámonos!

(CHISTA) No os va a oír.

Ha entrado en casa...

Creo que se ha ido.

(GRITAN)

(THEO Y LUNA) ¡Ayuda!

¡Esperad! ¡Ya voy!

(AMBOS) ¡Oh, un monstruo!

¡Toma esto, monstruo!

¡Espera, Rocky, que soy yo!

¿Eh? ¿Pero qué está pasando aquí?

Solo quería enseñaros mi disfraz de sacerdotisa de magia negra.

Morticia, nos has dado un susto de muerte.

Gracias a mis nuevas lentillas de brillo ultravioleta.

¿Por qué estás vestida como un murciélago?

¿Estoy soñando o ya no tienes hipo?

¡Por todos los cuarzos! ¡Se ha roto el hechizo!

¡Esto significa que papá es un auténtico chamán!

Gracias, papá.

Lo único que podría asustarle es que nos pasara algo a nosotros.

Tenías razón, había que pegarle un buen susto.

O hacer que pensara en otra cosa.

Esto no es posible. ¿Por qué no ha funcionado?