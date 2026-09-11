España y EEUU retoman su vieja rivalidad con el regreso de 'La Familia' femenina a semifinales del Mundial

España se enfrenta este sábado a Estados Unidos en semifinales del Mundial femenino de baloncesto, que se disputa hasta el domingo en Berlín (Alemania). Esta frase, que en otros tiempos parecía habitual, se ha hecho esperar demasiados años. La ausencia de la selección española del anterior Mundobasket ha tenido mucha culpa, pero el bloque dirigido por Miguel Méndez ha regresado con fuerza y dispuestas a romper techos.

El bronce de 2018 en casa fue el final de un ciclo en la selección femenina española. Entonces Australia frenó el camino a 'La Familia' en semifinales y evitó una nueva final contra Estados Unidos. La selección australiana era otra de las 'bestias negras' de España y este jueves ese mal fario se rompió; y de qué manera.

El 66-89 con una estelar Yyana Martín fue histórico, aunque lo mejor fue el juego coral que desplegaron las españolas. También existe un mal fario con EE.UU., puesto que son ya once partidos y once derrotas contra las norteamericanas. Pero la euforia permite a las de Miguel Méndez soñar con algo grande.

Este año ya se vieron las caras en el torneo clasificatorio de Puerto Rico y el resultado fue de 70-84. El duelo de hace unos meses y el actual supone retomar la racha de una rivalidad que hace una década culminó en el partido por el oro en la final del torneo olímpico de Río 2016. La capitana actual, Alba Torrens, es la única superviviente de aquella generación que acumulaba un podio tras otro.

Entonces también se perdió, como dos años antes en la final del Mundial de Turquía, pero se veía como un paso adelante para limar una brecha que parecía inalcanzable. El nivel del baloncesto estadounidense, reflejado en la liga WNBA, se veía en la década anterior más alejado del baloncesto FIBA que en categoría masculina. España luchaba entonces por las medallas y por cuestionar ese dominio tanto en categoría masculina como en la femenina.