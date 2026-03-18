España cierra el Premundial femenino con una derrota con buenas sensaciones ante Estados Unidos

La selección española femenina de baloncesto cerró este martes su paso por el Premundial con una nueva derrota, por 70-84 ante la todopoderosa Estados Unidos, pero con diferentes sensaciones a la sufrida ante Italia, dejando buena imagen competitiva y aprovechando la ocasión para sumar experiencias de nivel.

Las actuales campeonas del mundo y olímpicas habían arrasado hasta ahora a todas sus rivales en San Juan, pero esta vez, pese a ganar holgadamente y no sufrir demasiado, no pudieron hacerlo ante una España aguerrida y que no se dejó ir pese a no tener tampoco ya nada en juego. Raquel Carrera y Megan Gustafson aportaron15 puntos cada una, mientras que la estelar Caitlin Clark no brilló en exceso, con solo 7 puntos en total.

Inicio igualado España salió dispuesta a plantar cara a la campeona de todo y despedirse con mejores sensaciones que las dejadas el domingo en la derrota ante Italia. Para ello tuvo que recurrir a Gustafson y Raquel Carrera en ataque, con ambas pívots combinándose para los once primeros puntos de las suyos, 7 de la nacionalizada y 4 de la gallega. La actual subcampeona de Europa, firme en defensa y controlando mucho mejor el aspecto de las pérdidas para evitar puntos fáciles del rival, llegó a dominar 11-8 en ese inicio, pero la campeona del mundo y olímpica, con la entrada de Clark y el poderoso físico que posee, no se dejó intimidar y recuperó la iniciativa pronto, con un 1-7 en los últimos dos minutos del primer cuarto (16-21). El combinado que dirige Miguel Méndez se afanaba en defender lo mejor posible a unos Estados Unidos poco acertado en el tiro exterior, pero que no perdonaba sus segundas oportunidades (10 puntos) y la vuelta de las pérdidas de España (9 ya al descanso). Fam, con seis puntos, intentó demostrar sus virtudes que levantan expectativas al otro lado del Atlántico ante las estadounidenses, pero estas fueron haciendo hueco y, pese a los esfuerzos de las españolas, se pusieron por encima de los diez de diferencia, aunque con un todavía no demoledor 32-44 al descanso.