La Liga sigue igual: Barça líder, Espanyol como equipo revelación y billete de vuelta para Oviedo y Levante
- FC Barcelona, Real Madrid y Atlético vuelven a copar el podio del campeonato
- El Elche es el único de los recién ascendidos que se ha adaptado a la categoría
La temporada 2025/2026 llega a las vacaciones de Navidad con pocas novedades respecto a cómo acabó la tabla clasificatoria el pasado curso. Lo hace con un campeón de invierno ya proclamado, el FC Barcelona, que acumula 8 victorias consecutivas después de su derrota en el Clásico ante el Real Madrid. Los de Hansi Flick han experimentado una clara mejoría después de recuperar a Raphinha, que se perdió mes y medio por lesión entre septiembre y noviembre. Lamine Yamal continúa marcando las diferencias y, en portería, Joan Garcia le está generando un quebradero de cabeza notable al seleccionador Luis de la Fuente.
Aquella tarde de finales de octubre en el Bernabéu fue la última alegría de Xabi Alonso. El entrenador del Real Madrid ha dilapidado todo el crédito ganado después de sumar apenas 6 puntos de los 15 posibles ante el Rayo Vallecano, Elche, Girona, Athletic Club y Celta de Vigo. Una caída libre que llevó al tolosarra a jugarse el puesto en Mendizorroza. Aquel 'match-ball' lo superó, pero todo indica que el técnico seguirá cuestionado a la vuelta de las vacaciones. Como problema añadido, bajo la lupa está su relación con Vinícius, que no termina de encajar bien cada vez que es sustituido.
El Atlético de Madrid sigue la línea de los últimos años: desembolso millonario en verano, ilusión desbordada y partidazo ante el eterno rival, pero fallos en momentos clave que le alejan definitivamente del campeonato como las derrotas consecutivas en el Camp Nou y San Mamés. Disputándole el tercer puesto está un Villarreal enchufado en la Liga pero que ha naufragado en la Champions y en la Copa del Rey, su competición maldita.
Espanyol y Elche pueden sonreír
El equipo revelación es el RCD Espanyol. Esta noche ponen en juego en San Mamés una racha de 4 victorias consecutivas. Sea cual sea el resultado, 'los Pericos' dormirán en puesto clasificatorio para Europa League. La temporada pasada, siendo un recién ascendido, lograron 11 victorias en todo el campeonato; en esta Liga ya llevan 9. Enorme el trabajo de Manolo González, un técnico que se ha forjado en las categorías modestas del fútbol español.
El Betis, el Celta y el Athletic Club están teniendo un desempeño notable, acusando sin duda las exigencias de participar en Europa, pero dando la cara en la competición regular. Mantienen intactas sus opciones de regresar a los torneos continentales y seguirán con atención si España vuelve a lograr que la quinta plaza de la Liga otorgue plaza para la Champions League, que de momento corresponde a Polonia e Inglaterra. En cierto modo, está en su mano conseguirlo si llegan lejos en Europa League y 'los Leones' avanzan a las eliminatorias de Champions, algo que estos últimos tienen cuesta arriba.
En mitad de la tabla están Elche, Sevilla y Getafe. Gran satisfacción para los de Éder Sarabia, los únicos recién ascendidos que están compitiendo en Primera a sus rivales de tú a tú. El Sevilla de Matías Almeyda también está dando buen rendimiento, con momentos cumbre como su goleada al Barcelona, pero sin encontrar por ahora la consistencia para aspirar a Europa. El Getafe parece que va de más a menos pero la confianza en Bordalás permanece intacta.
Decepciones en San Sebastián y Valencia
Demasiado cerca del descenso aparecen Osasuna, Mallorca, Alavés, Rayo Vallecano y los muy decepcionantes Real Sociedad y Valencia. De hecho, los donostiarras acaban de nombrar nuevo entrenador, Pellegrino Matarazzo, que se estrenará el 4 de enero ante el Atlético de Madrid. En Mestalla aún confían en que Corberán, que llegó hace un año por estas fechas, vuelva a despertar al Valencia. Apenas tiene un punto por encima del Girona, que también espera que Míchel recupere a un conjunto que poco tiene que ver con el que se clasificó hace dos años para la Champions.
Los que parecen resignados a coger el billete de vuelta a Segunda División son el Real Oviedo y el Levante. Ambos equipos depositan ahora sus esperanzas en un mercado de invierno que afrontan con nuevos inquilinos en el banquillo. En Asturias la afición está indignada por un equipo que despidió demasiado rápido a Paunovic y que ahora tiene en Almada a su tercer técnico de la temporada… en 4 meses de competición. El Levante también busca un revulsivo en Luis Castro, técnico portugués muy exitoso con las categorías inferiores del Benfica pero escasa experiencia al máximo nivel.
24 años esperó la afición asturiana al regreso a la máxima categoría. Apenas 3 los del Ciutat de València. Ilusión a raudales antes de darse de bruces con la cruda realidad. Porque la situación que atraviesan estos clubes nos recuerda que el salto de Segunda a Primera se agranda… igual que Leganés y Valladolid lo sufrieron la temporada pasada. Estos precedentes no invitan al optimismo. Si no son capaces de revertir la situación, sus aficionados tendrán que conformarse con disfrutar del fútbol de primer nivel hasta el último momento.