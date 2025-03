Merche Comabella: las feministas "no perdimos el tren de la Transición ni el de la democracia"

La ONU declaró 1975 “Año Internacional de la mujer”. Ese año celebró por primera el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer y dos años más tarde, lo ratificó la Asamblea General. Fueron unos meses de eclosión del movimiento feminista en el mundo entero que pusieron los derechos de las mujeres y sus reivindicaciones en la agenda internacional.

En España, el Régimen de Franco canalizó a través de la Sección Femenina de Falange esta conmemoración y lanzó un gesto a la comunidad internacional, en busca de reconocimiento. Así, derogó las normas que instituían el permiso marital: la obligación para las mujeres casadas de que su marido les diera permiso para los actos más sencillos, desde abrir una cuenta bancaria o vender una vivienda de su propiedad hasta sacarse el pasaporte y viajar.

“Era muy evidente que en el año Internacional de la Mujer todavía existiera la licencia marital en España era muy contradictorio incluso para el propio franquismo y para la propia Sección Femenina”, recuerda Mercedes Comabella, una de las principales activistas feministas de la época, que habla de “blanqueamiento del Régimen”.

Pero se logró, como explica Merche Comabella: “Se consiguió que el programa unitario fuera suscrito por 22 organizaciones de mujeres. Había organizaciones cristianas, católicas y había mujeres simplemente sin partido. Esta presentación la tuvimos que hacer en clandestinidad, porque no estábamos todavía legalizadas y toda la estructura franquista estaba funcionando. Se hizo en el Oliver, en el bar de copas propiedad de Adolfo Marsillach. Ahí presentamos a los medios de comunicación lo que íbamos a hacer”.

Merche Comabella fue además dirigente de la organización clandestina Movimiento Democrático de Mujeres. Hemos hablado con ella sobre lo que sucedió en 1975. “Entonces no se leía en la prensa extranjera, no se tenía tampoco una información amplia de lo que ocurría en España... Esta declaración que hace Naciones Unidas del año 1975 como Año Internacional de la Mujer, hubo que hacer una campaña de explicación de por qué se esperaba esa declaración y por qué nosotras íbamos a hacer un programa de acción unitario en respuesta al que preparaba oficialmente el gobierno de Franco”.

La huelga de mercados del 20 de febrero

Una de las causas que unía a las mujeres y las había hecho salir a la calle a protestar desde hacía más de un siglo era la carestía de la vida. “Como primera opción, llamamos a un boicot a los mercados, teniendo en cuenta que lo que queríamos es que las mujeres se sintieran de alguna manera protagonistas en algo en ese año. Algo que fuera fácil, porque eran nueve millones de amas de casa que realmente vivían aisladas y ellas mismas ya estaban aburridas de aburrirse. Queríamos visibilizar que podían hacer algo y efectivamente, lo hicieron. Los mercados ese 20 de febrero aparecieron vacíos y algunos periódicos publicaron fotografías de esos mercados vacíos para que se viera que no era un cuento que decíamos las mujeres que habíamos organizado todo esto. Reacción: Nos cerraron las asociaciones que había legales”, recuerda Comabella.

“Efectivamente, lo hicieron. Los mercados ese 20 de febrero aparecieron vacíos“

Las sanciones fueron más allá: “Durante tres meses no se pudo hacer ningún tipo de actividad y nos pusieron unas multas de 50.000 pesetas que no pagamos. En principio íbamos a tener que pagarlas en cárcel, pero armamos mucho escándalo, estuvimos viendo incluso a procuradores del franquismo, a la Iglesia, a los militares. Es decir, removimos mucho para que se levantara esa suspensión y al final se olvidaron de las multas. Estuvimos tres meses trabajando y se consiguió una coordinación con mujeres de otros lugares. El propio Movimiento Democrático de mujeres ya estaba bastante extendido, no solamente en Madrid. Estaba ya extendido como en unas ocho o nueve provincias”.