España cierra el Premundial femenino con una derrota con buenas sensaciones ante Estados Unidos
- Caitlin Clark no brilló en exceso con solo 7 puntos aunque dejó alguno de sus triples de larga distancia
- España han sido las rivales que más oposición ha puesto a EEUU en un torneo que han ganado invictas
La selección española femenina de baloncesto cerró este martes su paso por el Premundial con una nueva derrota, por 70-84 ante la todopoderosa Estados Unidos, pero con diferentes sensaciones a la sufrida ante Italia, dejando buena imagen competitiva y aprovechando la ocasión para sumar experiencias de nivel.
Las actuales campeonas del mundo y olímpicas habían arrasado hasta ahora a todas sus rivales en San Juan, pero esta vez, pese a ganar holgadamente y no sufrir demasiado, no pudieron hacerlo ante una España aguerrida y que no se dejó ir pese a no tener tampoco ya nada en juego. Raquel Carrera y Megan Gustafson aportaron15 puntos cada una, mientras que la estelar Caitlin Clark no brilló en exceso, con solo 7 puntos en total.
Inicio igualado
España salió dispuesta a plantar cara a la campeona de todo y despedirse con mejores sensaciones que las dejadas el domingo en la derrota ante Italia. Para ello tuvo que recurrir a Gustafson y Raquel Carrera en ataque, con ambas pívots combinándose para los once primeros puntos de las suyos, 7 de la nacionalizada y 4 de la gallega.
La actual subcampeona de Europa, firme en defensa y controlando mucho mejor el aspecto de las pérdidas para evitar puntos fáciles del rival, llegó a dominar 11-8 en ese inicio, pero la campeona del mundo y olímpica, con la entrada de Clark y el poderoso físico que posee, no se dejó intimidar y recuperó la iniciativa pronto, con un 1-7 en los últimos dos minutos del primer cuarto (16-21).
El combinado que dirige Miguel Méndez se afanaba en defender lo mejor posible a unos Estados Unidos poco acertado en el tiro exterior, pero que no perdonaba sus segundas oportunidades (10 puntos) y la vuelta de las pérdidas de España (9 ya al descanso).
Fam, con seis puntos, intentó demostrar sus virtudes que levantan expectativas al otro lado del Atlántico ante las estadounidenses, pero estas fueron haciendo hueco y, pese a los esfuerzos de las españolas, se pusieron por encima de los diez de diferencia, aunque con un todavía no demoledor 32-44 al descanso.
Tirón final estadounidense a base de triples
Tras el paso por los vestuarios, el guion no cambió demasiado. El equipo español mejoró en ataque, no tanto en acierto, pero sí a la hora de ejecutar sus jugadas y no cometer pérdidas (sólo cuatro en la segunda mitad), e intentó crear más desajustes en su rival con una defensa en zona.
Con esos argumentos y pese a dejarse alguna canasta bajo el aro por el camino, la actual subcampeona de Europa trató de aguantar los arreones del combinado estadounidense, que encontró los triples para abrir algo más su brecha de cara a los diez minutos finales (47-61).
Bajo la inspiración de Cooper, la mejor de las suyas con 20 puntos, amagó con romper de manera definitiva el choque y rozó la veintena de puntos de renta (56-75), pero España mostró entereza, con desparpajo de Buenavida y Fam, no cedió en defensa y fue capaz de empatar ese cuarto (23-23) en una derrota con más lados positivos que negativos.
Ficha técnica
España 70: (16+16+15+16): Elena Buenavida (7), Mariona Ortiz (2), Maite Cazorla (8), Aina Ayuso (0), María Araujo (1), Helena Pueyo (4), María Conde (0), Awa Fam (10), Raquel Carrera (15), Megan Gustafson (15), Paula Ginzo (2), Iyana Martín (6).
Estados Unidos 84: (21+23+17+23): Paige Bueckers (9), Kelsey Plum (18), Dearica Hamby (14), Kahleah Copper (20), Chelsea Gray (8), Angel Reese (4), Rhyne Howard (0), Rae Burrell (0), Caitlin Clark (7), Jackie Young (2), Monique Billings (0), Kiki Irlafen (2).
Árbitros: James Griguol (AUS), Ritvars Hemsteins (LAT) y Yann Vezo Davidson (MAD).