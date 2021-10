Rocky Kwaterner - El fresco de la paz

(Música cabecera)

(Música)

(RÍE) ¡Ayuda, Luna, ven a ayudarme,

me persigue un tigre diente de sable, oh, no!

(GRITA) ¡Ya está, te atrapé, mamut!

¡Eh, tened cuidado, mi dibujo!

Llevo días trabajando en él y casi me lo destrozáis.

Oh, venga, solo es un dibujo.

¿No prefieres jugar a cazar el mamut con nosotros?

Es muy divertido, ya verás. Imposible, voy a participar

en un concurso de dibujo, y solo tengo esta tarde

para terminarlo. ¡Eso mola! ¿Puedo ayudarte?

¡Por todos los cuarzos! Yo también puedo ayudar,

solían decirme que mis dibujos en las paredes de la cueva

eran los más bonitos. Puede que así fuera,

pero si quiero ganar clases gratis de patinaje sobre hielo,

prefiero depender de mi propio talento.

¿Estás segura? Sería más rápido entre los tres.

Sí, pero no. Oh, si gano, destacaré sobre el hielo.

Pues es una pena, porque pinto muy bien con los pies.

¿Queréis verlo?

No digas chorradas, Rocky. ¿Podéis iros ya?

Tengo que concentrarme en mi dibujo.

Esta también es nuestra habitación y el material de dibujo

también es nuestro, y si queremos dibujar,

dibujaremos también.

Mira, voy a dibujar... Oh, un robot.

Yo dibujaré un mamut.

¿No hay más cepillos de pintar? Dame el tuyo, Theo.

No lo necesitas, tú puedes dibujar con los pies.

(RÍE)

Guruños de mamut, ¡El cepillo de pintar es mío!

¡No, dámelo! ¡No!

¡Dámelo! ¡No!

¡Chicos, mirad lo que habéis hecho!

(SOLLOZA) Mi dibujo está destrozado.

¡Oh, venga ya! Solo son un par de diminutas manchas.

Casi ni se ven. ¡Sois patéticos!

Llevo trabajando sin descanso durante días,

estoy harta de vosotros, voy a mudarme a la cabaña.

¡Para el resto de mi vida!

(Música)

(Música)

(RÍE)

Gracias a mi lanzaburbujas, Rocky,

podrás volver a tu cubito de hielo suavemente.

(Aplausos, vítores)

Y a la fama, la riqueza, la gloria...

(Música)

¡Ay, ay, ay, ay!

(SOLLOZA) Ya echo de menos a Luna.

¿Crees que volverá?

No estoy muy seguro, estaba muy enfadada, ¿sabes?

¡Por todos los cuarzos! ¡Luna ha vuelto a vivir con nosotros

a la habitación! Guay, me preocupaba

que estuvieras enfadada con nosotros por un triste dibujito...

¿Un triste dibujito, dices? He vuelto porque la cabaña

se está llenando de agua, eso es todo.

En cuanto deje de llover, vuelvo.

No quiero volver a veros ni oíros más.

Perdona, pero enfadarte por un dibujo

es un poco demasiado, ¿no crees? Yo digo que en una tribu

hay que perdonarse todo los unos a los otros.

(GRUÑE)

Haberlo pensado antes. No os acerquéis a mí más.

Oye, Rocky, ¿cómo vamos a hacer que Luna nos perdone?

Haremos lo que hacíamos en mi antigua tribu,

siempre funcionaba. Cuando la pelea se iba caldeando

entre miembros de la tribu, y se oye el ruido de las porras,

para recuperar la paz, el jefe de la tribu

usaba zurullos de mamut.

Cuando empezaba la pelea de zurullos de mamut, todos contentos.

(RÍE)

¿Una pelea de zurullos de mamut?

Sí, bueno, eso no va a ser una opción.

¡Claro que es posible!

Solo tengo que encontrar zurullos de mamut.

¡Pero Rocky, los mamuts ya no existen!

(Música)

Hola, Rocky. ¿Puedo preguntarte qué buscas?

Hola, señor Louis. Bueno, ¿no se ve?

Busco zurullos de mamut.

(RÍE) Vaya, esa sí que es buena.

Puedes seguir buscando, los mamuts desaparecieron

hace unos 10 000 años ya.

¡Por todos los cuarzos! He vuelto a olvidarlo.

(OLISQUEA)

(TARAREA)

¿Y si sustituyo los zurullos de mamut

por ñam ñam que sobraron?

(Música)

¿Quien ha hecho esto?

¡Ah, ay!

Luna, ¿quieres mis ceras multicolor del robot para pintar?

Tengo rojo, azul, verde, amarillo... Gracias.

Pero te advierto, sigo sin hablarte. ¡Atchis!

Además he cogido frío por tu culpa.

(Música)

Ya está, ahora, un descanso.

Como has cogido frío, te he hecho un poco de chocolate caliente

con nata y una galleta, justo como a ti te gusta.

¡Qué amable!

(RÍE)

¿Por qué te ríes?

Tienes un enorme bigote de nata, es muy gracioso.

Será gracioso, pero no hará que gane las clases de patinaje.

Tienes razón, lo que hicimos Rocky y yo fue estúpido,

ahora, si me necesitas, aquí estoy.

En realidad, me gustaría saber tu opinión sobre mi dibujo.

Dime sinceramente lo que piensas.

Vaya, cómo lo digo, es muy...

No tengo palabras.

Venga, rodemos en las sobras de ñam ñam para divertirnos,

haced como yo.

(Música)

¿Estás loco, Rocky?

¡Oh, no, mi dibujo!

(Música dramática)

¡Muy bien, se acabó! Gracias, Rocky,

has vuelto a estropear mi dibujo.

¿Lo estás haciendo a propósito o qué? ¡Ag!

¡Huele fatal! ¿Qué es todo este barro?

Parece compost hecho de cáscaras de fruta y verduras,

es un fertilizante natural. No te he pedido

que me dieras una lección sobre el compost.

Rocky, ¿por qué has hecho esto? Es una forma tradicional

de hacer las paces de mi antigua tribu.

Ahora tú te tienes que reír.

¿Destrozas mis dibujos y quieres que me ría?

Sé amable, Luna, en su época,

así es como solían resolver las discusiones.

Vale, pero tú no eres de su época, tendrías que haber protegido

mi dibujo cuando llegaba con esa porquería.

Ahora, zurullos de mamut. Si esto es lo que hay,

entonces todos vamos a rodar en el compost,

es la única forma de que la paz vuelva a la tribu.

Suficiente, esta es la tercera vez que tengo que empezar mi dibujo,

y es por vuestra culpa.

Yo no he hecho nada, soy inocente. (IRÓNICA) Claro, nada.

Me vuelvo a la cabaña.

Y será mejor que no vengáis a molestarme.

No me importa, no quiero verte más.

¡Por la barba de mis ancestros, ya sé cómo disculparme!

Voy a hacer colores para Luna. Bueno, haz lo que quieras,

yo ya me he esforzado bastante.

(Música)

¡Ay, ay!

¡Perfecto!

(Continúa la música)

Si eres tú, Luna, te advierto, no voy a... Disculparme.

(Música)

Oh, esto es un desastre.

Nunca estaré preparada para el concur...

(CON DIFICULTAD) ¿Te has vuelto loco, Rocky? No fastidies.

Venga ya, Rocky, tienes que estar de broma,

tengo un concurso que ganar, así que dejadme en paz.

Y yo tengo que terminar mi maqueta.

Imposible, primero hay que hacer que la paz vuelva a la tribu.

(A LA VEZ) ¡Oh, no, otra vez, no!

Sí, otra vez, ahora vamos a hacer un fresco juntos

para hacer las paces.

(Música)

Estuve dormido en un cubo de hielo durante 35 000 años.

Cuando mi cubo se derritió, fue mamá Mary quien me encontró.

Entonces, mamá Mary me presentó a su tribu.

Fui adoptado inmediatamente y me convertí en un Tikka.

Enseguida empecé a divertirme con Theo y Luna,

los pequeños de mi nueva tribu. Nos queremos mucho,

y cuando peleamos, actuamos como si ya no nos quisiéramos

y bueno, eso es triste y a mí no me gusta.

¿Me ayudáis a pintar el fresco de la paz

para que podamos ser una tribu unida otra vez?

(Música)

(RÍE)

Hacer un fresco de la paz ha sido una gran idea,

además, es muy bonito.

A mí también me ha encantado, tendríamos que pelear más a menudo,

¿eh, Rocky? (RÍEN)

Hola, cielo. Señor Pinardo, le presento a mi mujer.

-Encantado, señora Tikka. ¡Oh, qué bonito!

Y esos colores, espléndido.

-Oh, gracias, estoy muy contenta con mi nuevo color de pelo.

-No, no, allí, en la pared.

Miren ese fresco, por favor, es increíble.

Perdonen, ¿les importa si hago una foto?

Que tengan un buen día.

-Es cierto que vuestro fresco es bonito, pero la próxima vez

pedid permiso antes de pintar en la pared, ¿vale?

(A LA VEZ) Sí, papá.

-Muy bien, chicos, ya casi son las 5, hay que empezar

a recoger vuestras cosas y limpiar la pared.

¡Es terrible! El concurso cierra a las 5:15,

y aún no tengo nada que presentar.

Sí lo tienes, has hecho un fresco de la paz.

Sí, supongo.

¿Y si transferimos el fresco de la pared a la sábana?

Como una serigrafía, la pintura aún no se ha secado,

así que debería funcionar.

¡Sí, buena idea!

No me lo creo, Theo, ha funcionado. ¡Tengo mi dibujo!

Llevémoslo antes de que sea muy tarde.

Los resultados no salen hasta dentro de una semana, es mucho.

No te preocupes, Luna, estoy seguro de que todos te votarán.

Y el que no te vote se llevará un buen porrazo en la cabeza,

por todos los cuarzos. (RÍEN)

¿Que le ha pasado a mi planta?

(RÍEN)

A pesar de todo, este día ha sido genial, os quiero...

¡Niños! ¡Venid aquí enseguida!

He fallado otra vez, Rocky.

¡Ay!

Oh, después de tanto esfuerzo, me gustaría tomar unos crepes.