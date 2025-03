¿Hombre alfa o esclavo del éxito? La trampa de la masculinidad en la manosfera

En internet existe un espacio donde un grupo de hombres jóvenes comparten sus creencias sobre lo que significa tener éxito: ser hiperproductivo (a ser posible gestionando inversiones en criptomonedas), tener lujos (relojes y coches caros) y suprimir cualquier atisbo de vulnerabilidad. Se trata de la manosfera, una comunidad online, que nació en foros y ahora se ha trasladado a redes sociales como TikTok y YouTube, cuyos mensajes están calando cada vez más entre los hombres jóvenes. Pero, ¿es esta la verdadera definición de éxito?

El hombre exitoso según la manosfera

“La depresión no existe, es la excusa que utiliza un hombre hoy en día para no trabajar en la vida, y es la excusa que te va a poner la sociedad para ser débil” comenta un creador de contenido con más de 500 mil seguidores en instagram. “¿Tú quieres ser millonario y no eres capaz de levantarte a las 5 de la mañana?” afirma Amadeo Llados, uno de los gurús de la masculinidad más conocidos, con 1.4 millones de seguidores en Instagram, “¿puedes ir a Miami? ¿puedes ir a Tokio? no, ¿verdad? porque primero, no tienes tiempo y segundo, no tienes dinero. Estás en una cárcel”, declara el influencer en un videopodcast. Llados y el resto de estos gurús consideran que los hombres mileuristas son ‘plebeyos’ y por lo tanto, esclavos del sistema. Estas son sólo algunas ideas que explora El Lab de RTVE en su último especial del 8M: ‘Manosfera al descubierto’.

Para la manosfera la noción de éxito es importantísima. Se cree que para ser un hombre exitoso tienes que ser millonario y emocionalmente fuerte. Pero lo que parecen ser vídeos con mensajes de “superación personal” en verdad esconden un ideal de hombre alcanzable sólo para una minoría.