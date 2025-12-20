Luis Castro se convierte en nuevo entrenador del Levante UD hasta junio de 2027

El Levante UD ha confirmado este sábado en un comunicado al portugués Luis Castro como nuevo entrenador del primer equipo hasta junio de 2027. Es decir, hasta final de la presente temporada y la siguiente completa.

El club ha agradecido públicamente la labor de entrenadores a Álvaro del Moral y Vicente Iborra, tándem que se había hecho cargo desde la destitución de Julián Calero hasta la fecha. El primero regresa a la dirección del filial y el segundo permanece en el staff del primer equipo.

"Castro es un entrenador analítico, con una identidad de juego reconocible y una apuesta decidida por un estilo de fútbol ofensivo. Su trabajo destaca por el desarrollo individual de los jugadores y por su capacidad para potenciar el talento joven", dice la entidad valenciana en su web.

El Levante destaca el currículum de Castro, de 45 años, formado como técnico en la cantera del Benfica, con el que llegó a la conquista de la Youth League. En 2023 pasó a categoría absoluta en el USL Dunkerque francés y desde junio de este año estaba en el Nantes, aunque fue destituido hace nueve días y estaba libre.

El Levante es colista de Primera División con tan sólo dos victorias y cuatro empates en 16 jornadas, el último logrado este sábado en casa frente a la Real Sociedad (1-1) en la despedida de Del Moral e Iborra.