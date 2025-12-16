Guillermo Almada, nuevo entrenador del Real Oviedo tras su repentina salida del Real Valladolid

El técnico uruguayo Guillermo Almada, hasta ahora entrenador del Real Valladolid, se convierte en el nuevo técnico del Real Oviedo y sustituye a Luis Carrión en un banquillo que ya suma tres inquilinos en lo que va de temporada.

El Real Valladolid y el Real Oviedo han alcanzado un acuerdo para el traspaso de los derechos federativos de Almada, que ha dirigido al primer equipo blanquivioleta en 18 encuentros, desde su llegada, la cual se produjo el pasado mes de julio, y a quien el club vallisoletano ha agradecido su desempeño y le ha deseado suerte en su nueva etapa profesional y personal, según la web del club pucelano.

El club "está por encima de cualquier persona" y "no se puede permitir que nadie tenga dudas o intereses de estar en otro sitio", argumentó Gabriel Solares, uno de los dos presidentes del Real Valladolid, al anunciar la destitución de su técnico tras 18 encuentros esta temporada.

El Real Oviedo activó el domingo por la tarde la opción Almada, poco después del 4-0 sufrido en Sevilla y de la destitución de Luis Carrión, llamando a un Real Valladolid que en un principio se mostró sorprendido, como así reconoció su copresidente Gabriel Solares, que apartó al uruguayo de su puesto mientras negociaba con el club azul.

Finalmente, dichas negociaciones llegaron a buen puerto, el club carbayón pagará al club pucelano por los derechos federativos del técnico y Almada, que tenía al Valladolid en décima posición de la Segunda División y que afrontaba su primera aventura en el fútbol europeo.

Debutará ahora en Primera a las órdenes de un Oviedo al que entrenará por primera vez esta misma tarde.