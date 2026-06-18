Agenda y programación especial del Mundial 2026 en RTVE del 18 de junio
- Comienza la segunda jornada de la fase de grupos con encuentros como México - Corea o el Canadá - Catar
- Suiza tratará de superar el tropezón contra Catar enfrentándose a Bosnia Herzegovina, a partir de las 21:00 horas en La 1 y RTVE Play
- Todas las noticias y la última hora del Mundial 2026 en RTVE
Arranca la segunda jornada de la fase de grupos en el Mundial 2026, en la que el encuentro más destacado corresponderá al Suiza – Bosnia del Grupo B, que dará comienzo a las 21:00 horas (hora peninsular) desde el estadio de Los Ángeles. Antes, en el Grupo A, República Checa se medirá a Sudáfrica desde las 18:00 horas (hora peninsular) en el estadio de Atlanta.
La jornada se completará en el Grupo A con el México - República de Corea, a partir de las 03:00 horas del 19 de junio y, en el Grupo B, será Canadá la que se mida a Catar desde la medianoche del 19 de junio, en el estadio de Vancouver.
RTVE ofrecerá el choche entre Suiza y Bosnia, a partir de las 21:00 horas en La 1 y RTVE Play. La plataforma digital contará también con contenido exclusivo previo al choque, ofreciendo una nueva edición del videopódcast Fútbol de calle a partir de las 20:00 horas en En Play.
El encuentro entre Suiza y Bosnia servirá para ir dilucidando cómo quedará el grupo B tras la primera jornada en la que los dos encuentros acabaron en tablas. En el caso de los helvéticos, fue un resultado doloroso, tras haber contado con múltiples ocasiones que no pudieron materializarse. Un cabezazo de Boualem Khoukhi en la segunda parte, terminó por dar el empate definitivo a Catar, un resultado que supo a victoria a los de Julen Lopetegui. El calor está pasando factura a los suizos, que no se han acostumbrado todavía a las altas temperaturas de la costa oeste norteamericana. Esto puede beneficiar a Bosnia, que en la primera jornada a punto estuvieron de dar un disgusto a la coanfitriona Canadá, tras adelantarse en el marcador con tanto a balón parado de Jovo Lukic. El empate a uno definitivo llegó en las botas del canadiense Cyle Larin. Con todo, lo mejor del partido fueron las buenas sensaciones que transmitieron ambas sensaciones, especialmente evidentes en Bosnia, que sigue con la moral por las nubes tras haberse clasificado para el Mundial derrotando a Italia en la repesca.
RTVE sigue volcada con el mayor evento deportivo del año, con una amplia programación en todos sus canales y plataformas, que incluye programas de información, análisis y entretenimiento y la emisión en directo del partido más importante de la jornada. Te ofrecemos la agenda del día de La 1, Teledeporte y RTVE Play para que no te pierdas nada.
Agenda y horarios de partidos del Mundial 2026 del 18 de junio y madrugada del 19 de junio
Grupo A
•Rep. Checa - Sudáfrica. 18:00 horas (hora peninsular). Estadio de Atlanta (EEUU).
•México – República de Corea. 03:00 horas (hora peninsular) del 19 de junio. Estadio Guadalajara (México)
Grupo B
•Suiza – Bosnia Herzegovina. 21:00 horas (hora peninsular). Estadio de Los Ángeles (EEUU)
•Canadá - Catar. 00:00 horas (hora peninsular) del 19 de junio. Estadio de Vancouver (Canadá).
Mundial 2026: programación especial en RTVE (La 1, Teledeporte y RTVE Play) del 18 de junio
•10:25 horas. Estudio Estadio Mundial Tdp (Redifusión). Teledeporte y RTVE Play
•12:00 horas. Resumen Inglaterra - Croacia. Teledeporte y RTVE Play
•12:30 horas. Resumen Portugal – RD Congo. Teledeporte y RTVE Play
•13:00 horas. Resumen Ghana - Panamá. Teledeporte y RTVE Play
•13:30 horas. Resumen Uzbekistán - Colombia. Teledeporte y RTVE Play
•14:00 horas. Estadio 2 Mundial, con Marc Martín. Teledeporte y RTVE Play
•15:00 horas. Estadio 2 Mundial Extra (FIFA Max), con Jesús Cebrián. Teledeporte y RTVE Play
•15:25 horas. Camino al Mundial. La 1 y RTVE Play
•15:30 horas. Resumen Inglaterra - Croacia. Teledeporte y RTVE Play
•16:00 horas. Resumen Ghana - Panamá. Teledeporte y RTVE Play
•16:30 horas. TDP, directo al Mundial (Redifusión), con Lara Gandarillas y Marcos López. Teledeporte y RTVE Play
•17:00 horas. Resumen Uzbekistán - Colombia. Teledeporte y RTVE Play
•17:30 horas. Resumen Portugal - RD Congo. Teledeporte y RTVE Play
•18:00 horas. Gran Estadio Mundial, con Álex Argelés. Teledeporte y RTVE Play
•19:30 horas. Resumen Ghana - Panamá. Teledeporte y RTVE Play
•20:00 horas. Fútbol de calle. En Play. RTVE Play.
•20:40 horas. Camino a Nueva York. Previa Suiza - Bosnia. La 1, Teledeporte y RTVE Play
•21:00 horas. Suiza - Bosnia. Estadio de Los Ángeles (EEUU). La 1 y RTVE Play
•23:20 horas. Estudio Estadio Mundial, con Lara Gandarillas, Marcos López y Felipe del Campo. Teledeporte y RTVE Play