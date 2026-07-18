Mundial 2026, en directo hoy, 18 de julio: Francia e Inglaterra se miden en la final menos deseada

Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este sábado 18 de julio se juega la final que nadie quiere jugar, la que define los puestos 3 y 4 de la Copa del Mundo. Francia e Inglaterra se enfrentan en Miami y lo veremos en directo, en abierto y gratis por La 1 y RTVE Play a partir de las 23:00 horas.

Tampoco quiere irse ninguno con una segunda derrota a casa. Tanto franceses como ingleses llegaron con muy altas expectativas, pero naufragaron en semifinales por distintos motivos. Unos pecaron de exceso de confianza ante España, otros de conservadurismo ante Argentina. Será la despedida para el técnico de 'les bleus', Didier Deschamps, que previsiblemente dejará su sitio a Zinedine Zidane. Prestaremos también especial atención a la última hora del Mundial, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.