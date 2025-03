Así es la dura historia de abusos sexuales que sufrió Claudia Campillo durante 15 años por parte de su abuelo

Claudia Campillo fue víctima de abusos por parte de su abuelo materno desde los 7 hasta los 22 años. Aquellos fueron años de sufrimiento en silencio hasta que un día, en la universidad, escuchó la charla de una superviviente de ASI (abuso sexual infantil), su cabeza hizo “click'” y tomó la decisión de contarlo. “Me costó mucho dar el paso porque tenía muchísimo miedo de romper la familia”.

Justo después de romper su silencio, llegaron las secuelas físicas y psicológicas consecuencia directa de todos esos años en los que se había estado reprimiendo. “A raíz de allí, tengo varios ingresos en una clínica de salud mental por intentos de suicidio”. Un día, al salir de la clínica, le ofrecen dar una charla TED Talk sobre los abusos a los que fue sometida. Ella acepta sin pensar en la repercusión que su testimonio podía llegar a tener.

El vídeo en cuestión acumula más de 14 millones de reproducciones, miles de 'me gusta' y cientos de comentarios de personas que se han sentido identificadas con su relato. En ese momento, Claudia es consciente de la importancia de su propia historia.

8 de cada 10 agresores son personas conocidas por la víctima

“Las estadísticas dan miedo”, comenta Claudia durante esta charla conducida por Marina Rivers. Nada más lejos de la realidad, pues según el estudio de Fundación ANAR: ‘Agresión Sexual en Niñas y Adolescentes según su testimonio. Evolución en España (2019-2023)’, las agresiones sexuales detectadas por el Tfno./Chat ANAR han aumentado un 55,1% en los últimos 5 años. Del mismo estudio se desprende que el 94,3% de los agresores son hombres, siendo la mayoría mayores de edad. En cuanto a la relación con la víctima, casi 8 de cada 10 agresores (79,5%) son personas conocidas por la víctima y, de éstos, el 50,3% son miembros de su propia familia.

Este fue precisamente el caso de Claudia, “Alguien que me debería de querer, me está destrozando la vida. Pero para mi hermano está siendo un buen abuelo. ¿Cómo voy a decir yo que esta persona me está destrozando la vida?”. La vergüenza, la culpa y el miedo a que no la creyesen han sido una constante en su vida. Y por otra parte, hay que sumar la manipulación que su abuelo estaba ejerciendo sobre ella.

“Juegan muchísimo con que es un secreto. No se lo cuentes a nadie. Tú eres especial. Si lo dices, te va a pasar x…”, explica Claudia sobre lo que le decía su abuelo en aquella época. A pesar de estos comentarios, el "secreto" que guardó durante tanto tiempo le pasó factura. Llegó un día en que el cuerpo de Claudia empezó a desquebrajarse. “Estoy operada del corazón, de tres craneotomías, me tuvieron que extirpar un ovario…”, detalla en 'No soy yo, eres tú'.

Para sobrevivir a todo esto, Claudia calló muchas cosas hasta que un día decidió contar lo que le estaba ocurriendo a su madre. “Probablemente la conversación más dura que he tenido en mi vida, fue sentar a mi madre y decirle que su padre estaba abusando de mí”.