Las mejores imágenes de las manifestaciones del 8M por el Día de la Mujer de 2025

Las calles corean himnos feministas este 8 de marzo para pedir la igualdad de género en el Día Internacional de la Mujer. De este modo, organizaciones de mujeres y colectivos feministas han convocado al menos 40 movilizaciones por toda España para este sábado. Pese a que algunas de ellas se han cancelado por el temporal, la gente abarrota las calles de las principales ciudades españolas y de distintos municipios para así exigir cambios que terminen con las desigualdades laborales o para denunciar las agresiones sexuales y la violencia machista.

Aquí repasamos las mejores imágenes que han dejado las distintas manifestaciones en nuestro país.

Una manifestación pasada por agua

En la capital española, el feminismo marcha dividido. Según estima la Comisión 8M, más de 80.000 personas han recorrido las calles madrileñas desde las 12.00 horas de este sábado. Lo han hecho bajo el lema 'Feminista antirracistas, ¡a las calles! Nos va la vida en ello' desde Atocha hasta Plaza de España. No obstante, el tiempo no ha dado tregua y las manifestantes no han perdido oportunidad y han salido a corear himnos feministas bajo el paraguas.

Vista de los paraguas en la manifestación convocada por la Comisión 8M del movimiento feminista de Madrid. EFE/Rodrigo Jiménez

Las manifestantes del 8M suben Gran Vía bajo los paraguas. E. PÉREZ

Ha habido pancartas durante estas manifestaciones, pero también los paraguas han mostrado distintos mensajes. Se han podido observar paraguas morados, con el símbolo feminista, o incluso con diseños en los que se muestra a una mujer que observa lazos que condenan la violencia de género.

Dos mujeres con paraguas personalizados por el 8M. Diego Radamés / Europa Press

Durante la manifestación, las pancartas también han recordado a las mujeres que sufren la violencia machista más allá de nuestras fronteras.

Mujeres mexicanas marchan en la manifestación con pancartas que recuerdan a las víctimas de violencia de género en su país. EFE/Víctor Lerena

Una mujer racializada se manifiesta en la marcha de este sábado en Madrid. EFE/Víctor Lerena

Entre las manifestantes, críticas al patriarcado o recordatorios de los obstáculos a los que se tienen que enfrentar por el simple hecho de ser mujeres.

Una mujer lleva en su espalda un cartel en el que pone "se vende el patriarcado". E. PÉREZ