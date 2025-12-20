Pellegrino Matarazzo, nuevo entrenador de la Real Sociedad

La Real Sociedad ha comunicado este sábado que ha llegado a un acuerdo con el técnico estadounidense Pellegrino Matarazzo para que sea el nuevo entrenador de su primer equipo hasta el final de la temporada 2026-2027. La decisión viene tras el empate ante el Levante, resultado que también ha provocado el movimiento en el banquillo de los valencianos.

Mediante un comunicado oficial, el club ha informado que el domingo presenciará el encuentro del Sanse, el filial, y el lunes, a partir de las 16:00, será presentado oficialmente en el Estadio de Anoeta.

Nacido en 1977 en New Jersey, Pellegrino Matarazzo comenzó su carrera como técnico en los equipos del fútbol base del FC Núremberg. En 2017 pasó al Hoffenheim, donde fue técnico ayudante del primer equipo junto a Julian Nagelsmann logrando la clasificación y compitiendo en la UEFA Champions League. Dos años más tarde se estrenó como primer entrenador, cogiendo las riendas del VfB Stuttgart, equipo al que ascendió esa misma temporada a la Bundesliga.

Una vez dejó el Stuttgart, donde logró estabilizar al equipo en la élite, volvió al Hoffenheim, equipo que dirigió durante casi dos temporadas, logrando la clasificación a la UEFA Europa League. Ahora llega a la Real para enderezar el rumbo y darle un nuevo impulso al equipo en una temporada en la que no le está saliendo nada al equipo realista