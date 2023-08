Las reacciones al anuncio de su continuidad en el cargo a cargo de Luis Rubiales no se han hecho esperar, y no solo desde la clase política. En el propio mundo del fútbol ya se han alzado voces en contra de lo que se está viviendo en la RFEF.

Borja Iglesias, delantero del Real Betis y de la selección española ha anunciado que no volverá a vestir la Roja hasta que se tomen las medidas pertinentes.

“Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes.“ — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) August 25, 2023

Setién: "Me parecía oportuno que dimitiera" Quique Setién, técnico del Villarreal, afirmó que le hubiera parecido "oportuno" Rubiales dimitiera. "Creo que ya se ha manifestado todo el mundo y que ha quedado muy claro que su comportamiento es inaceptable. Un comportamiento que nos ha sorprendido a todos y que trasladó una imagen de nuestro fútbol que nos ha hecho mucho daño", dijo Setién. "Estos comportamientos no deberían suceder, por lo que me parecía oportuno que dimitiera", añadió.

Casillas y De Gea se muestran muy críticos en redes sociales Dos figuras que han sido importantes en la historia reciente de la selección española también se han manifestado en contra de Rubiales. Por un lado Iker Casillas, el que fuera rival de Rubiales en la carrera presidencial para la federación. “Vergüenza ajena. ����‍♂️“ — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 25, 2023 El otro implicado ha sido el también portero David de Gea. El esportero de la Roja ha sido contundente en la red social X (antigua Twitter). “Me sangran los oídos ����“ — David de Gea (@D_DeGea) August 25, 2023

Varios clubes condenan la actitud de Rubiales Las entidades deportivas también se han ido pronunciando. Las dos primeras han sido el FC Barcelona y el RCD Espanyol. Ambos se han manifestado públicamente a través de un comunicado. “COMUNICADO OFICIAL#RCDE“ — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) August 25, 2023 "El RCD Espanyol de Barcelona quiere mostrar su condena y rechazo por la manera de proceder del máximo cargo ejecutivo de la RFEF, así como por sus explicaciones y declaraciones efectuadas", afirman. “ℹ️ Comunicado oficial del #SevillaFC.#WeareSevilla“ — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 25, 2023 Tras los dos equipos catalanes, otros se han sumado a los comunicados de reprobación. Como por ejemplo, el Sevilla FC. "El Sevilla FC apoya las medidas que considere oportuno tomar Jennifer Hermoso a raíz de estos hechos y rechaza y condena los gestos obscenos realizados por el presidente Luis Rubiales en el palco", reza el comunicado. Tras el Sevilla, el Real Madrid ha hecho público un comunicado en el que respaldan al CSD y a las medidas que se vayan a tomar contra Rubiales. “Comunicado Oficial. #RealMadrid“ — Real Madrid C.F. (@realmadridfem) August 25, 2023 "Nuestro club apoya con total rotundidad la decisión puesta en marcha por el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, que elevará de inmediato este caso al TAD", expone.