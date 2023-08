La jugadora de la selección española y el Barça Femenino Alexia Putellas aseguró este martes que "todas" las futbolistas quieren "que haya respeto" hacia su profesión, igual que lo hay en el masculino, simplemente peleamos por eso. No sólo necesitamos la ayuda de las jugadoras, la unión es el primer paso, pero queremos dejar un legado, que las siguientes no se tengan que preocupar de estas cosas, porque al final es energía que centras en otras cosas que realmente no son tu trabajo", expresó Putellas en una entrevista al medio mexicano TUDN.