Militao, entre tres y cuatro meses de baja

Las noticias no podían ser peores para el Real Madrid. Eder Militao, que se lesionó durante el partido contra el Celta este domingo, sufre una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal que le mantendrá alejado de los terrenos de juego entre tres y cuatro meses.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Éder Militão por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal. Pendiente de evolución", informó el club blanco en un parte médico.

De esta manera, Militao se une a la larga lista de bajas del Real Madrid en defensa, donde acumula ya seis jugadores en la enfermería: Huijsen, Carvajal, Alaba, Trent Alexander-Arnold, Mendy y el propio Militao.

La lesión rompe el buen momento del central brasileño, que había conseguido encontrar regularidad después de dos años en los que sufrió dos lesiones de ligamento cruzado anterior.