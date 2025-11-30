El Levante destituye a Julián Calero: segundo entrenador que cae esta temporada en Primera

En un comunicado el Levante UD ha anunciado la destitución de Julián Calero como el entrenador de su primer equipo masculino. Es el segundo técnico que cae en Primera, tras Veljko Paunovic en el Oviedo. La noticia llega tras la derrota en el estadio Ciutat de Valencia 0-2 ante el Athletic Club, que deja al equipo en penúltima posición de la liga con 9 puntos en catorce jornadas.

El Levante no gana un partido en liga desde el pasado 4 de octubre cuando se impuso por 0-2 al Real Oviedo en el Carlos Tartiere. En las últimas cuatro jornadas ha cosechado cuatro derrotas ante Athletic, Valencia, Atlético de Madrid y Celta de Vigo.

Se va un héroe del último ascenso Calero se hizo cargo del equipo en junio de 2024 con el objetivo de devolver al club a Primera División tras el descenso de 2022 y el dramático playoff de ascenso un año después que acabó decidiendo con un gol del Alavés en el descuento de la prórroga. El 25 de mayo de 2025 cumplió su objetivo a falta de una jornada para acabar la Liga Hypermotion y una semana después se aseguró el título de campeón de la categoría. Carlos Álvarez marca en el 98' un gol para la historia del Levante y firma el ascenso a Primera División Rodrigo Álamo "Desde el Levante UD queremos trasladar nuestra gratitud más sincera a Julián Calero y a su cuerpo técnico. Julián, formas parte de la historia del Levante UD y esta siempre será tu casa", termina el comunicado del club valenciano.