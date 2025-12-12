Del reparto de goles en el Barcelona a la 'Mbappedependencia' en el Madrid, claves del 'sorpasso' en la liga

A punto de terminar el año y cerca del ecuador de la temporada de liga nos encontramos de nuevo con FC Barcelona y Real Madrid como máximos candidatos al título. Los dos eternos rivales del fútbol español se retan un año más y en esta temporada 2025-2026 se han alternado en un par de ocasiones. El clásico del pasado 26 de octubre supuso un punto de inflexión en dicha alternancia.

Gracias a esa victoria (2-1) el Madrid obtuvo su mayor ventaja en lo que le duró el liderato, cinco puntos, pero ahora afrontan la jornada 16 -con la 19 disputada por adelantado por la disputa de la Supercopa- con cuatro puntos de ventaja a favor del Barça. Estos reciben el sábado a Osasuna y los blancos visitan al Alavés, en los dos casos rivales a priori propicios para sumar una nueva victoria que no suponga cambios en la clasificación.

Una de las claves de los resultados que han llevado a ese 'sorpasso' han sido los goles. El conjunto azulgrana se ha caracterizado por su carácter luchador y se ha apropiado de la palabra "remontada" con Hansi Flick al mando. No obstante, también han mostrado todos -incluido el propio técnico alemán- su deseo de empezar algún partido ganando.

El Barça es líder en el cuadro goleador con 47 dianas, pero también es de los que más encajan de la parte superior de la tabla con 20. Por su parte, el Madrid lleva anotados 32 y encajados 15. Esa quincena es la diferencia entre primero y segundo, pero también hay otra diferencia en el reparto.

De esos 32 goles, la mitad son del francés Kylian Mbappé, que es además el pichichi de la competición. Supone un 50% de los goles de su equipo, lo que significa un déficit cuando el '10' blanco no ve portería.

Mbappé va a gol por partido, pero eso es sólo una estadística compensada con más de un doblete. En cuatro partidos no ha conseguido marcar y sólo en uno de ellos su Madrid ganó, en la jornada 3 frente al Mallorca (2-1). En los otros tres que se fue de vacío, el conjunto de Xabi Alonso no pasó del empate en dos de ellos y perdió el último, contra el Celta (0-2).

La distancia con el segundo goleador madridista, Vinicius, es sideral: cinco goles. Güler y Bellingham llevan tres, quedando detrás de ellos una corta lista de mono-goleadores, siendo Mastantuno el único delantero, Camavinga el único centrocampista y el resto, defensas: Militao, Huijsen y Carreras. Los cinco últimos son baja por distintos motivos.