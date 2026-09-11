España y EEUU retoman su vieja rivalidad con el regreso de 'La Familia' femenina a semifinales del Mundial
- La selección española peleará por las medallas ocho años después del bronce en casa en 2018
- España - EE.UU. en directo, sábado a las 20:00 horas en Teledeporte y RTVE Play
España se enfrenta este sábado a Estados Unidos en semifinales del Mundial femenino de baloncesto, que se disputa hasta el domingo en Berlín (Alemania). Esta frase, que en otros tiempos parecía habitual, se ha hecho esperar demasiados años. La ausencia de la selección española del anterior Mundobasket ha tenido mucha culpa, pero el bloque dirigido por Miguel Méndez ha regresado con fuerza y dispuestas a romper techos.
El bronce de 2018 en casa fue el final de un ciclo en la selección femenina española. Entonces Australia frenó el camino a 'La Familia' en semifinales y evitó una nueva final contra Estados Unidos. La selección australiana era otra de las 'bestias negras' de España y este jueves ese mal fario se rompió; y de qué manera.
El 66-89 con una estelar Yyana Martín fue histórico, aunque lo mejor fue el juego coral que desplegaron las españolas. También existe un mal fario con EE.UU., puesto que son ya once partidos y once derrotas contra las norteamericanas. Pero la euforia permite a las de Miguel Méndez soñar con algo grande.
Este año ya se vieron las caras en el torneo clasificatorio de Puerto Rico y el resultado fue de 70-84. El duelo de hace unos meses y el actual supone retomar la racha de una rivalidad que hace una década culminó en el partido por el oro en la final del torneo olímpico de Río 2016. La capitana actual, Alba Torrens, es la única superviviente de aquella generación que acumulaba un podio tras otro.
Entonces también se perdió, como dos años antes en la final del Mundial de Turquía, pero se veía como un paso adelante para limar una brecha que parecía inalcanzable. El nivel del baloncesto estadounidense, reflejado en la liga WNBA, se veía en la década anterior más alejado del baloncesto FIBA que en categoría masculina. España luchaba entonces por las medallas y por cuestionar ese dominio tanto en categoría masculina como en la femenina.
El 'TeamUSA', 20 años invicto
El reto en el caso de la femenina es mayúsculo, puesto que llevan 20 años sin perder un partido, desde las semifinales del Mundial de Brasil 2006, y un 73-0 en su racha de partidos. En su partido de cuartos de final arrollaron a Hungría (105-64) con una anotación de récord al descanso (59), con una magistral Caitlin Clark en la dirección.
Pero también sufren. Sufrieron en la final olímpica de París 2024 contra la local Francia (67-66) y en fase de grupos de este Mundial contra Italia (55-52). El nivel competitivo mundial ha subido un peldaño y la campeona de Europa, Bélgica, no ha sido ajena a lo abierto del torneo, quedando fuera en cuartos a manos de la anfitriona Alemania, que cayó en el debut contra España -subcampeona de Europa- y ahora peleará también por las medallas frente a Francia, subcampeona olímpica.
Y es que algo ha cambiado también en el baloncesto femenino, puesto que cada vez se ven más jugadoras internacionales en la WNBA y España no es ajena. Hasta seis de las que dirige Méndez militan en equipos de la liga estadounidense, que podrían haber sido siete si Yyana no hubiera tomado la decisión de retrasar su incorporación a Oregón. Descata, sobre todo, Awa Fam por su histórica selección en el número 3 del draft por Seattle, un hito para el baloncesto de nuestro país.
Raquel Carrera, Marta Suárez, María Conde, Alicia Flórez y Megan Gustafson son las que completan la nómina. Esta última, campeona del anillo en 2025, es estadounidense de nacimiento, pero lleva ya cuatro grandes torneos con España. El tope anterior era de cuatro en 2016, precisamente el año de la última final olímpica entre los mismos rivales: Sancho Lyttle, Astou Ndour, Anna Cruz y Marta Xargay.
Han pasado diez años desde aquel hito y ese paso adelante que pareció frenarse con el traumático y polémico fin de ciclo de Lucas Mondelo por fin parece haberse dado y este sábado debe completarse con pie firme.