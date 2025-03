Judith Rodríguez, medallista paralímpica: "No tiene la misma visibilidad ser campeón que campeona del mundo, y es injusto"

Con la misma determinación y precisión que con el florete, Judith Rodríguez, medallista paralímpica en París 2024 con un bronce en esgrima, aborda las desigualdades que aún existen en el deporte, sin esconderse a la hora de dar de forma clara sus opiniones: "No se da la misma importancia que alguien sea campeón del mundo, o que alguien sea campeona del mundo. No se da la misma visibilidad. Queramos o no, es así".

Si alguien sabe lo que es el esfuerzo y el trabajo es esta tiradora gallega, quien tras sufrir un accidente de tráfico cuando regresaba de un campeonato de esgrima, se reinventó con la ayuda de médicos, familia, amigos y sobre todo, con una fortaleza mental encomiable que le impulsó a una nueva vida que le hace "muy feliz" sin nostalgia de cómo pudo ser su "otra vida".

"Tú eres la misma persona, con otras condiciones, otras maneras de vivir, pero eres tú la misma. Y yo creo que eso es muy importante a la hora de afrontar algo como lo que me pasó a mí, porque sigues siendo tú, y que tienes muchas cosas aún por hacer. Sabes que la vida no acaba cuando tienes un cambio en la vida muy brusco", añade.

Acostumbrada a convivir con los constantes cambios de circunstancias -se recupera de una lesión en el hombro-, esta viguesa de mirada luminosa y fuertes convicciones cree que todavía queda mucho por hacer en cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito deportivo.

"Queramos o no, el esfuerzo, el trabajo, las ganas y todo lo que ponemos es lo mismo, y muchas veces con muchísimas más dificultades y muchas más trabas para conseguir las cosas. Y luego el resultado es el mismo, pero la visibilidad no, y parece como que tiene menos valor, porque hemos luchado incluso el doble muchas veces para conseguirlo. Es muy injusto", añade.

Como una "película de piratas"

"Me querían inculcar deportes que estaban mejor vistos para niñas, algo en lo que yo no estaba de acuerdo claramente y, tras iniciarme en varios deportes, mi madre me dijo que probáramos la esgrima, que era con espadas como las películas de piratas. En mi cabeza de niña me imaginé ahí luchando como en las películas de Peter Pan. Y dije pues yo quiero probar. Y vine aquí a probar el primer día y hasta hoy", cuenta con una sonrisa de oreja a oreja.

En la época de su rehabilitación, tuvo tiempo para ver películas y series inspiradoras, más allá de los trillados clichés de las típicas historias románticas de "chico busca chica" porque le gusta ver historias de amor "de hombres con hombres, o mujeres con mujeres, y también con todas las personas", pero que cuenten el día a día de verdad de las personas.

"Estamos acostumbrados también desde niños a ver ese tipo de películas o las películas de Disney como que siempre han sido igual, y los últimos años hemos visto que han ido cambiando esa manera de contar las historias. Así, ya desde niñas podemos ver las historias que pueden pasar en la vida de verdad, no solamente en cinco patrones que se van a repetir, porque hay muchísimas maneras de vivir. Y a mí me gusta ver películas y series que cuenten maneras de vivir distintas y porque al final hay muchas cosas que no se han visto. Y a mí me gusta ver de todo", relata.

A pesar de lo que queda por hacer, Judith recuerda sus inicios donde había muchísimos más niños que niñas, y reconoce la evolución, ya que, a día de hoy, cuentan con más de un equipo femenino, una progresión de la que ha sido testigo directo en cuanto al crecimiento de la participación femenina en esgrima de España.