Rocky Kwaterner - Misterios y trompas de mamut

Rocky Kwaterner

El concierto de Rocky

Rocky descubre que ama la banda de rock "The Kings of the Stone Age". Pero, ¿cómo obtener una entrada, cuando no acaba de entender cómo funciona el dinero? Rocky cree que su intercambio de naves ancestrales será suficiente, mientras que Luna y Teo tienen otras formas de ganar dinero rápido.