Las familias encabezadas por una mujer sola duplican su riesgo de pobreza: "De cara al futuro, no voy a tener nada"

Sonia siempre había querido ser madre. Mientras iniciaba el proceso, sin saber si llegaría o no a buen puerto, abrió un centro de masajes "a pie de calle, que iba viento en popa". En esa época se quedó embarazada y llegaron sus dos hijas, dos niñas mellizas. No pudo seguir afrontando los gastos del local, aunque siguió trabajando en casa "pero claro, muchísimo menos, entre que se ponen malas...". Resume: "cero masajes, cero ingresos". Ahora combina el cuidado de su familia con la atención a sus pacientes, pero reconoce que la cartera ha caído considerablemente.

Su caso es paradigmático dentro de las familias encabezadas por una mujer sola. María Guruceta, de la Federación de Madres Solteras por Elección, explica que muchas apuestan por una maternidad en solitario en un contexto de estabilidad económica. "Pero cuando te quedas sin trabajo por primera vez, se multiplica ese riesgo de pobreza. Según un informe de Adecco, el 90% de las madres solas están dispuestas a asumir peores condiciones económicas para poder seguir cuidando".

Sonia ha pensado en buscar otro empleo, algo más estable, pero ha terminado por descartarlo. "¿Cómo? ¿Dónde? ¿En un bar? No puedo tener un horario fijo, ¿qué hago los fines de semana? ¿Cuando no hay cole, cuando se ponen malas? ¿Quién me va a contratar así? Mi red de apoyo es muy pequeña". Para Guruceta la vulnerabilidad de estas familias tiene un origen social y no estrictamente económico. "No son pobres, están empobrecidas por la falta de políticas y una legislación que no tiene en cuenta el modelo familiar monoparental".

10.07 min Las mujeres encabezan el 80% de las familias monoparentales

Falta de definición La Federación de Madres Solteras por Elección desgrana una lista de reivindicaciones para los poderes públicos. La primera y principal, que las definan. Si administrativamente no existen, no se pueden hacer políticas para ellas. "Una persona a cargo de todo, del sustento emocional, del sustento económico y del bienestar de la familia", defiende María Guruceta. El motivo de esa falta de definición "no es la dificultad. Es una especie de paternalismo, de estigma del pasado y el hecho de estar encabezadas por mujeres en nuestra mayoría". Hay comunidades autónomas que han empezado a legislar, pero son pocas y falta un marco normativo que ampare a estas familias en todo el Estado. Una propuesta que comparte Save The Children. Su directora de incidencia social y política, Catalina Perazzo, explica lo imprescindible de una definición común problemas a la hora de acreditarlo "porque no siempre está claro, dependiendo de qué administración esté gestionando una ayuda o una prestación". Una definición es mucho más que palabras negro sobre blanco en el BOE. En la vida cotidiana implica poder conciliar o no. Poder trabajar o no. Sonia inscribió a sus hijas en unas colonias de verano municipales y, aunque la reconocían como perceptora de una ayuda pública, su situación de monoparentalidad no se tiene en cuenta. "A la hora de que te toque o no, va por sorteo. Estás al mismo nivel que una familia con dos progenitores, dos sueldos o un sueldo, pero mucho más alto. No nos tocó, así que me di de baja de autónoma para poder estar con ellas". Una falta de cotización en la que cae periódicamente y sabe que terminará pagando. "Habría que rebajar el pago de autónomos para las familias vulnerables, en función de los ingresos porque no tengo mucho tiempo para trabajar. Son casi 300 euros, no puedo cotizar. De cara al futuro no voy a tener nada".

Casi una de cada cuatro, en riesgo de pobreza severa La falta de trabajo estable y dos hijas a cargo le han puesto a Sonia muy cuesta arriba el acceso a un bien básico: la vivienda. Su contrato de alquiler terminaba en febrero y se ha lanzado a un mercado inmobiliario enloquecido. "Me he dado cuenta de que en el ranking de inquilinas, estoy en lo peor. Lo que quieren son nóminas, nóminas conjuntas y yo les decía ¿pero conjuntas con quién? Hay algunos que directamente te decían que no querían hijos porque les da miedo que no te vayas. Se supone que la ley nos ampara, pero a mí me ha desamparado". ““ El techo no es el único gasto disparado. Criar a un niño, según los cálculos de Save The Children, asciende a 758 euros al mes y son los hogares con menores los más golpeados por el incremento del coste de la vida. "La inflación ha afectado sobre todo a los gastos en alimentación y suministros. Las familias con hijos a cargo y los monomarentales se ven más afectados por estas partidas, que suben mucho. Hablamos de niños que tienen que hacer los deberes en casa con el abrigo puesto porque no pueden poner la calefacción o no pueden acceder a clases extraescolares. Al final, se traduce en que los niños y las niñas no pueden disfrutar plenamente de sus derechos". María Guruceta, de Madres Solteras por Elección, apremia a las administraciones a apoyar a estas familias. La precariedad laboral golpea a las mujeres, pero también impacta en sus hijos. "El riesgo de pobreza y exclusión se hereda, es urgente por el futuro de los niños y niñas que viven en estas familias, es una responsabilidad del Estado".