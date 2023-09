Como ya es tradicional, durante la celebración del sorteo tendrá lugar la entrega de premios a los mejores jugadores y entrenadores de la campaña 2022/23 tanto en categoría femenina como masculina.

Las españolas y campeonas del mundo Aitana Bonmatí y Olga Carmona, junto con la australiana Sam Kerr, han sido nominadas para el premio a mejor jugadora del año por la UEFA en la temporada 22-23.

“�� The nominees for UEFA's 2022/23 Women's Player of the Year have been announced.



We take a look at the case for each of the three candidates: ⤵️#UEFAawards“