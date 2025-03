Desmontamos los principales bulos sobre violencia de género que circulan por Internet

En Internet circulan numerosos bulos e ideas sobre la Violencia de Género, creados y difundidos desde algunos espacios antifeministas y misóginos, que favorecen la desinformación y generan ruido.

Muchos de estos mensajes llegan hasta las pantallas de los jóvenes con consecuencias preocupantes. Según el Barómetro Juventud y Género de 2023, elaborado por el Centro Reina Sofía de Fad Juventud, uno de cada cuatro hombres jóvenes, de entre 15 y 29 años, considera que la violencia de género es un invento ideológico. Una cifra que casi se ha duplicado desde 2019. Pero, ¿cuáles son estas afirmaciones? Analizamos algunas de las más extendidas.

Mensaje 2: "Los datos de denuncias falsas están manipulados"

Según datos del CGPJ, el promedio de denuncias falsas entre los años 2009 y 2023 es del 0,0084 %. Este dato hace referencia únicamente a los hombres que, tras ser denunciados por violencia de género, han emprendido acciones legales contra sus parejas o exparejas por falsedad y han ganado el juicio.

Para tener cifras reales del número de mujeres que denuncian falsamente, sería necesario que todos los hombres que se vieran en esta situación denunciara. Sin embargo, no todos quieren o pueden empezar un litigio para demostrarlo. Esta falta de datos afecta exactamente igual a las mujeres que sufren violencia de género. Muchas no denuncian y, por tanto, no se puede contabilizar el número real de mujeres maltratadas. Pero para que nos hagamos una idea: en 2023, solo una de cada cuatro mujeres asesinadas (25,9 %) había presentado una denuncia previa contra sus agresores.

Sin embargo, en estos espacios online, la queja únicamente se centra en la imposibilidad de conocer los datos reales de denuncias falsas, pero no sobre los datos reales de mujeres maltratadas. Aquello que no se denuncia y se juzga, es muy difícil de medir.