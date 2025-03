Así te hemos contado el Día de la Mujer 2025: la lluvia no frena las marchas feministas del 8M en las principales ciudades del país

11:19

La evolución de las manifestaciones del 8M en España: del "yo también soy adúltera" al "hermana, yo sí te creo"

Del "Yo también soy adúltera", pasando por "Cuando la mujer dice no, quiere decir no", hasta llegar a "Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar". Son cerca de medio centenar de lemas los que han representado a la lucha feminista desde que comenzaron a realizarse las primeras manifestaciones en España. Con diferentes focos en la lucha e inquietudes, pero con el mismo mensaje: la igualdad real. Lee el reportaje completo de Uxía Pérez.