Del "silencio castigador" al aislamiento de la víctima: claves para identificar una relación de abuso de poder y manipulación

Una escuela de teatro, un taller de danza, un coro, una asociación juvenil… Las denuncias en redes sociales (anónimas o no) exponen unas dinámicas de abuso de poder, manipulación y violencia sexual que en ocasiones se han normalizado por amor al arte o, simplemente, por amor.

Pero, ¿cómo salir de ahí?, ¿cómo ayudar a una amiga o una hija que esté pasando por ello? Después de investigar y reconstruir el caso de un coro juvenil de una importante ciudad española, RTVE.es ha hablado con psicólogas expertas para reconocer y prevenir estos abusos, sufridos más a menudo por mujeres y con sus particularidades cuando afectan a menores de edad.

Reconocer el abuso de poder: ¿cuáles son los rasgos?

"Todas las formas de violencia son un abuso de poder: el acoso escolar, la violencia de género, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual", comienza la psicóloga y directora de las líneas de ayuda a niños y adolescentes de la Fundación ANAR, Diana Díaz. Pero el "desequilibrio" que da una autoridad o liderazgo, no tiene por qué usarse de forma abusiva. El problema está en usarlo con el "objetivo de someter" a otras personas.

"En la mayoría de las situaciones, el abuso de poder tiene como fin último la agresión sexual, aunque no tiene que ser necesariamente así", apunta el director técnico de ANAR, Benjamín Ballesteros, con base en los estudios realizados con los datos recogidos por sus líneas de ayuda.

En ello, las psicólogas consultadas reconocen distintas estrategias. En primer lugar, la manipulación dentro de grupos comienza a menudo con el favoritismo o trato especial. Sobre esto, Ballesteros explica que el colmar con regalos, premios o dinero puede crear la ilusión de un consentimiento y es común en los abusos sexuales a menores.

Seguidamente, es habitual que la persona que abusa quiera mantener los hechos en secreto, algo que de nuevo ocurre especialmente cuando las víctimas son niños o adolescentes. Según el director técnico de ANAR, a eso se suma el "chantaje emocional": te dice que si traicionas el secreto, "eso puede causarte un daño a ti o a otras personas de tu entorno".

Chantajes, regalos y secretos funcionan de forma que la responsabilidad se traslada a la víctima y esta se culpa de lo que le está pasando. Así, la "no responsabilidad y la culpabilización" son dos de las características de las relaciones de abuso y manipulación que nos describe la psicóloga Deborah Murcia y que se aplican también a las relaciones adultas.

"Yo te he gritado porque tú me has provocado. Te he pegado porque tú has hecho esto. Te dejo de hablar por esto otro. Su conducta siempre está justificada por algo que tú has hecho", ejemplifica, lo que se relaciona también con la llamada 'luz de gas', cuando el abusador cuestiona lo ocurrido hasta hacer dudar a la víctima de su "propia realidad".

Finalmente, la psicóloga forense Ruth Pérez Enríquez hace referencia a otras dos señales frecuentes en las relaciones abusivas: el aislamiento de la víctima de su entorno y el uso habitual de un "silencio castigador".

"El agresor siempre pretende que la víctima sepa lo que le pasa a él. Deberías saber lo que me pasa a mí, porque yo estoy enfadada, pero tú has tenido la culpa", apunta Pérez, algo que puede darse en relaciones sentimentales, pero también en el trabajo. "La violencia de género y el acoso laboral tienen en común la violencia psicológica", añade.

En entornos con niños y adolescentes, los responsables de la Fundación ANAR alertan también del uso de alcohol o drogas y de la exposición a contenidos sexuales. "Es también una forma de abuso", recalca Ballesteros.

"Presentarse como objeto de deseo para otros niños o adolescentes o hablar de ello como algo habitual también hace que se normalice, forma parte de la manipulación", completa Díaz.