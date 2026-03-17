Mbappé y Bellingham, el 'bendito' problema del Real Madrid para superar al Manchester City en Champions

El Real Madrid llega este martes al Etihad Stadium para disputar el partido de vuelta de octavos de la Champions League contra el Manchester City. Los blancos defienden una ventaja cómoda de 3-0 tras el partido de ida en el Santiago Bernabéu.

Además, el técnico merengue Álvaro Arbeloa recupera en la convocatoria al delantero francés Kylian Mbappé y al centrocampista inglés Jude Bellingham, una vez superadas sus respectivas lesiones de rodilla y del muslo. Hasta ahí todo parecen buenas noticias.

Los dos fueron protagonistas el año pasado frente al mismo rival. Entonces el partido del Etihad fue el de ida. Mbappé abrió el marcador para los blancos y Bellingham lo culminó para poner el 2-3, lo que supuso una importante victoria para una remontada.

Sin embargo, ahora las cosas son distintas. Dicen los entrenadores cuando las cosas les van bien y tienen en su plantilla suficientes jugadores para elegir, que dicha elección es un "bendito problema".

El mejor momento del Madrid Ahora el bendito problema lo tiene Arbeloa. Desde su llegada al banquillo del primer equipo, el técnico salmantino ha vivido altos y bajos -algunos muy bajos como la eliminación en Copa frente al Albacete-, pero en los últimos tres partidos el Madrid parece haber encontrado su mejor momento de forma. No parece que el de Mbappé sea un problema de ningún tipo. Con 23 goles en Liga y ocho en Champions, el rendimiento del francés parece fuera de toda duda. La cuestión es el encaje posicional, algo que ya fue motivo de debate la temporada pasada a su llegada por su compatibilidad con Vinicius. La banda izquierda sólo podía tener un dueño. Carlo Ancelotti sacrificó la posición de extremo de Kylian y le hizo jugar de delantero, dándoles libertad a él y a Vinicius para intercambiarse. Tanto Xabi Alonso como Álvaro Arbeloa han mantenido ese encaje. El problema ha venido con Alonso en el banquillo y la sequía goleadora del brasileño. Vinicius anotó cinco goles en las primeras ocho jornadas de Liga con el tolosarra en el banquillo y ninguno en Champions. Con Arbeloa ha recuperado el olfato y ya lleva tres en competición europea, más cuatro en liga. Además, se ha reconciliado con la afición y vuelve a ser el 'Vini' que se echa al equipo a las espaldas y arenga con gestos a la grada del Bernabéu. No es sólo el brasileño, ya que también se reconcilió con el gol su compatriota Rodrygo antes de su grave lesión. Antes de terminar el año, a la altura de la jornada 16 de Liga, reflexionábamos en RTVE sobre el reparto de goles y la distancia sideral entre Mbappé y el resto. Del reparto de goles en el Barcelona a la 'Mbappedependencia' en el Madrid, claves del 'sorpasso' en la liga Óscar López Canencia Dos meses y medio después, se ha equilibrado un poco más la balanza, aunque la distancia sigue siendo muy amplia entre Mbappé y Vinicius, primero (38) y segundo (13). Pero al menos ya se ve aumentar el número de goles en el casillero de otros jugadores como Fede Valverde, con un triplete descomunal en la ida del Manchester City.