La Liga sigue igual: Barça líder, Espanyol como equipo revelación y billete de vuelta para Oviedo y Levante

La temporada 2025/2026 llega a las vacaciones de Navidad con pocas novedades respecto a cómo acabó la tabla clasificatoria el pasado curso. Lo hace con un campeón de invierno ya proclamado, el FC Barcelona, que acumula 8 victorias consecutivas después de su derrota en el Clásico ante el Real Madrid. Los de Hansi Flick han experimentado una clara mejoría después de recuperar a Raphinha, que se perdió mes y medio por lesión entre septiembre y noviembre. Lamine Yamal continúa marcando las diferencias y, en portería, Joan Garcia le está generando un quebradero de cabeza notable al seleccionador Luis de la Fuente.

Aquella tarde de finales de octubre en el Bernabéu fue la última alegría de Xabi Alonso. El entrenador del Real Madrid ha dilapidado todo el crédito ganado después de sumar apenas 6 puntos de los 15 posibles ante el Rayo Vallecano, Elche, Girona, Athletic Club y Celta de Vigo. Una caída libre que llevó al tolosarra a jugarse el puesto en Mendizorroza. Aquel 'match-ball' lo superó, pero todo indica que el técnico seguirá cuestionado a la vuelta de las vacaciones. Como problema añadido, bajo la lupa está su relación con Vinícius, que no termina de encajar bien cada vez que es sustituido.

El Atlético de Madrid sigue la línea de los últimos años: desembolso millonario en verano, ilusión desbordada y partidazo ante el eterno rival, pero fallos en momentos clave que le alejan definitivamente del campeonato como las derrotas consecutivas en el Camp Nou y San Mamés. Disputándole el tercer puesto está un Villarreal enchufado en la Liga pero que ha naufragado en la Champions y en la Copa del Rey, su competición maldita.

Espanyol y Elche pueden sonreír El equipo revelación es el RCD Espanyol. Esta noche ponen en juego en San Mamés una racha de 4 victorias consecutivas. Sea cual sea el resultado, 'los Pericos' dormirán en puesto clasificatorio para Europa League. La temporada pasada, siendo un recién ascendido, lograron 11 victorias en todo el campeonato; en esta Liga ya llevan 9. Enorme el trabajo de Manolo González, un técnico que se ha forjado en las categorías modestas del fútbol español. El Betis, el Celta y el Athletic Club están teniendo un desempeño notable, acusando sin duda las exigencias de participar en Europa, pero dando la cara en la competición regular. Mantienen intactas sus opciones de regresar a los torneos continentales y seguirán con atención si España vuelve a lograr que la quinta plaza de la Liga otorgue plaza para la Champions League, que de momento corresponde a Polonia e Inglaterra. En cierto modo, está en su mano conseguirlo si llegan lejos en Europa League y 'los Leones' avanzan a las eliminatorias de Champions, algo que estos últimos tienen cuesta arriba. En mitad de la tabla están Elche, Sevilla y Getafe. Gran satisfacción para los de Éder Sarabia, los únicos recién ascendidos que están compitiendo en Primera a sus rivales de tú a tú. El Sevilla de Matías Almeyda también está dando buen rendimiento, con momentos cumbre como su goleada al Barcelona, pero sin encontrar por ahora la consistencia para aspirar a Europa. El Getafe parece que va de más a menos pero la confianza en Bordalás permanece intacta.