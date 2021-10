Rocky Kwaterner - Una fiesta salvaje

(Música cabecera)

¡Ayuda!

(GRITA) ¡Un T-Rex!

(RUGE)

¡Ah! ¡Ayuda!

¡Luan, ven a esconderte en mi cueva!

¡Gracias, Hombre de las Llanuras!

Bienvenida a mi tribu, cazadora.

(HABLA EN OTRA LENGUA)

¿Eh? ¿Qué estás haciendo, Rocky?

Aplasto tus piojos.

Eso hacíamos en mi antigua tribu cuando teníamos invitados.

(RÍE) Me alegro de haber elegido ser el T-Rex.

(RÍE)

¡Niños! Acabamos de saber que el señor Rodríguez está enfermo.

Como ya no puede ser el anfitrión de la barbacoa del barrio,

lo seremos nosotros.

¿Una "barbicoa"? (AMBOS RÍEN)

No, Rocky, barbacoa, no "barbicoa". Oh. ¿Y qué es eso?

Cada año, una familia del barrio invita a todas las demás familias

a un banquete a la parilla.

¡Por todos los cuarzos! ¡Un gran eructo de la paz!

¡Va a ser una fiesta genial!

(RÍE) Una fiesta con invitado sorpresa.

¡Yo y mi rayo congelarreductor!

Y pronto el sitio de honor será mío.

¡Yo, Edgar Torpedo, declaro ante vosotros

que he encontrado el eslabón perdido entre el Homo Erectus

y el Homo Sapiens.

¡El Homo Minúsculus! Gracias, gracias, esto es demasiado.

¿Eh?

¿Pero qué está pasando?

¡Ah!

¡Ah!

¡Por favor, señor! ¡Por favor!

Tengo serpentinas y gorritos.

Es todo lo que hace falta para una fiesta exitosa.

Genial.

He planeado un montón de juegos:

concursos de imitación, carreras de sacos...

¿O sea que vas a molestar a los vecinos con juegos tontos?

¿Es que tienes una idea mejor?

Pues claro. Observa.

¿Pero qué es esa cosa? (RÍE)

Coge el vaso.

Ahí tienes.

Gracias a mí, los invitados tendrán una bebida en la mano

antes de saber que la quieren.

Mis salchichas de uro,

mi gelatina de cerebro de búfalo...

Esto no parece una mesa digna de un gran eructo de la paz.

Oh, Rocky. ¿De qué va ese disfraz?

No está mal, eh. Lo he encontrado en casa.

¿Sabes, Rocky? Solo es una fiesta entre vecinos.

No tienes que ponerte tus mejores pieles.

¿En serio?

En mi antigua tribu te vestías bien en días de gran eructo de la paz.

Cantábamos...

(CANTAN EN OTRA LENGUA)

...y les aplastabas los piojos de la cabeza.

Después, les hartabas de gelatina de cerebro de búfalo.

Y al final, meneabas el traserillo a ritmo del baile del cuarzo.

¡Hola a todos! -¡Hola!

¡Bienvenidos a la barbacoa! (CANTA EN OTRA LENGUA)

La barbacoa prehistórica de los Tikka.

Eh... (CANTA TÍMIDAMENTE EN OTRA LENGUA)

¡No! Es... (CANTA EN OTRA LENGUA)

No te muevas, Morticia.

¿Se te ha perdido algo, Rocky? En realidad, no.

Oh, no tienes ni un solo piojo en la cabeza, Morticia.

¡Su turno, señor Lewis!

Vaya, Rocky, acabo de lavarme el pelo...

¿Qué estás haciendo, jovencito? -Es algo extraño.

¡Oh!

¡Eh, Rocky!

¡Frida!

¡Guagadabadu!

¡Bienvenida a la "barbicoa" de los Tikka, Frida!

¿Qué estás haciendo?

Busco piojos, pero quizás prefieras comer.

Eh... vale.

Eso suena muy bien.

Espera, verás, está tan bueno que vas a eructar.

¡Superrico! Vamos, di a... A...

¿Y si dejamos que Frida se relaje un poco, eh, Rocky?

A ver qué hacen los demás.

Así no funciona el gran eructo.

Por todos los cuarzos. Quizá no es suficiente.

¡Un cóctel de fruta marchando!

¡Ay, qué frío! Perdón, señor Lewis.

¡Qué está pasando aquí! La configuración.

Suerte que vivo ahí al lado y puedo ir a cambiarme.

(TODOS) ¿Eh?

¡Eh!

¡Toma esto, pájaro de metal!

Oh... Mi dron.

¡Eh, pringaos! ¿Hacéis una fiesta en el barrio

y se os olvida invitar al mejor vecino? (RÍE)

Oh, no, Carl, no...

(RÍE) Voy de incógnito.

¡Hola! Soy nuevo en el vecindario.

Hora de hacer entrar en calor a nuestro nuevo bebé.

¿Hay un nuevo Tikka en la tribu?

¡Sí, Rocky!

La nueva barbacoa que hemos comprado esta mañana.

Tiene 52 opciones de cocinado

y un dispensador de mostaza incorporado.

¡Oh, no!

¡Por todos los mamuts!

¡El bebé echa humo!

Oh, oh. Esto es un desastre. (RÍE)

¡Que no cunda el pánico!

Tiene garantía. Iré corriendo a cambiarla.

Tengo mucha hambre.

Niños, distraed a los vecinos mientras esperamos.

Iré a ver que hay en la nevera.

¡Ajá! ¡Es el momento perfecto para que hagamos mis juegos!

¿Listos para la carrera de sacos?

Somos tú y yo, mi pequeño Rocky.

¡Tres, dos, uno! ¡Ya!

¡Salte, señor de la pajarita!

¡Bien hecho, niños! Pero...

¡Venga! ¡Vamos, Rocky! ¡Venga, rápido!

¡Muy bien! ¡Ya está bien de este juego de pringados!

¡Eh, eso no vale! -¡Quita de en medio, pringao!

¡Y tú también!

¡Vamos, venga! ¡Sigue! ¡No te rindas!

¡Vamos, Rocky! ¡Vamos, Rocky! ¡Casi has terminado!

¡Ay!

¿Quién es el mejor cazador de la tribu?

Ni haciendo trampa, Carl ha podido ganar.

(AMBOS RÍEN) -Me largo.

Vuestra fiesta está llena de pringaos.

Esto os va a impresionar.

Y aquí es donde el señor de la pajarita se cae.

¡Uh! -¡Oh!

¡Esta vez no!

Oh.

Tomare un poco, la verdad.

¡Oh! ¡Otra vez no! Perdón. La configuración.

Oh... Theo, deja de mojar a los invitados.

Tienen hambre, no sed.

Jo, que hambre... -Qué hambre...

¡Tengo lo que necesitamos! ¡Estos supersorbetes!

¿A quién atiborro?

¡Oh, eso es asqueroso!

Yo no tengo hambre.

Rocky, hoy en día no recibimos a los invitados así.

Qué graciosa, Rocky, tu imitación del chico prehistórico.

¿A que sí?

Solo quedaba este modelo. No es eléctrico.

¡Vaya! No creo que nos quede carbón. Esta vez me toca ir a mí.

¿Qué hacemos, mamá?

No queda nada de comer.

Tengo hambre.

Tendremos que hacer que esperen un poco más.

¿Alguien tiene alguna idea? ¡Yo!

Vamos a jugar a aplastar la tribu. ¡Es muy divertido!

Para ganar una tribu tiene que noquear a la otra usando esto.

(RÍE) Divertido, ¿no?

Sí, ¿pero y si usamos mejor una pelota?

¿Estás segura? Eso no será tan divertido.

Es igual de divertido.

¡Que empiece el juego! ¡Sí!

¡Noqueado!

¡Mi turno!

Deja de saltar.

¡Ay!

¡Ahora me toca a mí!

¡Por favor, a mí no!

¡Sí! ¡Bien!

¡Ah!

¡Oh! Este juego de Rocky es genial.

Ya nadie piensa en comer.

Estaría bien que Peter volviera

antes de que Rocky machaque a los invitados.

¡Oh! -¡Ay!

¡Ahí está!

¡Papá, espera, te ayudo! Gracias, hijo.

Mary, vamos a por las cerillas, las verduras y las costillas.

¡Ayuda! ¡Ayuda!

¿Pero a dónde vais? Aún no ha terminado.

Gracias. ¡Oh!

(RÍE)

¡Esperadme!

¡Porras! Muy bien, empezaré otra vez.

¡Y ahora están todos delante de él!

¡El bebé! ¡La barba... barbacoa!

¡Ha desaparecido!

¡Qué mala suerte!

Vámonos a casa, no hay nada a lo que hincarle el diente aquí.

Por cierto, creo que he perdido un par de dientes.

¡Un momento! ¿Adónde vais?

Bueno, teníamos pensado comer.

Nuestra fiesta del barrio es un desastre.

Bueno, yo también me voy, Rocky.

Ha estado bien, aunque tu fiesta ha sido un poquito... rara.

¡Oh, no, quédate un poco más! ¿Qué te gustaría hacer?

Eh... Pues comer algo y bailar... contigo...

¿Bailar? ¡Sí! ¡Gran idea!

¡No os vayáis! ¡Vamos a hacer el baile del cuarzo!

¡Hop, hop, hop, Tikka!

¡Vamos! ¡Venid a bailar con nosotros!

¡Hop, hop, hop! (AMBOS) ¡Tikka!

¡Chocad vuestros cuarzos y menead el traserillo!

¡Allá vamos!

¡La barbacoa! -¡Por fin!

¡Sí!

Dentro de un momento no te menearás tanto, Rocky Kwaterner.

¡Y un plato para el señor de la pajarita marchando!

¡Ay!

¡Adiós! -¡Gracias! ¡Ha sido una gran fiesta!

(SUSPIRA) Lo conseguimos...

Ha sido el mejor eructo de la paz de todos los tiempos.

¡Volveré!