Distintas formas, aunque la misma violencia: "Las lacras se curan. Esto no es una lacra, es un daño estructural"

Una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista en España dentro o fuera de la pareja y la mayoría de casos nunca salen a la luz. "Yo me he tenido que retirar de muchos espacios", reconoce Pati, a quien drogaron y abusaron de ella y después le hicieron canciones en su pueblo. Su pueblo, el de sus abuelos, era uno de sus sitios favoritos del mundo hasta que un día, tras otro episodio de violencia sexual, recordó lo que su cabeza llevaba años intentando ignorar.

La historia de Pati es la de otras muchas mujeres: es la de Macarena, es la de Laura y es la de Inmaculada, aunque siempre se hayan tratado como violencias aisladas. A Macarena su marido no le paga la pensión de alimentos, a Laura le robaron fotos de su Instagram para crear un perfil falso en una web de citas e Inmaculada fue acosada por el que era su jefe durante años.

Estamos, insisten las expertas, ante una violencia estructural. "Sabemos que la violencia contra las mujeres y también contra las niñas y niños están basadas en diferencias estructurales centradas en el género que nos colocan a nosotras en situaciones de riesgo frente a múltiples formas de violencia. Y todo es violencia machista: la violencia física, la sexual, la económica o la digital", explica Chelo Álvarez, psicóloga experta en violencia de género. A Álvarez le irrita cada vez que se habla de lacra cuando hablamos de violencia machista. "Las lacras se curan, esto no es una lacra, es un daño estructural que está metido en la cultura y en la conciencia social. Por eso no son hechos aislados", añade.

El juicio social

En la violencia de género dentro de la pareja o expareja cada vez sucede menos, pero cuando hablamos de otras formas de esta violencia, las víctimas todavía se siguen enfrentando al juicio social. Laura tuvo que dar muchas explicaciones cuando alguien usó sus fotos y se pregunta por qué esto solo les sucede a las mujeres. Pati sigue sintiéndose muy sola. "Te sientes muy incomprendida y yo no solo quiero sentirme comprendida por mujeres a las que les ha pasado esto. Yo me culpaba mucho. Y mucha gente me ha preguntado que cómo he podido seguir teniendo contacto con esa gente después de lo que me hicieron. Y yo les hago la pregunta al revés: cómo una persona puede portarse así conmigo y seguir manteniéndose en mi vida como si nada. Por ejemplo, cómo me puedes ver metida en el maletero de un coche y aun así venir a mi casa a que te haga una paella como si nada", lamenta.