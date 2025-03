Dónde y cuándo ver ‘8M: No soy yo, eres tú', el especial de Playz por el Día de la Mujer con Marina Rivers

Playz estrena “8M: no soy yo, eres tú”, un programa especial conducido por Marina Rivers, que pone el foco en los múltiples juicios a los que se enfrentan las mujeres víctimas de violencia machista: el familiar, el judicial, y en la actualidad, también el mediático y las redes sociales. La guionista es Nerea Pérez de las Heras.

¿Cómo afecta esta cuestión a las nuevas generaciones? ¿Qué hace falta para que “la vergüenza cambie de bando”? Este especial analiza cómo los jóvenes viven y enfrentan esta problemática y lo que se necesita para lograr un cambio real en la percepción de la violencia machista, tanto por parte de la sociedad como desde las instituciones. ¿Existen suficientes herramientas para combatirla? ¿Está la justicia actualizada con los delitos digitales? Para hablar de todo ello, el programa cuenta con las invitadas Mar Lucas, Lili Redondo y Claudia Muñoz Campillo.

Violencia digital. ¿Está la justicia actualizada con este tipo de delitos?

El espacio analiza cómo, actualmente, la violencia que sacude con mayor intensidad a los jóvenes es la que sucede en redes sociales, más conocida como violencia digital. Comentarios ofensivos, geolocalización, chantaje a través de vídeos íntimos... Este entorno deja profundas secuelas emocionales en muchas víctimas, a menudo, de por vida.

A través de los testimonios de Mar, Lili y Claudia, y la intervención de los expertos, “8M: no soy yo, eres tú”, busca abrir el debate sobre la necesidad urgente de que la vergüenza y la culpa recaigan en los agresores, y no en las víctimas. El especial resalta la importancia de visibilizar este tema, ya que lo que no se habla, no existe, y el silencio perpetúa el sufrimiento de las mujeres afectadas.