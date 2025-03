Filtros de belleza y su impacto en la salud mental: "No sé cómo antes me veía bien al hacerme fotos"

Piel sin imperfecciones, nariz fina, labios gruesos, pómulos marcados, pestañas largas, dientes blancos y ojos grandes y de un color que, muy probablemente, nos guste más que el nuestro. Abrir la cámara del móvil desde una aplicación como Instagram, TikTok o Snapchat permite a los usuarios —y sobre todo a las usuarias— verse en pantalla justo como querrían hacerlo al mirarse en el espejo. Todo gracias a los filtros, que hace mucho que dejaron de ser solo una simpática herramienta para tomarse fotos, por ejemplo, con orejas de perro.

"Los filtros divertidos cumplen su propósito: sacarnos una sonrisa, jugar y pasar un buen rato, como cuando te disfrazas para una fiesta. Pero los que 'mejoran' nuestra apariencia son otra cosa", advierte a RTVE.es la psicóloga Marta Calderero, directora de Personalife.style. Estos generan una "versión irreal" de quien los utiliza y su uso "distorsiona nuestra percepción".

"De repente ya no te gustas si no los tienes"

Lorena, una joven de 25 años, reconoce a RTVE.es que ya apenas publica selfies sin filtro de belleza en sus redes sociales. "Se empiezan a utilizar sin darte cuenta. Antes solo los usaba en Snapchat y subía fotos sin filtro a Instagram. Pero empiezas a ponértelos y te ves bien con ellos, y de repente, ya no te gustas si no los tienes", explica.

"Muchas veces lo he hablado con mis amigas, que no sé cómo antes me veía bien al hacerme fotos sin filtro, y sí, me veía bien, pero ahora es como que te lo han metido en la cabeza y tiene que ser así", lamenta.

“Te hace ver mejor, pero cuando te lo quitas, pareces otra persona“

Laura (nombre ficticio), de 20 años, no los usa habitualmente, pero sí que ha recurrido a ellos en momentos concretos porque no le gustaba "cómo estaba saliendo". "Te hace ver mejor, pero cuando te lo quitas, pareces otra persona", dice. Ambas reconocen que les ha pasado alguna vez, que al hacerse una foto solo se veían bien con un filtro puesto.