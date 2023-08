En un giro de guión inesperado, la que se presuponía una Asamblea extraordinaria de la Real Federación Española de Fútbol ha terminado siendo todo un desafío de Luis Rubiales a la clase política española. El dirigente ha denunciado in intento de "asesinato social", ha afirmado que no va a dimitir pese a las presiones y ha anunciado que emprenderá medidas legales contra Yolanda Díaz, Irene Montero, Ione Belarra y Pablo Echenique por tildar su comportamiento en la final del Mundial 2023 como una vejación hacia las mujeres.

El presidente RFEF comenzó pidiendo perdón por sus actos en el palco de la final, con la presencia de la reina y de la infanta, pero afirmó que su beso con Jenni Hermoso fue "consentido".

"Fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave de todas las críticas. Fue consentido, esta jugadora falló un penalti y yo tengo una gran relación con todas las jugadoras; hemos sido una familia durante más de un mes y tuvimos momentos cariñosos en esta concentración", ha asegurado durante su intervención en la Asamblea General Extraordinaria de la federación.

04.16 min Luis Rubiales ha asegurado en su comparecencia ante la Asamblea que el beso a Jenni Hermoso fue consentido y que se está "ejecutando un asesinato social".

Luis Rubiales ha relatado que fue la futbolista quien le levantó del suelo: "Y casi nos caemos y al dejarme en el suelo nos abrazamos (...) Me subió en brazos y me acercó a su cuerpo, y le dije olvídate del penalti y me contestó eres un crack. Y yo le dije, ¿un piquito?, y ella dijo vale. Se despidió con un último manotazo en el costado y se fue riendo. Esa es la secuencia de todo".

"Por lo tanto, no hay deseo ni posición de dominio y toda la gente lo comprende también", ha añadido Rubiales, para quien no se trata de hacer justicia "sino de ejecutar un asesinato social".

01.58 min Luis Rubiales ha comenzado su comparecencia en la Asamblea extraordinaria de la RFEF pidiendo disculpas por su gesto obsceno en el palco ante la reina y la infanta.

Rubiales propone a Vilda un nuevo contrato de cuatro años El presidente también ha ofrecido este viernes a Jorge Vilda un nuevo contrato como seleccionador español para el próximo ciclo mundialista, es decir, los próximos cuatro años, a razón de medio millón de euros anuales. 00.46 min El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha ofrecido en la Asamblea a Jorge Vilda un nuevo contrato como seleccionador español para el próximo ciclo mundialista, es decir, los próximos cuatro años, a razón de medio millón de euros anuales. "Te invito a que te quedes con nosotros los próximos cuatro años, cobrando medio millón de euros al año", anunció Rubiales durante la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF, celebrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Además de la mejora de más de 300.000 euros anuales que supondría el nuevo contrato --cobraba entre 170 y 180 mil euros anuales, según Rubiales--, el presidente ha declarado que Vilda dejaría de ser director deportivo de fútbol femenino de la RFEF. "Te lo mereces, Jorge. Es que hemos pasado mucho. Yo siempre he dicho que eras de los mejores entrenadores del mundo en fútbol femenino. Sinceramente, hoy digo que eres el mejor del fútbol femenino", valoró. Este cargo pasaría a ocuparlo Montse Tomé, la segunda entrenadora de la selección femenina, aunque podría compaginar ambas responsabilidades. "Montse ha hecho un gran papel y se merece también un buen contrato", aseguró.