Alex Morgan, estrella estadounidense del fútbol femenino: "Estoy indignada por las acciones públicas de Rubiales sobre Rubiales". La estrella estadounidense Alex Morgan, una de las mejores jugadoras de la historia del fútbol, también se ha posicionado junto a Jennifer Hermoso: "Estoy indignada por las acciones públicas de Rubiales. Me posiciono del lado de Jenni Hermoso y las jugadoras españolas. Ganar un Mundial debería ser uno de los mejores momentos en las vidas de estas futbolistas, pero en cambio ha sido eclipsado por los ataques, la misoginia y los fracasos de la RFEF".

“I'm disgusted by the public actions of Luis Rubiales. I stand by @Jennihermoso and the Spanish players. Winning a World Cup should be one of the best moments in these players' lives but instead it's overshadowed by assault, misogyny, and failures by the Spanish federation.“