Dos partidos de sanción para Carreras, Endrick y Carvajal, y uno para Fran García tras el Real Madrid - Celta

El Comité de disciplina de la RFEF ha acordado sancionar con dos partidos de suspensión a los jugadores del Real Madrid Endrick, Álvaro Carreras y Dani Carvajal y con uno a Fran García con motivo del partido de la decimoquinta jornada de LaLiga EA Sports contra el Celta.

Endrick ha sido sancionado con dos partidos de suspensión por protestas, y Álvaro Carreras, por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros.

El caso de Dani Carvajal, que no jugó el partido, es por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros.

El árbitro del Real Madrid-Celta (0-2), Alejandro Quintero, reflejó en el acta del partido que Álvaro Carreras fue expulsado por decirle que es "malísimo", Endrick en el banquillo por dirigirse "a voz en grito" al cuarto árbitro, y desveló que Dani Carvajal, que está de baja por lesión, le increpó en el túnel de vestuarios.