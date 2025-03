Miles de personas desafían al mal tiempo en las marchas del 8M: "Es una lucha de todos"

Pese al mal tiempo que azota a gran parte del país, las feministas han vuelto a unir sus voces este 8 de marzo para luchar por los derechos de las mujeres y exhibir fuerza frente a la violencia ejercida contra ellas. Al grito de "el feminismo era la lluvia necesaria" y '"de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste", miles de personas ya han salido a las calles de varias ciudades españolas para hacer oír sus reivindicaciones.

En Madrid, este año muchas mujeres han cambiado las pancartas de cartón por los paraguas y los chubasqueros ante el chaparrón que caía desde por la mañana en la capital y que ha hecho que en un principio la convocatoria pareciera menos multitudinaria que en otras ocasiones. Pero en los alrededores del punto de encuentro y en la estación de Atocha ya se veían las primeras señales de que la lluvia no iba a disolver tan fácilmente las protestas.

Entre turistas con maletas y otros usuarios habituales, varias mujeres se dejaban ver ataviadas con boinas y pañuelos violetas poco antes del mediodía. Otras esperaban para sumarse a la manifestación de la Comisión 8M pintándose símbolos de venus en las mejillas y los labios de color violeta.

A las 12 horas, cuando la cabecera de la manifestación ha abierto camino en dirección a la Plaza de España, una marea de miles personas -más de 80.000 según las organizadoras, 25.000 según la Delegación del Gobierno- se ha ido incorporando poco a poco y cantando "aquí estamos las feministas" o "no nos mires, únete". "Contra viento y marea, aquí estaremos", gritaba también un grupo de chicas agitando los paraguas.

"Yo creo que las mujeres somos así. Vamos a estar con lluvia, con truenos, con rayos. Da igual lo que caiga, que ya se ve aquí en las calles, que está lleno de mujeres", cuenta a RTVE.es Beatriz (40 años), una mujer del sindicato UGT del metal que ha regresado al 8M acompañada de los más pequeños de su familia porque cree que es necesario involucrar a las nuevas generaciones. "No podemos perder los derechos que nuestros antepasados han conseguido", defiende.

A la cita de este 8M han acudido mujeres y hombres de diferentes países y de todas las franjas de edad, sin distinción: desde las activistas más veteranas a los más pequeños de la casa, como una niña que aprovechaba los charcos para saltar en ellos con sus botas de agua y un cartel en el que se podía leer "no somos princesas, somos guerreras".

Dos jóvenes en el 8M de Madrid Esther Pérez/RTVE.es

"Es una lucha de todos. Que vengan hombres, que vengan mujeres, que vengan niños, porque es una lucha que nos viene bien a toda la sociedad, no solo a las mujeres", afirman Rocío, Sofía y Rachel (22 y 23 años). Estas tres amigas, aunque algo tímidas al principio, no dudan en contar los motivos que las llevan a participar en el 8M: "Marchamos por la igualdad entre el hombre y la mujer. Hasta que no haya esa igualdad, no se va a poder dejar de hacer ese tipo de manifestaciones".

Estas chicas, además, dicen ver con "rabia" el posible retroceso en los derechos de la mujer ante los discursos machistas y reaccionarios que parecen extenderse fuera y dentro de las redes sociales.

No son las únicas que se hacen eco de esto. Dos niñas de 14 años que han acudido a la marcha cuentan a este medio que han sufrido varias actitudes machistas por parte de los compañeros de su colegio. "Empezaron a decirnos que es que nos poníamos unos leggings para educación física para que ellos nos miraran el culo y cuando alguien les decía que eso no estaba bien, decían que eran halagos", expone una de ellas, que también señala que no hay un protocolo en su centro para frenar ese tipo de comentarios.

"Los profesores no tienen recursos. Muchas veces no saben qué hacer ante antes esas actitudes", corrobora Maika, que acompaña a las dos menores junto a Joselin, Jennifer, Olga, Patricia y Mari Ángeles. "A lo largo de la historia siempre ha pasado esto, después de las olas [feministas] siempre ha habido una de resistencia", sostiene Joselin, que dice tener la "esperanza" de que el machismo imperante entre los más jóvenes "no sea un reflejo de la sociedad real", sino la influencia de las redes sociales.

Yoselin, Jennifer, Maika, Olga, Patricia y Mari Ángeles Irene Fedriani/RTVE.es

Este grupo de amigas cree que queda mucho por hacer aún en cuanto a igualdad se refiere y que hay que esforzarse por no perder los derechos ganados. "Hay que seguir estando aquí, aunque llueva, porque no tenemos que dar por supuesto nada. Cuando hay retrocesos de derechos, empiezan con nosotres", agrega Mari Ángeles.