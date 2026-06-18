Mundial 2026, en directo hoy: 18 de junio, Konaté se convierte en el tercer mundialista fichado por el Madrid

Sigue en directo la jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este jueves 18 de junio empezamos con los partidos de la segunda jornada de la fase de grupos, en concreto el de dos selecciones que no cumplieron sus expectativas en la primera y buscan enmendar su mal inicio: Suiza - Bosnia, partido que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 21:00 horas peninsulares.

La madrugada nos dejó un partidazo en La 1 entre Inglaterra y Croacia, más la victoria de Ghana y Colombia contra Panamá y Uzbekistán, respectivamente. Antes, en la tarde del miércoles, se vivió otra sorpresa más con el empate entre Portugal y RD Congo. Este jueves prestaremos de nuevo especial atención a la última hora de la selección española antes del partido, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.

MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA

12:00 RD Congo: los leopardos

La selección de la República Democrática del Congo (RDC), por su parte, es conocida popularmente como los Leopardos, un animal profundamente ligado a la historia política congoleña. Durante décadas, el leopardo fue uno de los símbolos nacionales de Zaire (antiguo nombre de la RDC) y estaba estrechamente asociado al régimen del dictador Mobutu Sese Seko, que convirtió su característica gorra de piel de ese felino en una de sus señas de identidad.

11:50 Senegal: los leones de Teranga

También rugen los Leones de Teranga de Senegal. El león es un símbolo habitual de fuerza y liderazgo en África occidental, pero los senegaleses añadieron la palabra "Teranga", que en lengua wolof significa hospitalidad y constituye uno de los conceptos más asociados a la identidad nacional del país.

11:30 El origen de los nombres de selecciones africanas (I)

En Efe hemos encontrado un curioso artículo que devela el origen de los apodos de las selecciones africanas en el Mundial. Vamos a desgranarlo en varias partes por su extensión y su interés, para no pasar por alto ninguna.

El caso más conocido es probablemente el de Marruecos, cuyos futbolistas son los Leones del Atlas. El sobrenombre hace referencia al león de Berbería o león del Atlas, una subespecie que habitó durante siglos las montañas del Atlas y otras zonas del norte de África antes de desaparecer en estado salvaje durante el siglo XX.

11:15 Konaté, otro mundialista para el Madrid

El Real Madrid ha anunciado el fichaje de Ibrahima Konaté, central que quedó libre tras concluir su contrato con el Liverpool, y que está concentrado con la selección francesa. El internacional 'bleu', que no jugó en el debut contra Senegal, firmará hasta junio de 2030. Más información en el enlace.

11:00 Pista Mundial: Suiza - Bosnia, duelo de equilibrio y competitividad en la mejor tradición europea

Lejos de la exuberancia de Canadá o el exotismo de Qatar, sus rivales del grupo B en este Mundial 2026, Suiza y Bosnia exhiben este jueves en Los Ángeles la mejor tradición futbolística europea: dos equipos competitivos y correosos, que llevan siempre al límite al contrario, conceden muy poco y aprovechan al máximo sus virtudes futbolísticas. Así empieza el artículo de análisis de nuestro compañero Daniel Flores, de DatosRTVE.

10:50 Bosnia le da la vuelta al sueño americano

El "Soy de Bosnia, llévame a América" ha revolucionado a la afición del país balcánico en el Mundial 2026, convirtiendo una canción satírica sobre el sueño americano en el himno oficioso de un equipo y una afición que anhela hacer algo grande en América. Así empieza el reportaje de nuestro enviado especial Rubén Heras.

10:40 Agenda del 18 de junio

En este octavo día de competición la agenda la marca el partido de La 1, que es el Suiza - Bosnia, pero hay más contenido que no te debes perder. Como todos los días, la programación especial de Teledeporte con la última hora y los súper resúmenes de 30 minutos.