Rocky Kwaterner - El rueda-loco

(Música cabecera)

(Música)

(Música animada)

(RÍE)

Mira esto, Luna, he conseguido hacer un "atrapatodo"

usando algo de cuerda y piedras con agujeros.

Ahora no, Rocky, ¿no ves que estoy concentrada?

Vaya, maldita sea, he vuelto a meter la pata.

Vaya, eres buenísima jugando a ese rueda-loco.

No es un rueda-loco, Rocky, es un yoyó.

Pero si no mejoro, no estaré lista para la competición.

Como Rahaha decía: "El pequeño tigre salta unas cuantas veces

antes de coger a los uros peludos".

Gracias, pero...

tengo que aprender rápido si quiero ganar el primer premio:

el yoyó legendario que perteneció a Jossie MacBride,

el campeón mundial del yoyó. Eh, Luna.

Yo también me he apuntado al torneo.

Jaimie, quizá no deberías verme entrenar, porque vamos a competir.

No vengo a espiarte, vengo para que tu hermano

pueda hacerme un yoyó de alta tecnología,

si no, no tendré nada que hacer contra ti.

Chorradas, un buen yoyó no te hace hábil,

tu habilidad te hace ser bueno con el yoyó.

Menos cuando es un neoyoyó 6.0 de alta tecnología.

¿Vienes, Jaimie? Trabajaremos en tu casa.

Sí, genial.

Y ya verás, tenemos un montón de sorpresas guardadas para ti.

Muy bien, a seguir practicando.

Bueno, Rocky, has descubierto los yoyós, ¿verdad?

Este concurso será la oportunidad para probar mi yoyó esquimal,

cuando te toca te congelas,

y entonces, mía la gloria mundial.

(Aplausos)

Querido Edgar Torpedo,

por favor, acepte este trofeo

en reconocimiento de su fabuloso,

genial y absolutamente increíble descubrimiento

del chico prehistórico congelado.

¿Esto es para mí? Gracias, gracias.

Realmente no me lo esperaba.

(Maullido)

(MAÚLLA)

¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!

¡Oh! ¡Au!

¡Rocky, mi mano!

¡Trompas de mamut, lo siento, Luna!

Cómo duele.

¿Cómo podré competir ahora?

¡Ay!

Usa la otra mano para el rueda-loco.

Ya, pero debes usar ambas manos para el yoyó.

¡Ay!

Se acabó, nunca podré ganar el legendario yoyó de Jossie MacBride.

Por todos los cuarzos, ¿y si compito yo en tu lugar?

Los rueda-locos no deben ser más difíciles de usar

que los "atrapatodo".

Bueno, la cosa es que...

No está mal, Rocky,

pero primero debes aprender lo básico para competir al yoyó,

y entonces veremos si puedes sustituirme.

Vale, Luna.

El secreto de jugar al yoyó está en el movimiento de la muñeca.

Mira, desenrolla y enrolla, desenrolla y enrolla.

Vamos, haz como yo.

¿Así, Luna?

Eso es. Ahora segundo ejercicio, hazlo con el yoyó,

es nuevo, así que se mueve muy rápido.

¡Ay, ay, ay!

¡Ay!

¡No, no, no, no, no!

Zurullos de mamut con el rueda-loco, es muy difícil.

Tranquilízate, Rocky, tengo una idea para arreglarlo.

Usando este trozo de celo, no debería resbalarse.

Recuerda: desenrolla, enrolla.

¡Ah!

Cuernos de uro, deja que te libere.

¡Rocky!

¡Ay!

Por todos los cuarzos.

(GRITA)

¡Rocky, no grites! ¿Y ahora a qué viene esto?

(RESOPLA ALIVIADO)

El estadillo de mamut siempre me funciona.

¿Qué significa eso?

En mi antigua tribu, a veces,

cuando la gente no podía conseguir ciertas cosas, se enfadaban tanto,

que golpeaban las paredes de la cueva con sus porras.

Para evitarlo, soltábamos fuertes gritos para descargar,

lo llamábamos "estallido de mamut".

Probablemente no lo sepas,

pero hoy en día no se permite gritar durante las competiciones,

y te pueden expulsar.

Por mis ancestros. ¿Qué hago para tranquilizarme?

Tengo una idea.

(ENCIENDE)

(Música)

Este es el baile antifuria.

Vamos, hazlo como yo.

(Música)

Niños, ¿podríais bajar la música un poco, por favor?

¡Por todos los cuarzos, mamá, este baile antifuria es superbrutal!

¡Eso es genial, Rocky, pero bajadlo un poco,

o asustaréis a los vecinos!

Ya hemos terminado.

Gracias.

Muy bien, volvamos al entrenamiento,

siempre puedes usar el baile antifuria si lo necesitas.

(Música tensión)

(RESOPLA)

(Continúa música)

(GRITA)

(ENCIENDE)

(Música)

(CANTURREA)

(RESOPLA ALIVIADO)

¿Te has tranquilizado, seguimos entrenando?

(Música tensión)

(Música acción)

(GRITA)

(ENCIENDE)

(Música)

(CANTURREA)

(RESOPLA ALIVIADO)

(Música animada)

¡Bien hecho, Rocky!

Creo que ya estás listo para sustituirme.

(Música animada)

¡Mi yoyó!

Se acabó, no puedes participar en una competición de yoyó sin yoyó.

Si los rueda-locos estuvieran hechos de algo más resistente...

En mi época todo se hacía con piedra.

¡Eso es!

Luna, funciona seguro.

Eso espero, porque es mucho más grande.

(RÍE MALÉVOLO)

Esta vez no habrá escapatoria de mi yoyó esquimal.

Me encanta el color de tu capucha.

Trompas de mamut, ni siquiera un cazador de las llanuras

tan fuerte como yo podría romper este rueda-loco.

Con el neoyoyó 6.0 de alta tecnología, ganarás seguro.

(RÍE) ¿Mm?

Luna, ¿qué te ha pasado?

Nada serio. ¡Ay!

Pero Rocky va a sustituirme.

¿Has visto mi rueda-loco, Theo?

¿En serio han aprobado eso?

Queridos participantes, recordamos las reglas:

vais a enfrentaros en duelos de a dos,

el ganador será aquel al que la gente aplauda más.

Y aquí el gran premio para el ganador:

el mítico yoyó de Jossie MacBride.

Que gane el mejor.

¿Yoyós preparados?

¿Listos?

¡A girar!

(Música animada)

(LLORA)

(Continúa música)

Y ahora el enfrentamiento que habéis estado esperando,

un fuerte aplauso para nuestros finalistas:

Jaimie,

y Rocky.

(VITOREAN)

-¡Bravo! -¡Bravo!

Vamos, Jaimie, el mítico yoyó es tuyo, eres el mejor.

Estamos a tres rondas de ganar el premio,

así que, pase lo que pase, tú tranquilo.

Primero la prueba de habilidad.

(TOCA)

¡Vamos, Rocky!

(Música animada)

¡Qué bueno, qué bien lo hace!

(Aplausos)

(Música animada)

-¿Oh?

-¡Oh!

(TODOS) ¡Oh!

¡Ah!

(Música animada)

(VITOREAN)

-¡Parece imposible!

-Vaya ovación, ventaja para Jaimie.

Segunda prueba: improvisación artística.

(Música animada)

-¡Increíble! -¡Parece increíble!

(Música animada)

-¡Fantástico, esta vez el punto va para Rocky!

(RÍE)

Nuestros finalistas están empatados,

la última prueba será la que marque la diferencia: la prueba de baile.

(REFUNFUÑA) (RÍE)

(Música animada)

¡Ah!

(Continúa música)

¡Vamos, Jaimie!

(ANIMA)

(Música animada)

(VITOREAN)

(Música animada)

(Para la música)

¡Au!

(ASUSTADOS) ¡Oh!

¡Ah!

(RÍE BURLÓN)

(GRITA)

(GRITA)

¡No, Rocky, para!

¡El árbitro va a sacar tarjeta roja, te van a descalificar!

(GRITA)

Rocky, te has vuelto loco.

(GRITA)

(GRITA)

¡Para, me estás asustando!

(Música)

Frida, Ana, Rocky nos necesita.

Venga, vamos a aplaudirle.

(Música)

¡Guay!

(Continúa música)

-¡Oh!

-¡Sí, señor!

¡Vamos, Rocky, suelta algo de ira bailando, como en casa!

Sigue el ritmo de la música, y recupera el control.

(RÍE)

(Música)

Vamos, yoyó esquimal.

(Continúa música)

¡Eh!

¿Eh?

¡Ay!

(Aplausos y vítores)

-Y Rocky es nuestro ganador. -¡Bien!

-Ven conmigo al escenario. -¡Bravo!

-¡Rocky, Rocky!

-¡Bravo!

Te lo mereces de verdad, qué espectáculo.

(RÍE SATISFECHA)

Bien hecho, Rocky.

Gracias, pero este rueda-loco es para ti, Luna.

Muchas gracias, Rocky.

Luna, sin ti no lo habría conseguido,

habría hecho un estallido de mamut, y Jaimie habría ganado.

Además, ese rueda-loco mítico no me parece lo bastante duro,

prefiero el mío.

Realmente simple y básico tu yoyó, Rocky,

pero la forma en que lo has usado me ha impresionado.

(ASIENTE)

Bravo, Jaimie, has estado muy bien.

Y tú, Theo, lo has hecho genial con el yoyó futurista.

Admites que un buen yoyó puede marcar la diferencia.