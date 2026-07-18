Mundial 2026, en directo hoy, 18 de julio: Francia e Inglaterra se miden en la final menos deseada
- La última hora al minuto de la jornada de la Copa del Mundo de la FIFA
- Hora y dónde ver el partido Francia - Inglaterra, final de consolación del Mundial 2026
- Sigue en directo la última hora del Mundial 2026 en TDP Play
Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este sábado 18 de julio se juega la final que nadie quiere jugar, la que define los puestos 3 y 4 de la Copa del Mundo. Francia e Inglaterra se enfrentan en Miami y lo veremos en directo, en abierto y gratis por La 1 y RTVE Play a partir de las 23:00 horas.
Tampoco quiere irse ninguno con una segunda derrota a casa. Tanto franceses como ingleses llegaron con muy altas expectativas, pero naufragaron en semifinales por distintos motivos. Unos pecaron de exceso de confianza ante España, otros de conservadurismo ante Argentina. Será la despedida para el técnico de 'les bleus', Didier Deschamps, que previsiblemente dejará su sitio a Zinedine Zidane. Prestaremos también especial atención a la última hora del Mundial, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.
MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA
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Nosotros nos seguimos centrando en España. Y en concreto en su auténtico líder, el seleccionador. Nuestro enviado especial, Adrián Herrero, se ha compuesto una mini biografía de Luis de la Fuente para guardar en la hemeroteca.
El Mundial, la "guinda" del pastel de Luis de la Fuente como líder de una generación
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Y lo que tenemos también es la habitual 'porra' de los partidos, la encuesta que preparan nuestros compañeros de RTVE Play.
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Para este encuentro tenemos previa con el análisis estadístico del equipo de DatosRTVE, en esta ocasión de la mano de Javier Galán.
Francia - Inglaterra: duelo por el bronce con Mbappé tras la Bota de oro de Messi
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10:30
Buenos días, España. Falta un día, algo más, para la final. La espera se nos hará larga, pero queda un aperitivo con la disputa del partido por el tercer puesto, que será a las 23:00 de este sábado, horario peninsular, entre Francia e Inglaterra. Lo veremos en directo, en abierto y gratis por La 1 y RTVE Play.