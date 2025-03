De padre a hija, cuando la herencia es el deporte: "Tienes que estar demostrando que vales constantemente"

¿Qué es la herencia? Según la RAE es el derecho a heredar un conjunto de bienes y obligaciones que son transmisibles a sus herederos o a sus legatarios. Es un término asociado a las cosas materiales que tradicionalmente pasan de padres a hijos, pero hay cosas que también se heredan y que van más allá de lo tangible.

Bien lo saben Claudia, Cintia y Ane. Estas tres jóvenes han heredado el legado deportivo de sus padres para moldearlo a su imagen y semejanza. Jugadora de rugby, boxeadora y ciclista que comparten un origen común, el amor por estas prácticas que les han transmitido desde que eran unas niñas.

"Empecé con 12 años y era una cosa de hacer más con los amigos, me lo pasaba genial", así se desplaza en el tiempo Claudia hasta su infancia para narrar su relación con rugby.

Unos buenos recuerdos que comparte Cintia como primer contacto en su estrecha relación con el boxeo. “Mi hermano y yo boxeamos desde que tengo uso de razón, empezamos en casa, con mi padre y luego ya pasamos al gimnasio”, cuenta esta campeona de España, que sueña con llegarlo a ser del mundo.

También Anne, hija del conocido ciclista Haimar Zubeldia, ha ido pedalada a pedalada desde la niñez para seguir el legado paterno. "Fue de manera natural, porque yo hacía tres deportes y, ya en cadetes, tuve que decidir y elegí el ciclismo porque era el que más me gustaba y con el que más disfrutaba".

Este 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer cumple 50 años. Medio siglo de reivindicación feminista que encuentra en el deporte uno de sus espacios más integradores. A pesar de que tanto el rugby, como el boxeo o el ciclismo siempre se han asociado a ciertos clichés masculinos, el ejemplo de estas tres deportistas supone no solo el salto generacional con sus padres, sino la plasmación de la realidad de que algo está cambiando de verdad.

"En los últimos años, se ha avanzado bastante, pero creo que todavía queda muchísimo progreso y muchísimo por delante y muchísimo que conseguir. Pero bueno, me alegro de que nos empiecen a tratar ya de verdad como profesionales. Todavía queda mucho por hacer, pero que está claro que hay muchas cosas que han cambiado para bien", valora Claudia, la jugadora de rugby del club madrileño de Majadahonda.

Su padre, Miguel Pérez, estuvo practicando este deporte durante 30 años y sabe de buena mano lo difícil que era para las mujeres en su época adentrarse en el rugby.

"Fue un poco sorpresa. La llaman para un partido amistoso de la selección española con Colombia y ves que tu hija juega y dices, joder, pues es mejor de lo que nunca hubiéremos pensado”, relata.

"No es por quitar mérito, ni muchísimo menos, a los hombres que se dedican a esto, pero sí he visto que en muchos casos los esfuerzos que tenemos que hacer nosotras van más allá de lo físico, el tener que estar constantemente demostrando que también vales para dedicarte a esto, que tienes la calidad suficiente para que te vean ", asevera la jugadora del Club Majadahonda.

Su padre, Carlos, destaca cómo con esos vídeos sobre boxeo llegan a partes del mundo donde ver a una mujer boxear no es tan común. "Aquí, en España, estamos acostumbrados a ver en los gimnasios a muchas chicas , pero hay países en los que todavía no está normalizado eso y, es cierto, que cuando subimos un vídeo, las contestaciones que nos dan se nota que de verdad esos vídeos ayudan bastante, todavía no hay esa igualdad en otros países como hay aquí en España”.

Una herencia sobre dos ruedas

Y si los golpes sobre el ring son duros, no menos duros son los golpes que da la carretera a lomos de una bicicleta. Bien lo sabe el exciclista Haimar Zubeldia, quien ve continuar su legado en Ane, que ha heredado la pasión de su padre, aunque no la presión de tener que emular sus éxitos.

"Bueno, pues yo no siento ninguna presión porque ya sé que es muy difícil conseguir lo que hizo mi padre, además son dos mundos totalmente distintos. Pero bueno, si yo quiero llegar a ser profesional, pues tendré que sacrificarme también mucho", explica la ciclista cadete del equipo OTXE ante la atenta mirada de Haimar.

El que fuese gregario de Contador y Armstrong sabe lo difícil que es tener una larga carrera a sobre la bici y los sacrificios y sinsabores por los que hay que pasar, pero tiene claro es que ahora es el turno de Ane y que su papel es otro.

Ane junto a su padre, Haimar Zubeldia, compartiendo lo que más les gusta, ir en bici. RTVE

"Lo que está claro que ella tiene que hacer su camino. El ciclismo es un deporte en el que los padres se tienen que involucrar mucho. No hay muchos deportes que puedas practicar con tus hijos. En mi caso, hay días que salimos juntos y es algo muy gratificante para mí también", reflexiona el exciclista.

Cuando Zubeldia comenzó su carrera hace 30 años, no era tan habitual ver a una mujer compitiendo con una bicicleta, un hecho que contrasta con la generación de su hija.

"Bueno, yo no sé como era en su época, pero yo diré que acabo de venir de Noja, de correr una Copa España y hemos salido 150 en mi categoría y otras tantas cadetes en otras tantas y este número se va incrementando", destaca la hija del exciclista, que narra una visión muy diferente de cuando él competía.

Un salto generacional en igualdad que Haimar tiene bien presente. "Yo sí que veo una evolución grande. Está claro que no es lo mismo que hace 30 años, pero bueno, esa evolución tiene que seguir. En mi época no había tantas chicas, no solo en competición, tampoco en carretera. Hoy en día si sales un fin de semana ves a chicas y chicos en grupeta y a mí me sale una sonrisa, porque es señal de esa evolución".