Pódcast 'Diario de Ucrania': la violencia machista en un país en guerra

En el pódcast 'Diario de Ucrania' hablamos con Oleksandra Horchynska, periodista en el medio online Nuevas Voces de Ucrania, para el que cubre principalmente temas sociales. Hace unos años lanzaron una encuesta sobre violencia machista con la que obtuvieron mucha información anónima. Además de los datos, como por ejemplo, que el 97% de los encuestados reconocen que hay un problema de violencia de género en el país, les llegaron muchas historias personales. "Al final de la encuesta había un espacio que podían rellenar libremente. Nos llegaron unas cien historias, las leí todas. Para mí estas historias fueron más importantes que los datos de la encuesta. Lo más interesante es que esas personas contaban que era la primera vez que hablaban de la violencia que estaban sufriendo. Nunca se lo habían contando a nadie", explica Horchynska. Mucha gente hablaba de violencia sexual, psicológica, contaban que habían sido víctimas en la infancia o testigos de esa violencia hacia otras personas.

Desde Kiev nos cuenta el cambio legal que hubo en 2019, que determinó que la violencia de género es un delito penal. Hasta entonces era un delito administrativo. "Se establecieron formas más restrictivas de castigo, con servicio comunitario de entre 150 y 250 horas, o arresto de hasta 6 meses, o restricción de libertad o prisión. La cárcel no se contemplaba antes para la violencia de género."

Lo más importante tras la invasión a gran escala fue la Convención de Estambul, que empezó a funcionar en Ucrania en noviembre de 2022. Implementarla es una obligación como país candidato a la Unión Europea. Otro documento importante es el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Ucrania lo ratificó en julio de 2024.

La situación, y los datos, se complican según te acercas al frente. La violencia ya es generalizada. "Al principio de la invasión a gran escala en 2022 había menos información, porque las víctimas no querían hablar de ello. No tenemos datos reales de cuánta gente sufre violencia sexual como crimen de guerra porque no sabemos lo que está pasando en los territorios ocupados. Solo podemos documentar casos de los territorios liberados, como en la región de Kiev, en Bucha, tras el paso del ejército ruso. O en Jersón por ejemplo, ocupado y liberado. De ahí podemos recopilar historias y tener esa información", dice.

La situación ya empeoró antes de la invasión, con el coronavirus. "La pandemia fue una situación nueva para todos y mucha gente empezó a pasar mucho tiempo con sus familiares, maridos, etc. en casa. Estaban encerrados. Esta es la razón por la que aumentó la violencia de género", explica. "Después de la invasión a gran escala, la situación empeoró y tengo algunas cifras de la fiscalía general de Ucrania. En 2022 la violencia de género en Ucrania aumentó un 80% si lo comparas con años anteriores. En octubre de ese año la fiscalía general registra 8.185 delitos penales relacionados con la violencia de género." Hay otras cifras, como las de Opendatabot, un servicio creado por expertos ucranianos que recoge datos del Gobierno. "Según estos datos en los primeros cinco meses de 2024 se abrieron 1522 procedimientos penales por violencia doméstica. El mismo período de 2022 hubo 1121 casos menos. Estamos viendo que la ley funciona porque se abren procedimientos penales."

La conciencia social: qué es violencia machista

En Ucrania mucha gente todavía piensa que es un problema que se tiene que quedar en casa. "Hay una falta de conocimiento de la violencia de género, de los tipos de violencia. Mucha gente piensa que la violencia es cuando alguien pega a otra persona, o una violación. Y la gente no conoce otros tipos, otras situaciones. Y por ejemplo si están casados, piensan que no es posible la violencia sexual, porque el sexo es una obligación si estás casado. Si tienes un marido tienes que tener sexo con él incluso si no quieres."

Horchynska explica que la situación mejora un poco en Kiev y en las grandes ciudades, porque hay más recursos a los que acudir. Los pueblos no tienen esos servicios. "También se da la situación de que las mujeres que viven en algunos pueblos no tienen muchas opciones para elegir un marido. Y necesitan un marido para ayudar con la casa, con los animales, la granja... Así que se casan con quien pueden, con quien conocen del pueblo de al lado, no tienen opción de elegir. Y eligen a un hombre que puede pegarles. También se da la situación de que la mujer piensa que es su culpa, que ha hecho algo mal, que han sido provocativas", explica.

La primera dama Olena Zelenska apoya un programa de centros de apoyo en varias ciudades, donde pueden encontrar apoyo psicológico, ayuda legal, médica, etc. Es gratuito y confidencial.

Terminamos la conversación hablando del caso de Maryna Polyakh, una víctima de violencia machista que había contactado con la policía más de 30 veces. "Una vez ella cogió un cuchillo y le mató en defensa propia. Fue detenida y el jurado decidió el 10 de septiembre de 2024 que es inocente. Tiene un buen abogado que la ayuda con esta situación. Ahora no va a ir a la cárcel." Un gran precedente para Ucrania.

