Agenda y programación especial del Mundial 2026 en RTVE del 18 de junio

Arranca la segunda jornada de la fase de grupos en el Mundial 2026, en la que el encuentro más destacado corresponderá al Suiza – Bosnia del Grupo B, que dará comienzo a las 21:00 horas (hora peninsular) desde el estadio de Los Ángeles. Antes, en el Grupo A, República Checa se medirá a Sudáfrica desde las 18:00 horas (hora peninsular) en el estadio de Atlanta.

La jornada se completará en el Grupo A con el México - República de Corea, a partir de las 03:00 horas del 19 de junio y, en el Grupo B, será Canadá la que se mida a Catar desde la medianoche del 19 de junio, en el estadio de Vancouver.

RTVE ofrecerá el choche entre Suiza y Bosnia, a partir de las 21:00 horas en La 1 y RTVE Play. La plataforma digital contará también con contenido exclusivo previo al choque, ofreciendo una nueva edición del videopódcast Fútbol de calle a partir de las 20:00 horas en En Play.

El encuentro entre Suiza y Bosnia servirá para ir dilucidando cómo quedará el grupo B tras la primera jornada en la que los dos encuentros acabaron en tablas. En el caso de los helvéticos, fue un resultado doloroso, tras haber contado con múltiples ocasiones que no pudieron materializarse. Un cabezazo de Boualem Khoukhi en la segunda parte, terminó por dar el empate definitivo a Catar, un resultado que supo a victoria a los de Julen Lopetegui. El calor está pasando factura a los suizos, que no se han acostumbrado todavía a las altas temperaturas de la costa oeste norteamericana. Esto puede beneficiar a Bosnia, que en la primera jornada a punto estuvieron de dar un disgusto a la coanfitriona Canadá, tras adelantarse en el marcador con tanto a balón parado de Jovo Lukic. El empate a uno definitivo llegó en las botas del canadiense Cyle Larin. Con todo, lo mejor del partido fueron las buenas sensaciones que transmitieron ambas sensaciones, especialmente evidentes en Bosnia, que sigue con la moral por las nubes tras haberse clasificado para el Mundial derrotando a Italia en la repesca.

RTVE sigue volcada con el mayor evento deportivo del año, con una amplia programación en todos sus canales y plataformas, que incluye programas de información, análisis y entretenimiento y la emisión en directo del partido más importante de la jornada. Te ofrecemos la agenda del día de La 1, Teledeporte y RTVE Play para que no te pierdas nada.

Agenda y horarios de partidos del Mundial 2026 del 18 de junio y madrugada del 19 de junio Grupo A •Rep. Checa - Sudáfrica. 18:00 horas (hora peninsular). Estadio de Atlanta (EEUU). •México – República de Corea. 03:00 horas (hora peninsular) del 19 de junio. Estadio Guadalajara (México) Grupo B •Suiza – Bosnia Herzegovina. 21:00 horas (hora peninsular). Estadio de Los Ángeles (EEUU) •Canadá - Catar. 00:00 horas (hora peninsular) del 19 de junio. Estadio de Vancouver (Canadá).