Aplazado el Levante - Villarreal ante la alerta roja por fuertes lluvias
- LaLiga y la Real Federación Española de fútbol han aceptado la solicitud que hizo ayer el Ayuntamiento de Valencia
- Se abre un plazo de cinco días hábiles para decidir una nueva fecha y hora para la celebración del encuentro
El Levante-Villarreal, correspondiente a la décimo sexta jornada de LaLiga EA Sports y que debía celebrarse este domingo a las 18:30 horas en el Ciutat de València, ha sido aplazado por la alerta roja decretada en Valencia desde las 12:00 horas.
La RFEF ha comunicado la decisión tomada este domingo por el Juez Único de Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) debido a la alerta roja por riesgo de lluvias intensas y fuertes tormentas en Valencia emitida por el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana.
La alcaldesa de València, María José Catalá, solicitó el sábado por la tarde la suspensión del partido por el riesgo de fuertes lluvias y también lo ha solicitado a la RFEF el propio Levante este mismo domingo.
En su escrito, la RFEF explica que concede “a ambos clubes y a la Liga Nacional de Fútbol Profesional un plazo de cinco días hábiles para que, de forma coordinada, propongan nueva fecha y hora para la celebración del encuentro suspendido”.
También se suspende el Valencia Basket - Casademont Zaragoza
La acb ha informado que "ante la situación de alerta roja en la zona de Valencia y tras la petición de la alcaldía de la ciudad" aplaza el partido Valencia Basket - Casademont Zaragoza, previsto para las 18.00 horas de esta tarde y correspondiente a la jornada 10 de la Liga Endesa, y que próximamente se anunciará la nueva fecha.
El Valencia Basket había solicitado este aplazamiento al conocer que tras la reunión del CECOPI de esta mañana, Ayuntamiento e instituciones han mantenido sus indicaciones por la alerta de fuertes lluvias.
El club valenciano ha informado que "las entradas adquiridas para este partido tendrán validez para el mismo cuando se asigne una nueva fecha". "En caso de no poder asistir, el club devolverá el importe de la entrada", añade.
La FEB también decidió aplazar en la noche del sábado el partido de la Liga Femenina que en la mañana de este domingo debían disputar el Valencia y el Zaragoza en el Roig Arena. EFE.